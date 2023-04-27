Cát Phượng bồi hồi kể lại 'thời nối khố' với Lý Hải, tiết lộ thêm lý do bất ngờ việc anh từng bỏ nghề diễn viên sang đi hát

Mới đây, nữ nghệ sĩ Cát Phượng đã có dịp chia sẻ về thời thanh xuân của mình với người bạn đồng nghiệp Lý Hải, cô cũng tiết lộ lý do khiến nam nghệ sĩ bỏ nghề đi hát.

Cát Phượng cho biết Lý Hải hơn cô hai tuổi nhưng cô không quen gọi bằng anh mà quen gọi tên và xưng tôi bởi cả hai đã thân thiết. Trên trang cá nhân của cô mới đây đã chia sẻ một bài viết dài về quá khứ làm nghề thời còn trẻ của cả hai, giờ đây mỗi người đã có gia đình và cuộc sống riêng nhưng những ký ức năm nào vẫn còn hiện lên sâu sắc trong tâm trí cô với một người anh, người bạn đồng nghiệp thân thiết và gắn bó. Cát Phượng và Lý Hải chụp chung vào thuở thiếu thời của cả hai - Ảnh: Internet Cát Phượng và Lý Hải đã thân thiết từ rất lâu - Ảnh: Internet Cát Phượng cho biết Lý Hải chính là bạn 'nối khố' từ ngày xưa khi học diễn viên chung trường nghệ thuật Sân khấu. Sau đó, nam nghệ sĩ không học tiếp chuyển qua đi hát rồi hiện tại bỏ hát chuyển qua làm đạo diễn phim, giỏi đều. Giỏi từ công tác đạo diễn đến viết kịch bản, đến dựng phim.

Cát Phượng chia sẻ thêm: "Có một lần Cát vô tình xem chương trình gì đó ông nói: Các ca sĩ trẻ không biết ổng là ai? Thấy ổng các em nó không chào vì không biết ổng nên nghĩ nghiệp hát ca của ổng đã hết thời nên chuyển qua làm đạo diễn phim. Và lần đầu tiên ổng làm phim mời người này người kia, người ta nhìn với ánh mắt nghi ngờ lắm vì không tin. Thậm chí, có người không nhận vì họ không tin vào khả năng của ông. Nhưng ông không buồn mà lấy đó làm động lực. Để rồi Lật mặt 1 xuất quân, ổng cho tất cả mọi người nhìn bằng ánh mắt khác đầy ngưỡng mộ và thán phục. Đến tận bây giờ thì Lật mặt 6 đã ra đời. Mỗi cái lật mặt đều có cái hay riêng. Nhưng riêng cái Lật mặt 6 này Cát tôi thích quá thích. Ta nói, dù là anh, chị, em ruột thịt hễ đụng đến tiền là nó lật cái mặt liền, huống chi là bạn thân".

Cát Phượng và người anh đồng nghiệp nghệ sĩ Minh Nhí - Ảnh: Internet Không riêng gì với Lý Hải, nữ nghệ sĩ còn có mối quan hệ thân tình thời mới vào nghề khó khăn, gian nan cùng với nghệ sĩ Minh Nhí, MC Quyền Linh, diễn viên - đạo diễn Phước Sang (cô hay thường gọi là anh hai Sang). Có thể nói để có được vị trí vững vàng như ngày hôm nay, Cát Phượng và những anh chị em nghệ sĩ khác đã phải cố gắng không ngừng nghỉ trong cuộc hành trình hơn 10 năm tìm kiếm ánh hàn quang cho sự nghiệp. Cát Phượng và diễn viên MC Quyền Linh - Ảnh: Internet Cát Phượng và nam diễn viên - đạo diễn Phước Sang - Ảnh: Internet Cát Phượng từng chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, cô không theo nghiệp diễn nữa bởi bản thân cảm thấy không còn thể loại nhân vật nào cho mình cảm hứng để nhận vai. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ chuyển qua làm đạo diễn, viết kịch bản và làm nhà sản xuất web-drama trên YouTube.

'Chơi nổi' trong đám cưới, Long Nhật - Cát Phượng khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt Không phải lần ăn mặc hoành tráng, đầu tư xịn sò nào cũng nhận được lời khen từ công chúng. Mới đây, Long Nhật và Cát Phượng vừa gây tranh cãi khi mặc nổi đi ăn cưới.

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