Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng giữa tin đồn 'dựa hơi' Trấn Thành để nổi tiếng

Hậu trường 14/02/2023 20:52

Lê Dương Bảo Lâm cho biết anh đều đến với mọi người bằng trái tim và không hề lợi dụng bất kỳ ai để nổi tiếng.

Thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm tăng lượng fan đáng kể nhờ tham gia chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm. Có thể nói, sự nghiệp của nam nghệ sĩ đang ngày càng phát triển.

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng giữa tin đồn 'dựa hơi' Trấn Thành để nổi tiếng - Ảnh 1

Bên cạnh đó, anh cũng góp mặt trong bộ phim Nhà Bà Nữ - "chiến thần phòng vé Tết 2023" - do Trấn Thành đạo diễn và sản xuất. Dù chỉ đóng một vai phụ trong phim nhưng anh vẫn gây được nhiều sự chú ý vì sự hài hước của mình.

Sau phim, Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện nhiều bên cạnh Trấn Thành, điều này làm dấy lên tin đồn anh đang "dựa hơi" hay "ké fame" đàn anh của mình. Tuy nhiên, nam diễn viên Đồng Nai đã phủ nhận thông tin này, anh khẳng định không hề "ké" sự nổi tiếng của bất kỳ ai hết.

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng giữa tin đồn 'dựa hơi' Trấn Thành để nổi tiếng - Ảnh 2

"Có khi nào mọi người thấy tôi xuất hiện nhiều với nhau Trấn Thành không? Dĩ nhiên tối nào cũng đi chơi cùng anh. Nhưng tôi nghĩ nếu anh Trấn Thành thấy một đứa em không có tài năng mà lợi dụng thì anh ấy biết hết. Vì tầm cỡ của anh hoàn toàn có thể nhận ra, nên tôi nghĩ tất cả mọi người tôi đều đến bằng trái tim chứ không hề "ké" sự nổi tiếng của ai hết.

Ví dụ như bản thân tôi ở ngoài, tôi nghĩ cũng có một vị trí riêng và cũng có thể tự lập. Chứ tôi không cần "đu" người này, "đu" người kia để có một vai hoặc điều gì đó. Nếu như không có tài năng, không đóng phim được thì chắc chắn không bao giờ anh Thành cho tham gia dự án của anh ấy. Tôi nghĩ là như vậy." - Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

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