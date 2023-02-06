Từng bị chê ăn mặc lôi thôi, xuề xòa, vợ Lê Dương Bảo Lâm ngày càng chú ý ngoại hình, chăm 'tút tát' chẳng thua kém ai

Kể từ khi kết hôn, Quỳnh Quỳnh lui về làm hậu phương vững chắc của Lê Dương Bảo Lâm. Cô được biết đến và yêu quý thông qua những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với nam danh hài. Vợ nam danh hài không mấy chú trọng đến vẻ bề ngoài mà chủ yếu tập trung vào chăm lo vun vén gia đình. Trên mạng xã hội, Quỳnh Quỳnh thường xuất hiện với gu ăn mặc cực đơn giản.

Lê Dương Bảo Lâm trở thành ngôi sao được khán giả yêu mến, thu hút đông đảo sự chú ý nhất nhì hiện nay. Ngoài sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Lê Dương Bảo Lâm còn có một tổ ấm viên mãn cùng vợ và ba con nhỏ (hai gái, một trai) vô cùng đáng yêu.

Thế nhưng, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ hình ảnh cùng Quỳnh Quỳnh, bé Phin và mẹ ruột đi làm đẹp . Bà xã nam diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung, trang điểm nhẹ nhàng, lên đồ cắt xẻ chẳng kém ai. Có thể thấy, sau khi sinh quý tử, Quỳnh Quỳnh đã chú trọng hơn vào vẻ bề ngoài.

Lê Dương Bảo Lâm cùng vợ con và mẹ ruột đi làm đẹp ở một thẩm mỹ viện.

Sau khi hạ sinh con thứ 3, Quỳnh Quỳnh quan tâm hơn vào vẻ bề ngoài của mình.

Cách đây không lâu, Nam Em gây tranh cãi khi nhận xét phong cách ăn mặc của Quỳnh Quỳnh có phần lôi thôi: "Chị Quỳnh nhà anh là quá dễ thương luôn. Chị vừa có nhan sắc, vừa có chiều cao, chị rất đẹp rất sang nhưng gu ăn mặc hơi luộm thuộm xíu".

Ảnh minh họa: InternetNam Em gây tranh cãi khi chê vợ Lê Dương Bảo Lâm xuề xòa.

Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng bênh vực vợ trên sóng truyền hình: "Cái đó người ta gọi là đơn giản, em ơi. Người ta là vì chồng, vì con, buôn gánh bán bưng". Nam diễn viên hài gốc Đồng Nai nhấn mạnh: "Cái đơn giản với luộm thuộm, nó khác. Luộm thuộm là chỉ người tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, còn vợ của tôi thơm, chỉ là bộ đồ hơi cũ thôi". Khi Nam Em hỏi về việc sao không mua đồ mới cho vợ, diễn viên hài cho biết: "Anh có mua nhưng chị không mặc".

Lê Dương Bảo Lâm cũng từng chia sẻ lại loạt ảnh của bà xã Quỳnh Quỳnh hồi còn son trẻ. Thời điểm chưa lấy chồng sinh con, Quỳnh Quỳnh là cô gái xinh đẹp và rất biết ăn diện. Nhan sắc của bà xã Lê Dương Bảo Lâm được khen ngợi vì nét đẹp tự nhiên, nền nã.

Đường nét trên gương mặt trẻ trung của Quỳnh Quỳnh thời "con gái".

Trải qua nhiều lần sinh nở, bà mẹ ba con không còn giữ được dáng vóc như thời trẻ nhưng vẫn giữ được nét thanh tú trên khuôn mặt. Sau hơn 10 năm gắn bó, tổ ấm của Quỳnh Quỳnh và nam danh hài vô cùng bình yên và hạnh phúc.