Nghệ sĩ Mạc Can thẳng thắn phản hồi việc Trấn Thành 'phá hỏng' hình tượng Bác Ba Phi

Khi dự án phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam" được công bố, nhiều ý kiến lo ngại rằng Trấn Thành đảm nhận vai diễn này sẽ không giữ được những màu sắc đặc trưng của bác Ba Phi như Mạc Can từng đóng.

Năm 1997, nghệ sĩ Mạc Can được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn lựa chọn vào vai bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất Phương Nam. Trong phim, nam nghệ sĩ gây ấn tượng với khán giả trong hình tượng người nông dân tốt bụng, dí dỏm, hay nói chuyện bông đùa. Cho tới thời điểm hiện tại, dù góp mặt trong nhiều vai diễn khác nhưng nhiều người vẫn thích gọi nghệ sĩ Mạc Can với tên "bác Ba Phi". Mới đây, thông tin đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện phiên bản điện ảnh Đất rừng phương Nam thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, Trấn Thành sẽ đảm nhận vai bác Ba Phi trong điện ảnh Đất rừng phương Nam. Về việc này, chia sẻ với báo Dân Trí, Mạc Can cho biết ông mừng vì có người chịu đóng lại vai diễn của mình. Ông cho biết, nếu họ nhận lời đóng lại vai của người khác nghĩa là họ có sự tự tin. Thậm chí, nếu đóng hay hơn thì đáng quý.

Mạc Can thẳng thắn nói về việc Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi - Ảnh: Báo Dân Trí Trấn Thành đến nhà thăm nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: Internet Trước đó, nhiều ý kiến lo ngại rằng Trấn Thành đảm nhận vai diễn này sẽ không giữ được những màu sắc đặc trưng của bác Ba Phi như Mạc Can từng đóng, nghệ sĩ U80 dứt khoát: "Khỏi cần giữ! Trấn Thành còn trẻ, sẽ có những sáng tạo riêng". Nam nghệ sĩ cũng không ngần ngại nhận xét, hình dáng và khuôn mặt của Trấn Thành trẻ hơn so với bác Ba Phi thật. Tuy nhiên, việc này có thể nhờ vào sự hỗ trợ của bộ phận trang điểm để giống nhân vật. Còn về mặt diễn xuất, cứ để Trấn Thành diễn theo cách riêng của mình.

Trấn Thành sẽ hóa thân vào vai Bác Ba Phi - Ảnh: Báo Người Lao Động Đất rừng phương Nam là dự án điện ảnh được nhiều người mong chờ vì được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Theo công bố từ nhà sản xuất, các nhân vật như bác Ba Phi, Võ Tòng, bé An lần lượt do các diễn viên Trấn Thành, Mai Tài Phến và bé Hạo Khang đảm nhận. Thông tin này khi chia sẻ vấp phải những ý kiến tranh cãi, đặc biệt là nhân vật bác Ba Phi do Trấn Thành thủ vai. Nhiều người nhận xét rằng chồng Hari Won khó có thể toát lên hình ảnh ông già chất phác, hóm hỉnh mà nghệ sĩ Mạc Can từng thể hiện thành công trong phiên bản phim truyền hình. Chưa dừng lại ở đó, có ý kiến cho rằng Trấn Thành còn khá trẻ nên về tạo hình cũng khó có thể thuyết phục được người xem.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-mac-can-thang-than-phan-hoi-viec-tran-thanh-pha-hong-hinh-tuong-bac-ba-phi-576759.html