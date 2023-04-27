Nghệ sĩ Mạc Can thẳng thắn phản hồi việc Trấn Thành 'phá hỏng' hình tượng Bác Ba Phi

Hậu trường 27/04/2023 09:07

Khi dự án phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam" được công bố, nhiều ý kiến lo ngại rằng Trấn Thành đảm nhận vai diễn này sẽ không giữ được những màu sắc đặc trưng của bác Ba Phi như Mạc Can từng đóng.

Năm 1997, nghệ sĩ Mạc Can được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn lựa chọn vào vai bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất Phương Nam. Trong phim, nam nghệ sĩ gây ấn tượng với khán giả trong hình tượng người nông dân tốt bụng, dí dỏm, hay nói chuyện bông đùa. Cho tới thời điểm hiện tại, dù góp mặt trong nhiều vai diễn khác nhưng nhiều người vẫn thích gọi nghệ sĩ Mạc Can với tên "bác Ba Phi". 

Mới đây, thông tin đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện phiên bản điện ảnh Đất rừng phương Nam thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, Trấn Thành sẽ đảm nhận vai bác Ba Phi trong điện ảnh Đất rừng phương Nam. Về việc này, chia sẻ với báo Dân Trí, Mạc Can cho biết ông mừng vì có người chịu đóng lại vai diễn của mình. Ông cho biết, nếu họ nhận lời đóng lại vai của người khác nghĩa là họ có sự tự tin. Thậm chí, nếu đóng hay hơn thì đáng quý. 

Nghệ sĩ Mạc Can thẳng thắn phản hồi việc Trấn Thành 'phá hỏng' hình tượng Bác Ba Phi - Ảnh 1
Mạc Can thẳng thắn nói về việc Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi - Ảnh: Báo Dân Trí
Nghệ sĩ Mạc Can thẳng thắn phản hồi việc Trấn Thành 'phá hỏng' hình tượng Bác Ba Phi - Ảnh 2
Trấn Thành đến nhà thăm nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: Internet

Trước đó, nhiều ý kiến lo ngại rằng Trấn Thành đảm nhận vai diễn này sẽ không giữ được những màu sắc đặc trưng của bác Ba Phi như Mạc Can từng đóng, nghệ sĩ U80 dứt khoát: "Khỏi cần giữ! Trấn Thành còn trẻ, sẽ có những sáng tạo riêng". 

Nam nghệ sĩ cũng không ngần ngại nhận xét, hình dáng và khuôn mặt của Trấn Thành trẻ hơn so với bác Ba Phi thật. Tuy nhiên, việc này có thể nhờ vào sự hỗ trợ của bộ phận trang điểm để giống nhân vật. Còn về mặt diễn xuất, cứ để Trấn Thành diễn theo cách riêng của mình. 

Nghệ sĩ Mạc Can thẳng thắn phản hồi việc Trấn Thành 'phá hỏng' hình tượng Bác Ba Phi - Ảnh 3
Trấn Thành sẽ hóa thân vào vai Bác Ba Phi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đất rừng phương Nam là dự án điện ảnh được nhiều người mong chờ vì được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Theo công bố từ nhà sản xuất, các nhân vật như bác Ba Phi, Võ Tòng, bé An lần lượt do các diễn viên Trấn Thành, Mai Tài Phến và bé Hạo Khang đảm nhận.

 

Thông tin này khi chia sẻ vấp phải những ý kiến tranh cãi, đặc biệt là nhân vật bác Ba Phi do Trấn Thành thủ vai. Nhiều người nhận xét rằng chồng Hari Won khó có thể toát lên hình ảnh ông già chất phác, hóm hỉnh mà nghệ sĩ Mạc Can từng thể hiện thành công trong phiên bản phim truyền hình. Chưa dừng lại ở đó, có ý kiến cho rằng Trấn Thành còn khá trẻ nên về tạo hình cũng khó có thể thuyết phục được người xem.

Vướng tin đồn đi bar với Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm chấp tay cầu xin, khẳng định 'chắc nịch' một điều này

Vướng tin đồn đi bar với Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm chấp tay cầu xin, khẳng định 'chắc nịch' một điều này

Bên cạnh nghệ sĩ Trấn Thành, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm cũng bị "réo gọi" vào tin đồn đi bar rầm rộ trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Mạc Can sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 33 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 34 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 42 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'