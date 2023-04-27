Trong bộ phim điện ảnh "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" hai cô bé Cherry (Hải My) và Sunny (Tuệ Minh) - con gái Lý Hải đã có một vai diễn nhỏ nhưng thú vị và cực nhọc không kém gì ai.

Là con nhà nòi, bố là ca sĩ kiêm đạo diễn, mẹ làm sản xuất phim, các con của Lý Hải đều có "máu" đam mê nghệ thuật từ bé. Anh hai Rio (Hạo Nhiên) từng tham gia Lật mặt (2015) và Lật mặt 2: Phim trường (2016), cậu út Mio (Phi Phong) cũng từng có một vai cameo (khách mời) nhỏ trong Lật mặt 4: Nhà có khách (2019). Giống anh trai và em út, Cherry thì đã xuất hiện trong Lật mặt 1 và Lật mặt 4: Nhà có khách và lần này là Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Hai bé Cherry (đội nón) và Sunny vào vai cô bé bán vé số, lấy nước mắt của Lý Hải sau cảnh quay - Ảnh: FBNV Theo lời kể của Lý Hải, khi cả 4 con được hỏi có ai muốn đi đóng phim không chỉ có Sunny nhận lời kèm theo đề nghị, muốn đóng chung với em gái Sunny. Nếu không có em đi cùng, Cherry cũng không đóng phim nữa.

Bên cạnh đó, Lý Hải cũng tiết lộ rằng anh có trả cát xê cho 2 cô con gái, đó là 2 ly nước mía và mấy xâu cá viên chiên. Đồng thời, nam đạo diễn cho biết việc đóng phim là không ảnh hưởng gì đến chuyện học của các bé, vì các bé đi quay có một buổi thôi. "Chúng tôi sắp xếp khi nào các con không đi học thì mới để theo bố mẹ làm phim. Vợ chông tôi không bao giờ bắt ép các con theo nghệ thuật, khi nào các con thích nghề gì thì sẽ cho các con làm nghề đó", anh chia sẻ với báo Thể thao và Văn hóa. Lý Hải chăm sóc hai con gái cưng trên trường quay - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Lý Hải cũng tiết lộ rằng anh từng bị tai nạn trên phim trường đến mức gãy xương sườn và bị ám ảnh cho đến tận bây giờ.

Nam diễn viên bộc bạch, anh chỉ có vài phân đoạn trong bộ phim diện ảnh này, phần lớn thời gian anh đẫ dành cho việc đứng sau máy quay để chỉ đạo, sắp xếp mọi thứ cho đúng với ý của mình. Trước đây, Lý Hải từng đóng vai chính trong Lật Mặt 1 và Lật Mặt 2 rồi, tuy nhiên anh nhận ra rằng mình chỉ nên làm một việc, đừng tham làm cả 2 vì có thể sẽ không tốt. Ở Lật Mặt 2, anh còn bị tai nạn đến mức gãy xương sườn. Tôi nhớ đó là khi quay cảnh lao ra trước đầu xe tải thì sự cố ập đến. Nam đạo diễn chia sẻ: "Theo chỉ đạo của bác sĩ tôi phải nghỉ ngơi và tránh va chạm mạnh trong thời gian một tháng. Giờ nghĩ lại tôi thấy nếu lúc đó xe tải không dừng lại kịp lúc thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mình còn vợ con, còn rất nhiều thứ phải lo tôi không thể cứ liều mình như vậy. Thêm nữa, một lý do rất tế nhị là vì mình là đạo diễn kiêm diễn viên chính, khi mình ra trường quay nếu diễn không tốt thì cũng không ai dám nói gì. Kiểu như là quay xong tôi hỏi mọi người diễn như vậy đã ổn chưa, ai cũng gật đầu bảo tốt rồi. Đến khi về phòng dựng xem lại cảnh đó tôi phát hiện ra rằng mình diễn chưa được mà không ai dám nói. Tôi tự nói với bạn quay phim rằng ước gì mình có thể quay lại để làm mọi thứ tốt hơn. Nhưng cảnh quay đã hoàn thành đâu thể nào quay lại được nữa", Lý Hải chia sẻ thêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hai-gap-tai-nan-en-am-anh-tren-phim-truong-tiet-lo-tien-cat-se-bat-ngo-cua-hai-co-con-gai-576804.html