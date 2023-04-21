Còn nhỏ tuổi, quý tử ruột nhà Đàm Vĩnh Hưng đã để lộ tính cách này khiến netizen không khỏi xôn xao!

Mới đây nhất, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gây "bão" cõi mạng khi chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại màn đối thoại cực ngọt ngào của nam ca sĩ và quý tử. Thông qua đoạn clip có thể thấy rõ tính cách biết chia sẻ và cảm thông của Polo Huỳnh khiến người xem không ngớt lời khen ngợi.

Kể từ ngày Đàm Vĩnh Hưng công khai quý tử ruột, bé Polo Huỳnh cũng nhận được sự yêu mến không kém người bố nổi tiếng. Mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện hay trên mạng xã hội đều khiến dân tình sốt rần rần.

Trước đó, nhân dịp sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến Vbiz một phen chấn động khi công khai con trai sau nhiều năm giấu kín - Ảnh: Internet

Theo đó, trong lúc Polo Huỳnh đang cùng bạn bè vui đùa, nam ca sĩ đã nhẹ nhàng lên tiếng hỏi con: "Mấy cái đồ chơi mà con chơi cũ rồi, con không chơi nữa thì con định làm gì, cho ai nhớ không?". Đáp lại lời bố, nhóc tỳ ngay lập tức trả lời: "Con dành để làm từ thiện, cho các bạn nghèo". Muốn để ba hiểu rõ hơn, cậu bé giải nghĩa thêm rằng: "Mấy bạn ở ngoài núi, từ xa". Có thể thấy, dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã vô cùng ngoan ngoãn và giàu tình cảm.

Thông qua đoạn clip có thể thấy rõ tính cách biết chia sẻ và cảm thông của Polo Huỳnh khiến người xem không ngớt lời khen ngợi - Ảnh: cắt từ clip

Trước đó, nhân dịp sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến Vbiz một phen chấn động khi công khai con trai sau nhiều năm giấu kín. Nói về lý do công khai này, nam ca sĩ cho biết với một người ưa thích ồn ào như anh, việc phải canh cánh giữ trong lòng một bí mật suốt 3 năm là vô cùng khó khăn.