Bà xã NSND Công Lý gây lo lắng khi tiết lộ bị suy nhược thần kinh

Hậu trường 15/01/2023 16:00

Tình hình sức khỏe của bà xã Công Lý khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đăng tải kết quả kiểm tra sức khỏe. Đáng chú ý, theo giấy kiểm tra bác sĩ chẩn đoán cô đang tình trạng suy nhược thần kinh.

Bà xã NSND Công Lý gây lo lắng khi tiết lộ bị suy nhược thần kinh - Ảnh 1
Bà xã NSND Công Lý gây lo lắng khi tiết lộ bị suy nhược thần kinh - Ảnh 2
Bà xã NSND Công Lý bị suy nhược thần kinh. Ảnh: Chụp màn hình

Tình hình sức khỏe của cô khiến khán giả không khỏi lo lắng. Có thể thấy, thời gian qua cô là người đồng hành cùng chồng trong suốt quá trình dài đầy gian nan chữa trị bệnh. Ngoài ra, cô cũng phải chịu không ít áp lực về kinh tế, dư luận khiến sức khỏe của Ngọc Hà không được tốt. 

Tháng 7/2021, NSND Công Lý phải nhập viện vì bị ngã tại nhà riêng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, đến tháng 10/2021, nam nghệ sĩ đã được xuất viện và trở về nhà thực hiện phục hồi chức năng. 

Bên cạnh những nỗ lực của bản thân, chính sự chăm sóc tận tụy, hết lòng của bà xã Ngọc Hà đã giúp Công Lý ngày càng khoẻ mạnh và phấn chấn hơn. Ngọc Hà cho biết nhờ có sự giúp đỡ của gia đình cũng như sự động viên tinh thần của bạn bè đồng nghiệp và khán giả nên hiện tại sức khoẻ của NSND Công Lý đã dần ổn định.  

Sau thời gian dài được gia đình hỗ trợ tích cực điều trị, nam nghệ sĩ đã có thể quay lại với công việc. Tuy nhiên tùy vào tình hình sức khỏe của anh mà ê-kíp và gia đình sẽ có những định hướng đúng đắn để đảm bảo sức khoẻ cho nam nghệ sĩ.

Bà xã NSND Công Lý gây lo lắng khi tiết lộ bị suy nhược thần kinh - Ảnh 3

Trong quãng thời gian nghệ sĩ Công Lý đổ bệnh, Ngọc Hà thừa nhận vợ chồng cô gần như cạn kiệt tài chính. Dù khó khăn về vật chất lẫn tinh thần nhưng Ngọc Hà vẫn luôn ở bên chồng, động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Mình đã từ lâu phải tiết chế cảm xúc và suy nghĩ để không bày tỏ lên mạng xã hội! Thời gian qua, mình và anh Lý đã phải đối mặt với rất nhiều việc khó khăn trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần! Đó là sự thật!

Nhưng mình không bao giờ kêu ca, bởi kêu ca mình sẽ chả giải quyết được gì ngoài hai từ 'cố gắng'!

Khóc! Mình khóc nhiều chứ, lúc anh Lý cấp cứu mình khóc đến lúc mắt mỏi lại! Chừng đó thời gian ở viện là chừng đó đầu óc mình căng như dây đàn! Khi ốm đau, anh Lý càng tự ti hơn. Anh sợ phiền hà đến mọi người. Ngay cả việc lên nhà hát, anh về nhà bật khóc, bảo rất muốn lên nhà hát nhưng lại e ngại… Anh càng thu mình nhiều hơn. Và luôn muốn trốn trong nhà", bà xã Công Lý từng trải lòng.

Bà xã NSND Công Lý gây lo lắng khi tiết lộ bị suy nhược thần kinh - Ảnh 4

NSND Công Lý kết hôn cùng bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà vào đầu năm 2021. Cả hai gắn bó với nhau 5 năm trước khi về chung một nhà. 

Bà xã Công Lý sinh năm 1988, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Không hoạt động nghệ thuật nhưng Ngọc Hà liên quan mật thiết đến công việc của chồng, bởi cô là phóng viên trong lĩnh vực văn hóa - giải trí. Đời thường, Ngọc Hà sở hữu nhan sắc trẻ trung, phong cách thời trang bắt mắt.

Ngọc Hà được chồng khen là người "khó tìm", có lối sống văn minh, hiểu chuyện. Cô giữ mối quan hệ mật thiết với MC Thảo Vân (vợ cũ của NSND Công Lý), xem con riêng của chồng như con đẻ của mình. 

Thời gian còn hẹn hò cũng như khi đã làm vợ của NSND Công Lý, Ngọc Hà thường xuyên xuất hiện cùng chồng. Những lần ra mắt phim, các buổi tập Táo quân hay ngày Công Lý nhận danh hiệu NSND, mọi người đều thấy Ngọc Hà bên cạnh "Cô Đẩu" với nụ cười rạng rỡ trên môi.

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