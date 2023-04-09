Lê Dương Bảo Lâm tặng quà sinh nhật 'khủng' tới 200 bộ đồ cho bà xã cùng lời chúc khiến Quỳnh Quỳnh 'sợ hãi'

Hậu trường 09/04/2023 11:26

Bên cạnh món quà đặc biệt từ Lê Dương Bảo Lâm, sinh nhật năm nay Quỳnh Quỳnh còn được ông xã nhắn nhủ những "lời đường mật".

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả bởi sự giản dị, hài hước. Nam diễn viên luôn biết cách tạo tiếng cười cho công chúng bằng những khoảnh khắc lầy lội của gia đình mình. Trong tiệc sinh nhật của Quỳnh Quỳnh, Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 cũng khiến dân tình thích thú với những món quà tặng vợ "không đụng hàng".

Vào dịp cuối tuần, Lê Dương Bảo Lâm đã sắp xếp công việc để về nhà tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã. Buổi tiệc mừng tuổi mới cho Quỳnh Quỳnh không thể thiếu sự tham gia của 3 nhóc tì. Đồng thời, ông bà nội ngoại hai bên cũng có mặt đầy đủ tại sự kiện này.

Lê Dương Bảo Lâm tặng quà sinh nhật 'khủng' tới 200 bộ đồ cho bà xã cùng lời chúc khiến Quỳnh Quỳnh 'sợ hãi' - Ảnh 1

Lê Dương Bảo Lâm hài hước chia sẻ: "Sinh nhật người yêu, cha con anh không có điều kiện như người ta, cha con anh chỉ có tấm lòng và tặng em 200 bộ đồ bộ để em mặc hàng ngày. Kể từ nay em không bị dè bỉu là có 1 bộ mặc hoài, cứ 1 tiếng em thay 1 bộ cho anh. Mấy chị ơi cho vợ em 1 lời chúc sinh nhật với nha. Em cảm ơn".

Dưới phần bình luận ngoài những lời chúc sinh nhật dành cho Quỳnh Anh thì có nhiều người bày tỏ sự yêu mến với tình cảm giản dị mà Lê Dương Bảo Lâm dành cho vợ.

Lê Dương Bảo Lâm tặng quà sinh nhật 'khủng' tới 200 bộ đồ cho bà xã cùng lời chúc khiến Quỳnh Quỳnh 'sợ hãi' - Ảnh 2

Tuy nhiên xuyên suốt những tấm hình ngập tràn hạnh phúc của gia đình Lê Dương Bảo Lâm, chiếc bánh gato do nam diễn viên chuẩn bị để tặng vợ đã thu hút sự chú ý từ một bộ phận khán giả. Cụ thể dòng chữ trên bánh có nội dung như sau: "Nếu té xe chưa đủ, hãy té vào lòng anh nhé!", bên cạnh đó trên bánh còn in hình Quỳnh Quỳnh bị ngã xe cách đây không lâu.

Lê Dương Bảo Lâm tặng quà sinh nhật 'khủng' tới 200 bộ đồ cho bà xã cùng lời chúc khiến Quỳnh Quỳnh 'sợ hãi' - Ảnh 3

Sau khi nhìn thấy chiếc bánh gato trên, cư dân mạng đều rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười" trước màn trêu đùa của Lê Dương Bảo Lâm dành cho Quỳnh Quỳnh: "Quá trời anh Lâm Đồng Nai rồi", "Anh Lâm sáng tạo quá, dễ thương nha", "Chắc chỉ có anh Lâm mới nghĩ ra được cái này á trời ơi", "Cái bánh không đụng hàng, mỗi nhà ông Lâm mới có"...

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