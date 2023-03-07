Tên của Hoàng Thùy Linh bị viết sai ở nước ngoài giữa lúc 'siêu hit' See Tình làm mưa làm gió tại thị trường quốc tế

Hậu trường 07/03/2023 20:41

Việc tên của Hoàng Thùy Linh bị viết sai ở nước ngoài là điều không thể tránh khỏi khi mà việc bất đồng ngôn ngữ và chữ viết là luôn tồn tại.

Cuối tháng 2 vừa qua, mạng xã hội xôn xao thông tin ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh đã đạt vị trí thứ 12 trên YouTube Music Hàn Quốc với hơn 1,5 triệu lượt truy cập

Trên trang tìm kiếm Google, từ khóa See Tình cho ra gần 30 triệu kết quả trong 0,51 giây. See Tình bất ngờ "nóng" trên nền tảng mạng xã hội, dù ca khúc này đã ra mắt cách đây hơn 1 năm (tháng 1-2022).

Tên của Hoàng Thùy Linh bị viết sai ở nước ngoài giữa lúc 'siêu hit' See Tình làm mưa làm gió tại thị trường quốc tế - Ảnh 1

Mới đây, cộng đồng mạng đã vô cùng bất ngờ khi See Tình của Hoàng Thùy Linh được đăng tải trên một kênh TikTok chuyên về âm nhạc của Hàn Quốc. Bên cạnh Hoàng Thùy Linh, kênh nhạc này cũng đăng tải nhiều sản phẩm của các nghệ sĩ đình đám khác như: HWASA, IU, DAVICHI,... Tuy nhiên, điều khiến dân tình xôn xao chính là tên của nữ ca sĩ đã bị viết sai dưới phần credit.

Cụ thể, thay vì Hoàng Thùy Linh thì tên của nữ ca sĩ đã bị viết thành “Hoàng Thùy Lihn”. Ngôn ngữ Việt Nam và Hàn Quốc vốn khác nhau hoàn toàn về các ký tự, thế nên việc nhầm lẫn này cũng không quá to tác và có thể hiểu được. Dù sao việc này cũng cho thấy sức ảnh hưởng của See Tình tại Hàn Quốc vẫn đang rất lớn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tên của Hoàng Thùy Linh bị viết sai ở nước ngoài giữa lúc 'siêu hit' See Tình làm mưa làm gió tại thị trường quốc tế - Ảnh 2

Bên cạnh See Tình, Kẻ cắp gặp bà già và Gieo quẻ cũng từng là ca khúc gây bão TikTok tại nhiều quốc gia. Hiếm có ca sĩ Vpop nào hễ cứ ra nhạc là auto trở thành trend như Hoàng Thùy Linh.

See Tình là một sáng tác của DTAP - Nhóm producer trẻ tài năng đứng sau nhiều dự án đình đám của Hoàng Thùy Linh. Bên cạnh Hoàng Thùy Linh, DTAP cũng từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Vpop như Hồ Ngọc Hà, ERIK, Tóc Tiên,... cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng.

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Từ khóa:   Hoàng Thùy Linh See Tình ca sĩ Hoàng Thùy Linh

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