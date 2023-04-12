Con trai Đàm Vĩnh Hưng mới 4 tuổi đã biết hiếu thảo với bố, nói một câu khiến ai cũng xuýt xoa 'mát lòng mát dạ'

Hậu trường 12/04/2023 19:59

Chỉ với một câu nói, bé Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng- đã khiến cho cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì quá hiểu chuyện và hiếu thảo.

Kể từ ngày công khai con trai ruột là bé Polo Huỳnh, cuộc sống của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tràn ngập niềm vui. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên khoe những hình ảnh đời thường của hai bố con khiến khán giả không khỏi ghen tị.

Con trai Đàm Vĩnh Hưng mới 4 tuổi đã biết hiếu thảo với bố, nói một câu khiến ai cũng xuýt xoa 'mát lòng mát dạ' - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng được con trai Polo Huỳnh chăm sóc nhiệt tình khi mệt mỏi - Ảnh: Internet

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ khoảnh khắc được con trai Polo Huỳnh chăm sóc nhiệt tình. Theo đó giọng ca Nửa vầng trăng bị đau đầu gối, sau đó bé Polo Huỳnh dù mới 4 tuổi nhưng đã thể hiện sự hiếu thảo khi xoa bóp đầu gối cho bố.

Con trai Đàm Vĩnh Hưng mới 4 tuổi đã biết hiếu thảo với bố, nói một câu khiến ai cũng xuýt xoa 'mát lòng mát dạ' - Ảnh 2
Bé Polo đấm bóp cho bố khi biết bố bị đau chân - Ảnh: Internet

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải lên trang cá nhân một đoạn clip ghi lại cảnh mình giả vờ mệt mỏi nằm trên ghế sofa và nhờ quý tử đấm bóp cho mình. Ngay lập tức, bé Polo chạy đến và dùng đôi bàn tay bé xíu xinh xắn nhiệt tình mát xa cho bố. Sau đó, cậu bé còn hôn nhẹ lên chỗ đau của ba.

Tiếp đó, nam ca sĩ đã hỏi quý tử rằng: "Vì sao Polo lại thương ba vậy?". Nhóc tì đáp cực dễ thương: "Vì là ba của em mà, em phải thương chứ". Theo Mr Đàm, hành động yêu thương này của quý tử thường xuyên lặp đi lặp lại mỗi khi cậu bé thấy ba mình nằm trên sofa vì tưởng bố mệt.

Con trai Đàm Vĩnh Hưng mới 4 tuổi đã biết hiếu thảo với bố, nói một câu khiến ai cũng xuýt xoa 'mát lòng mát dạ' - Ảnh 3
Bé Polo hôn lên chỗ đau chân của bố - Ảnh: Internet

Theo Mr Đàm, hành động yêu thương này của quý tử thường xuyên lặp đi lặp lại mỗi khi cậu bé thấy ba mình nằm trên sofa vì tưởng ba mệt. Có một cậu con trai hiếu thảo hiểu chuyện thế này đúng là đáng đồng tiền bát gạo quá.

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