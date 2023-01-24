Mẹ Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ bị ngã đúng dịp Tết vì quá lao lực, bận rộn, không ngủ lo vun vén Tết cho gia đình

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Lê Dương Bảo Lâm cho hay, mẹ anh bất ngờ bị ngã trong nhà khi đang đi vệ sinh. Theo suy nghĩ của nam diễn viên, có thể do bà lao lực, bận rộn nhiều việc, thậm chí không ngủ chỉ để nhắn tin chúc Tết bạn bè, người thân nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe, gây nên sự cố trên.

Lê Dương Bảo Lâm hiện đang là một trong những diễn viên hài được nhiều khán giả yêu thích và xuất hiện với tần suất dày đặc trên các show truyền hình. Chính vì thế để phụ giúp con trai mẹ của "Dương Lâm Đồng Nai" thường xuyên đi theo anh trong các lịch trình. Tuy nhiên, mới đây nhất thông tin bà gặp sự cố sức khỏe ngay mùng 2 Tết đã làm nhiều người lo lắng.

Hiện tại, tuy rằng tình hình sức khỏe của mẹ Lê Dương Bảo Lâm đã ổn định, nhưng bà cũng cho hay, sau khi bệnh viện trở lại hoạt động như bình thường hậu những ngày nghỉ Tết, bà sẽ đến để được thăm khám , kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ nhằm đảm bảo sức khỏe, phần nào cũng để bản thân và con cái, các cháu an tâm.

Được biết, mẹ của Lê Dương Bảo Lâm luôn là "tài xế", chở con đi quay, đi diễn mọi nơi. Ngoài ra, bà cũng thường xuyên phụ giúp, chuẩn bị cho con trai những phần ăn riêng, đầy đủ dinh dưỡng để anh có thể nạp đủ năng lượng suốt thời gian làm việc. Bên cạnh đó, cô cũng cực kỳ giản dị, dù con trai có thu nhập cao nhưng bản thân mình thì không chưng diện hàng hiệu mà chỉ thích xuề xòa, thoải mái. Từng có lần nam diễn viên hài còn thổ lộ vì mẹ quá bình dân, đi đâu cũng mặc đồ đơn giản, nên đôi khi anh bị mọi người “mắng oan” là không thương mẹ, không chịu chăm sóc cho mẹ. Anh bộc bạch: "Tôi mua nhiều quần áo đẹp cho mẹ nhưng mẹ bảo đi làm diện làm chi. Lúc tôi quay, mẹ tôi ra ngồi mà tay chân thảnh thơi không chịu, ra lấy khăn giấy ướt lau xe, từ cái xe tới cái kính, rồi quay ra lau giày cho tôi”.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm là "tài xế" chở nam diễn viên đi quay, đi diễn mọi nơi. (Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm)

Lê Dương Bảo Lâm cực kỳ yêu thương và từng nhiều lần tặng mẹ những món quà đắt tiền. (Ảnh: Thanhnien)

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm là người cực kỳ bình dị trong cuộc sống đời thường. (Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm)

Lê Dương Bảo Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt với mẹ, phụ huynh cũng đồng hành cùng dù con đã lớn.(Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm)

Nếu nhiều người theo dõi Lê Dương Bảo Lâm sẽ biết rằng mẹ anh rất thường xuyên xuất hiện cùng con trai, một mình "mẹ Phượng" đảm nhận công việc trợ lý, quản lý và tài xế của nam diễn viên hài. Mẹ nam diễn viên cho biết bà thích công việc này và muốn đi cùng con, chăm sóc cho con trai. Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên đưa mẹ đi cùng trong các chuyến lưu diễn xa xem như để phụ huynh biết thêm nhiều địa điểm sau nhiều năm không có tiền du lịch. Hiện tại, khán giả vẫn dành sự quan tâm với chia sẻ của mẹ Lê Dương Bảo Lâm.