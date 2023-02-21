Hoàng Thùy Linh lộ vòng 2 bất thường giữa tin đồn đang hẹn hò với nam rapper nổi tiếng

Hậu trường 21/02/2023 15:31

Hoàng Thùy Linh chụp ảnh nhưng dùng gối để che phần bụng, khiến dân mạng đặt nghi vấn nữ ca sĩ đã có "tin vui".

Thời gian vừa qua, Hoàng Thùy Linh liên tục khiến dân tình xôn xao với những tin đồn đời tư của mình. Hết bị nghi làm đám hỏi với Đen Vâu, vừa qua nữ ca sĩ còn được cho rằng người thực chất đang hẹn hò với rapper K. Tuy nhiên giữa loạt nghi vấn này, Hoàng Thùy Linh vẫn thoải mái hiện diện trước công chúng.

Hoàng Thùy Linh lộ vòng 2 bất thường giữa tin đồn đang hẹn hò với nam rapper nổi tiếng - Ảnh 1
Hoàng Thùy Linh lộ vòng 2 bất thường giữa tin đồn đang hẹn hò với nam rapper nổi tiếng - Ảnh 2

Mới đây nhất, nữ ca sĩ See tình còn có dịp hội ngộ với các thành viên "gia đình văn hóa" là những gương mặt chị em bạn dì thân thiết như Đông Nhi, Minh Hằng, Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh,... Chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ vui tươi này, ca sĩ Minh Hằng thích thú: "Lâu lâu ta mới nhậu một lần... nhậu một lần ta nhậu thật lâu".

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi toàn những gương mặt xinh đẹp "uy tín" của showbiz Việt quy tụ. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là sự hiện diện của Hoàng Thùy Linh khi cô diện váy trắng, dùng gối để che phần bụng khiến dân mạng đặt nghi vấn nữ ca sĩ có "tin vui", đặc biệt là sau tin đồn với Đen Vâu cách đây chưa lâu.

Hoàng Thùy Linh lộ vòng 2 bất thường giữa tin đồn đang hẹn hò với nam rapper nổi tiếng - Ảnh 3
Hoàng Thùy Linh lộ vòng 2 bất thường. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, đây chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, giọng ca See tình hiện vẫn chưa lên tiếng về những nghi vấn đời tư đang bùa vây.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cộng đồng mạng đang không khỏi hoang mang trước thông tin Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã làm lễ ăn hỏi cách đây một tháng và sắp về chung nhà trong thời gian tới. Tuy nhiên, phía giọng ca See tình đã phủ nhận nghi vấn này còn về phía Đen Vâu, người quen của nam rapper cũng cho biết cận Tết anh có rất nhiều dự án âm nhạc nên không thể có thời gian làm đám hỏi.

Nghi vấn này chưa qua, nghi vấn khác đã tới khi tiếp đó, khắp các diễn đàn lại tiếp tục "dậy sóng" trước tin không phải Đen Vâu, người yêu của Hoàng Thùy Linh bây giờ là rapper K - mỹ nam đình đám của làng nhạc Việt. Điều khiến dân mạng nghi ngờ là việc Rapper K cũng từng xuất hiện rất nhiều bên cạnh Hoàng Thùy Linh, chỉ có điều ít người chú ý.

Hoàng Thùy Linh lộ vòng 2 bất thường giữa tin đồn đang hẹn hò với nam rapper nổi tiếng - Ảnh 4
Hoàng Thùy Linh lộ vòng 2 bất thường giữa tin đồn đang hẹn hò với nam rapper nổi tiếng - Ảnh 5
Hoàng Thùy Linh liên tục vướng nghi vấn đời tư thời gian gần đây. Ảnh: Internet

Gần đây nhất, anh cũng có mặt ủng hộ khi nữ ca sĩ ra mắt album LINK. Thậm chí cả hai còn kịp ra mắt một sản phẩm âm nhạc chung vào tháng 10/2022. Hiện tại, những thông tin về Hoàng Thùy Linh vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Sự thật Thiều Bảo Trâm xoá hình xăm được cho liên quan đến Sơn Tùng

Sự thật Thiều Bảo Trâm xoá hình xăm được cho liên quan đến Sơn Tùng

Việc liên tục biến mất các hình xăm có trong quá trình yêu Sơn Tùng khiến nhiều người cho rằng Thiều Bảo Trâm muốn xoá sạch những kỷ niệm quá khứ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Thùy Linh Đông Nhi Minh Hằng Đen Vâu Phạm Quỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang