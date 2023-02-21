Hoàng Thùy Linh chụp ảnh nhưng dùng gối để che phần bụng, khiến dân mạng đặt nghi vấn nữ ca sĩ đã có "tin vui".

Thời gian vừa qua, Hoàng Thùy Linh liên tục khiến dân tình xôn xao với những tin đồn đời tư của mình. Hết bị nghi làm đám hỏi với Đen Vâu, vừa qua nữ ca sĩ còn được cho rằng người thực chất đang hẹn hò với rapper K. Tuy nhiên giữa loạt nghi vấn này, Hoàng Thùy Linh vẫn thoải mái hiện diện trước công chúng. Mới đây nhất, nữ ca sĩ See tình còn có dịp hội ngộ với các thành viên "gia đình văn hóa" là những gương mặt chị em bạn dì thân thiết như Đông Nhi, Minh Hằng, Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh,... Chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ vui tươi này, ca sĩ Minh Hằng thích thú: "Lâu lâu ta mới nhậu một lần... nhậu một lần ta nhậu thật lâu".

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng bởi toàn những gương mặt xinh đẹp "uy tín" của showbiz Việt quy tụ. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là sự hiện diện của Hoàng Thùy Linh khi cô diện váy trắng, dùng gối để che phần bụng khiến dân mạng đặt nghi vấn nữ ca sĩ có "tin vui", đặc biệt là sau tin đồn với Đen Vâu cách đây chưa lâu. Hoàng Thùy Linh lộ vòng 2 bất thường. Ảnh: FBNV Tuy nhiên, đây chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, giọng ca See tình hiện vẫn chưa lên tiếng về những nghi vấn đời tư đang bùa vây.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cộng đồng mạng đang không khỏi hoang mang trước thông tin Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã làm lễ ăn hỏi cách đây một tháng và sắp về chung nhà trong thời gian tới. Tuy nhiên, phía giọng ca See tình đã phủ nhận nghi vấn này còn về phía Đen Vâu, người quen của nam rapper cũng cho biết cận Tết anh có rất nhiều dự án âm nhạc nên không thể có thời gian làm đám hỏi. Nghi vấn này chưa qua, nghi vấn khác đã tới khi tiếp đó, khắp các diễn đàn lại tiếp tục "dậy sóng" trước tin không phải Đen Vâu, người yêu của Hoàng Thùy Linh bây giờ là rapper K - mỹ nam đình đám của làng nhạc Việt. Điều khiến dân mạng nghi ngờ là việc Rapper K cũng từng xuất hiện rất nhiều bên cạnh Hoàng Thùy Linh, chỉ có điều ít người chú ý. Hoàng Thùy Linh liên tục vướng nghi vấn đời tư thời gian gần đây. Ảnh: Internet Gần đây nhất, anh cũng có mặt ủng hộ khi nữ ca sĩ ra mắt album LINK. Thậm chí cả hai còn kịp ra mắt một sản phẩm âm nhạc chung vào tháng 10/2022. Hiện tại, những thông tin về Hoàng Thùy Linh vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

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