Ảnh con trai Lê Dương Bảo Lâm 8 tháng tuổi phụ việc nhà nhận ‘bão like’ vì điều này

Mới đây ông bố có biệt danh “thánh livestream” đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của con trai lên mạng xã hội. Đáng chú ý, hai bức ảnh của bé Phin (tên thân mật của con trai Bảo Lâm) đã lập tức nhận về hơn 40 nghìn lượt yêu thích chỉ sau vài giờ đăng tải. Ông bố 3 con hài hước viết: "Mẹ ơi mẹ tan ca chưa... Cô chú nào đi siêu thị gặp mẹ con, cô chú kêu mẹ về với con nha... Ba bắt con mần nhiều quá mẹ ơi cứu con".

Cũng như nhiều gia đình sao Việt khác, gia đình diễn viên Lê Dương Bảo Lâm cũng rất được công chúng quan tâm ngoài sự nghiệp làm nghệ thuật của anh. Đặc biệt, từ khi anh công khai mặt quý tử, độ hot của gia đình này càng được tăng lên gấp nhiều lần vì độ kháu khỉnh, đáng yêu của cậu bé.

Trong ảnh, cậu út nhà Bảo Lâm tuy vẫn đang ngồi xe đẩy nhưng tay đã cầm ống nước tưới cây giúp bố. Biểu cảm hiếu kì nhìn ngó xung quanh của bé Phin với đôi mắt ngơ ngác khiến dân mạng "tan chảy". Dưới phần bình luận rất nhiều người hâm mộ để lại lời khen trước độ dễ thương của con trai Lê Dương Bảo Lâm.

Trước đó, mỗi lần Lê Dương Bảo Lâm hay bà xã Quỳnh Quỳnh chia sẻ hình ảnh, video của bé Phin đều nhận về lượt tương tác "khủng" từ cộng đồng mạng. Với đôi mắt to tròn, làn da trắng và nhiều biểu cảm đáng yêu, cậu bé được nhận xét là "tiểu Lee Min Ho" để xứng với danh xưng gần đây của Lê Dương Bảo Lâm là "Lee Min Ho Việt Nam".

Độ hài hước có thừa của cả hai vợ chồng diễn viên hài luôn khiến cộng đồng mạng không kịp đỡ - Ảnh: Chụp màn hình.

Bé Phin chào đời tháng 8/2022, sau khi diễn viên 8X công khai ảnh con lên mạng xã hội, dân mạng không ít lần cảm thán trước độ cưng chiều quý tử của hai vợ chồng diễn viên. Cậu bé được sinh ra tại bệnh viện quốc tế, ở phòng tổng thống với những dịch vụ chăm sóc tốt nhất lên đến gần 100 triệu đồng. Cùng với sự yêu thương bảo bọc hết mực của cả nhà, bé Phin được mẹ chăm bẵm rất kĩ, Quỳnh Quỳnh dù không ngại ăn mặc xuề xoà nhưng con trai luôn phải diện đồ đẹp, đồ hiệu...

"Tiểu Lee Min Ho" mới vài tháng tuổi đã sắp hot hơn cả bố, ảnh nào của cậu bé cũng được yêu thích - Ảnh: FBNV.

Từ trước đến nay, diễn viên quê Đồng Nai đã nổi tiếng là ông bố cưng con, vì vậy khi có thêm con trai, gia đình "đủ nếp, đủ tẻ", Bảo Lâm càng trân quý những phút giây bên các con hơn. Có lần, nam diễn viên còn phấn khích chia sẻ trên trang cá nhân khi đi làm về rất muộn vẫn thấy con trai còn thức:

"Phải có con trai nhất định trong đời phải có con trai đi quay 3 giờ sáng bánh bèo ngủ hết chỉ có bánh cuốn là chờ đợi tôi con yên tâm tài sản là của con hết. Đúng là con trai của ta".

Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ ảnh cho quý tử uống sữa bằng cách độc đáo - Ảnh: FBNV.

Bé Phin cũng được 2 chị yêu chiều hết mực - Ảnh: FBNV.

Hiện tại, gia đình Lê Dương Bảo Lâm là một trong những gia đình Vbiz được người hâm mộ yêu mến nhất nhì showbiz. Bỏ qua những ồn ào thị phi trong sự nghiệp, khi nhắc đến gia đình nhỏ này, số đông vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ và lời chúc phúc.