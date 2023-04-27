Trường Giang âm thầm làm điều đặc biệt đối với Lý Hải suốt nhiều năm, Vbiz hiếm hoi có tình đồng nghiệp như thế

Có mặt khá đúng giờ tại sự kiện, nam danh hài mang theo bó hoa lớn đến chúc mừng Lý Hải. Đáng nói, khi Trường Giang có mặt ở “Lật mặt 6” không ít người đã nhận ra điểm đặc biệt.

Tối 25/4, đạo diễn Lý Hải , dàn diễn viên cùng toàn ê-kíp đã có buổi ra mắt bộ phim điện ảnh “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh”. Sự kiện thu hút đông đảo các nghệ sĩ trong showbiz Việt, các TikToker cùng khán giả. Tuy nhiên, giữa sự kiện vô cùng hoành tráng của “Lật mặt 6” thì khi cái tên Trường Giang được gọi trên thảm đỏ lại trở thành tâm điểm gây chú ý nhiều nhất.

Hành động tuy rất nhỏ của Trường Giang nhưng lại chứng minh đô thân thiết và tôn trọng, ủng hộ anh dành cho đạo diễn Lý Hải cũng như bộ phim “Lật mặt”.

Nhớ lại các phần “Lật mặt” trước, gần như trọn vẹn cả series “Lật mặt” Trường Giang đều âm thầm ủng hộ Lý Hải bằng cách trực tiếp đến tham dự buổi ra mắt. Với lịch trình bận rộn trong nhiều năm qua, có năm ra mắt “Lật mặt” Trường Giang vội vã đến dù đã trễ chứ không bỏ qua sự kiện hay chỉ gửi lời chúc từ xa như nhiều nghệ sĩ khác.

Trước đó, với những khán giả là fan của series “Lật mặt” đều có thể biết rằng bộ phim điện ảnh này trong phần đầu tiên chính là do Trường Giang đóng chính. Khi đó, tên tuổi “danh hài xứ Quảng” cũng chưa nổi đình đám như hiện tại.

“Lật mặt 1” thời điểm đó thành công cả về doanh thu lẫn chất lượng. Thành công của bộ phim không chỉ giúp khán giả có niềm tin hơn vào phim của Lý Hải mà còn phần nào giúp Trường Giang- nam chính đến gần hơn với công chúng, tăng độ nổi tiếng đáng kể

Trường Giang xuất hiện tại "Lật mặt 4: Nhà có khách" năm 2019.

Thời điểm tham gia phần đầu tiên của “Lật mặt” Trường Giang được gọi là “danh hài mới nổi”. Vào vai anh chàng xe ôm với rất nhiều đất diễn với Lý Hải, khi đó ông xã Nhã Phương tiết lộ đây là vai diễn anh được Lý Hải viết riêng cho mình. Cũng chính vì vậy lời thoại trong phim đều do Trường Giang tự vận dụng ngôn ngữ của mình và đạo diễn chỉ nói ý chính. Được thể hiện thoải mái nhất trong vai diễn nên Trường Giang được nhận xét diễn xuất rất tự nhiên và phù hợp với nhân vật.

Nhân vật của Trường Giang trong "Lật mặt 1".

Đến hiện tại, khi Trường Giang đã trở thành cái tên có chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp nghệ thuật nhưng anh vẫn dành sự tôn trọng, trân quý dành cho đồng nghiệp. Chỉ với hành động vẫn xuất hiện đều đặn ở các buổi ra mắt “Lật mặt” suốt nhiều năm, Trường Giang đã càng có thêm điểm cộng trong lòng người hâm mộ cũng như đồng nghiệp.