Vướng tin đồn đi bar với Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm chấp tay cầu xin, khẳng định 'chắc nịch' một điều này

Hậu trường 26/04/2023 13:00

Bên cạnh nghệ sĩ Trấn Thành, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm cũng bị "réo gọi" vào tin đồn đi bar rầm rộ trên mạng xã hội.

Vào tối ngày 25/4, mạng xã hội được một phen xôn xao trước thông tin Trấn Thành bị tố quỵt nợ sau cuộc nhậu. Cụ thể, một cô gái đã đăng đàn "bóc phốt" nam MC đình đám do hết hợp đồng hôn nhân với Hari nên rủ cô ấy cùng Hiền Hồ và một người nữa tên Lâm đi nhậu. 

Sau cuộc nhậu hết 187 triệu đồng, Trấn Thành nhờ cô ấy thanh toán giúp vì anh quên mang thẻ. Tuy vậy, sau 1 tuần kể từ hôm đó, cô gái này chưa nhận được hồi đáp từ Trấn Thành về khoản tiền đã trả giúp cho nam MC. Cô gái khẳng định những lời mình nói ra là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu nói sai sự thật.

Để chứng minh cho lời nói của mình, cô gái còn đăng tải một số hình ảnh được cho là chụp trong cuộc nhậu. Tuy vậy, hình ảnh khá mờ ảo, không rõ mặt bất cứ ai tham gia. Vì vậy, dân tình tỏ ra bán tín bán nghi về lời tố của cô gái. Một số người cho rằng nhân vật này chỉ đang câu view, câu like nhờ tên tuổi của Trấn Thành.

Vướng tin đồn đi bar với Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm chấp tay cầu xin, khẳng định 'chắc nịch' một điều này - Ảnh 1
Cư dân mạng xôn xao trước thông tin Trấn Thành bị tố quỵt nợ sau cuộc nhậu - Ảnh: FBNV

Bên cạnh nam danh hành Trấn Thành, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm cũng bị "réo gọi" vào tin đồn lần này. Trước câu chuyện kể trên, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng nói rõ về ồn ào. Cụ thể Lê Dương Bảo Lâm phủ nhận chuyện đi bar, anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi lo đi làm, phụ vợ chứ tiền đâu mà đi bar kêu đào, hôm qua tôi về thăm ba tôi thì có...".

"Chiều tôi đi tụng kinh, đi bar, tôi đâu có đi bar... Lâm đàng hoàng lắm mọi người ơi, cái miệng vậy thôi chứ tối nào tôi cũng tụng kinh cả. Thương tôi thì đừng đồn tôi để tôi nuôi vợ nuôi con, không ai tụng kinh mà đi bar cả...", Lê Dương Bảo Lâm cầu xin dân mạng. 

Vướng tin đồn đi bar với Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm chấp tay cầu xin, khẳng định 'chắc nịch' một điều này - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm phủ nhận tin đồn đi bar với Trần Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, phía nghệ sĩ Trấn Thành vẫn chưa có động thái hay phản hồi gì về tin đồn lần này.

Thời gian vừa qua, nam nghệ sĩ Trần Thành liên tục gây tranh cãi từ thái độ cư xử, cho đến phát ngôn... Cụ thể, nam danh hài bị một khán giả tố có thái độ không đúng chuẩn mực tại rạp chiếu phim.  Dù đã lên tiếng giải thích, phủ nhận chuyện "bao rạp", tuy nhiên Trấn Thành vẫn là tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng . Sau đó không lâu, phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của Trấn Thành tại họp báo của "đàn anh" Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng động mạng.

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Giữa lúc dư luận xôn xao, chiều ngày 25/4, Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm đã đồng loạt lên tiếng trên livestream để nói rõ sự việc này.

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