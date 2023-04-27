Giữa lúc Trấn Thành gặp liên hoàn 'phốt', Hari Won cuối cùng đã có động thái bênh vực ông xã chỉ bằng 1 câu nói này!

Hậu trường 27/04/2023 08:01

Động thái mới nhất của Hari Won giữa tin đồn bị tố quỵt tiền đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành liên tục vướng vào nhiều scandal gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Mới đây nhất là ngày 25/4, nam MC bất ngờ bị vướng vào nghi vấn quỵt tiền hóa đơn có giá trị lên tới 187 triệu đồng khi tụ tập bạn bè vui chơi ở quán bar.

Giữa lúc Trấn Thành gặp liên hoàn 'phốt', Hari Won cuối cùng đã có động thái bênh vực ông xã chỉ bằng 1 câu nói này! - Ảnh 1
Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành liên tục vướng vào nhiều scandal gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Nói về tin đồn trên, chia sẻ với báo Tuổi trẻ, quản lý truyền thông của Trấn Thành đã phủ nhận tin đồn trên. Người này thẳng thắn cho biết ê-kíp của nam MC còn không hề hay biết những tin đồn trên bắt nguồn từ đâu, và nhấn mạnh nghi vấn của nam nghệ sĩ có tên T.T không hề liên quan đến Trấn Thành và hoàn toàn sai sự thật.

Khi được hỏi về cảm xúc của Trấn Thành về tin đồn trên, quản lý của nam MC cho biết anh cảm thấy bình thường với loạt thông tin trên, bởi từ đầu năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại Trấn Thành đã không ít lần vướng vào những ồn ào, lùm xùm dấy lên làn sóng trái chiều từ công chúng.

Giữa lúc Trấn Thành gặp liên hoàn 'phốt', Hari Won cuối cùng đã có động thái bênh vực ông xã chỉ bằng 1 câu nói này! - Ảnh 2
Quản lý của nam MC cho biết anh cảm thấy bình thường với loạt thông tin trên - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Hari Won đăng tải chiếc bánh được gọi là hot nhất xứ sở kim chi, được đông đảo mọi người yêu thích. Cô viết: "Nghe đồn món này ngon, hót rần rần tại Hàn Quốc. Bóc ăn xong phải nói...". Đáng chú ý, phía dưới bài viết, nữ ca sĩ để lại bình luận: "Bởi vậy, đồn chưa chắc đúng".

Giữa lúc Trấn Thành gặp liên hoàn 'phốt', Hari Won cuối cùng đã có động thái bênh vực ông xã chỉ bằng 1 câu nói này! - Ảnh 3
 Nữ ca sĩ gây chú ý khi để lại bình luận: "Bởi vậy, đồn chưa chắc đúng" - Ảnh: Internet

Dòng bình luận này của Hari Won đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều khán giả cho rằng, cô không chỉ nhận xét riêng về chiếc bánh này mà còn ẩn ý nhắc đến ồn ào mà ông xã Trấn Thành đang gặp phải.

 

Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng?

Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng?

Thời gian qua, Trấn Thành liên tục "dính phốt" vì những phát ngôn "Mr riêng tư", "đời nghệ sĩ khó nuốt" làm dậy sóng cõi mạng. Bên cạnh động thái mới của Trấn Thành được quan tâm thì phía bà xã của nam MC cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém.

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Từ khóa:   Hari Won ca sĩ Hari Won Hari Won - Trấn Thành

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