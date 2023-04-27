Giữa lúc Trấn Thành gặp liên hoàn 'phốt', Hari Won cuối cùng đã có động thái bênh vực ông xã chỉ bằng 1 câu nói này!

Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành liên tục vướng vào nhiều scandal gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Mới đây nhất là ngày 25/4, nam MC bất ngờ bị vướng vào nghi vấn quỵt tiền hóa đơn có giá trị lên tới 187 triệu đồng khi tụ tập bạn bè vui chơi ở quán bar.

Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành liên tục vướng vào nhiều scandal gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Nói về tin đồn trên, chia sẻ với báo Tuổi trẻ, quản lý truyền thông của Trấn Thành đã phủ nhận tin đồn trên. Người này thẳng thắn cho biết ê-kíp của nam MC còn không hề hay biết những tin đồn trên bắt nguồn từ đâu, và nhấn mạnh nghi vấn của nam nghệ sĩ có tên T.T không hề liên quan đến Trấn Thành và hoàn toàn sai sự thật.