Gia đình sao Việt sum vầy đón Giáng Sinh: Lê Dương Bảo Lâm viên mãn đủ trai đủ gái, nhà Lý Hải lên đồ đi xem phim

Hậu trường 24/12/2022 16:30

Sau một năm lao động chăm chỉ, dịp lễ cuối năm là thời khắc để các diễn viên - ca sĩ Việt dành thời gian ở bên gia đình. Hòa vào không khí ấm cúng và vui tươi của ngày Giáng sinh sao Việt rộn ràng đón lễ bên người thân. 

Noel là dịp sao Việt gác lại công việc để chung vui cùng với gia đình, chính vì thế mà nhiều người không ngần ngại đầu tư và thực hiện những ý tưởng trang trí lộng lẫy. Sau thời gian cùng nhau làm nên thành quả thì họ cũng hưởng được thành quả với những khung hình xinh xắn và vui vẻ. 

Gia đình sao Việt sum vầy đón Giáng Sinh: Lê Dương Bảo Lâm viên mãn đủ trai đủ gái, nhà Lý Hải lên đồ đi xem phim - Ảnh 1
Gia đình Lê Dương Bảo Lâm. (Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm)

Theo đó dàn sao Việt lần lượt trình làng người hâm mộ những khung hình gia đình hạnh phúc diện đồ đỏ xanh đồng điệu cũng như tiết lộ thành quả trang trí nhà cửa suốt nhiều ngày qua. Từ sớm, fan đã vô cùng háo hức với khoảnh khắc của gia đình Lê Dương Bảo Lâm, Dương Cẩm Lynh, Trương Mỹ Nhân,...

Gia đình sao Việt sum vầy đón Giáng Sinh: Lê Dương Bảo Lâm viên mãn đủ trai đủ gái, nhà Lý Hải lên đồ đi xem phim - Ảnh 2

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã chiêu đãi khán giả loạt ảnh vợ chồng anh và 3 con diện đồ đỏ lấy cảm hứng từ Noel trông vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Tổ ấm của nam diễn viên cũng vừa đón thiên thần nhí trước thềm Giáng sinh, vì thế chắc chắn đây là một dịp ý nghĩa hơn bao giờ hết với gia đình "Lee Min Hoo" Đồng Nai.

Gia đình sao Việt sum vầy đón Giáng Sinh: Lê Dương Bảo Lâm viên mãn đủ trai đủ gái, nhà Lý Hải lên đồ đi xem phim - Ảnh 3
Đại gia đình Lý Hải - Minh Hà. (Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha)

Nhắc đến khung hình đông con sum vầy, khán giả nhớ đến ngay tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà. Dù nổi tiếng giàu có nhưng vợ chồng anh vẫn trang trí nhà cửa đơn giản cùng việc cho 4 thiên thần nhí diện đồ đơn giản. Tuy nhiên, Noel ý nghĩa nhất đối với Vbiz có lẽ là Trương Mỹ Nhân khi đây là mùa lễ đầu tiên cô có chồng con bên cạnh sau thời gian giấu kín trước truyền thông.

Gia đình sao Việt sum vầy đón Giáng Sinh: Lê Dương Bảo Lâm viên mãn đủ trai đủ gái, nhà Lý Hải lên đồ đi xem phim - Ảnh 4
Trương Mỹ Nhân công khai chồng con dip Giáng Sinh. (Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân)
Gia đình sao Việt sum vầy đón Giáng Sinh: Lê Dương Bảo Lâm viên mãn đủ trai đủ gái, nhà Lý Hải lên đồ đi xem phim - Ảnh 5
Dương Cẩm Lynh hạnh phúc bên 2 quý tử trong ngày Noel. 

Bên cạnh những khung hình gia đình hạnh phúc, mẹ đơn thân Dương Cẩm Lynh vẫn có một mùa Noel trọn vẹn bên 2 quý tử. Cô lấy lại niềm vui cuộc sống và đang có những khởi đầu mới suôn sẻ. Có thể thấy, 2 nhóc tỳ chính là món quà Giáng sinh lớn nhất mà người đẹp đang có ở hiện tại.

Gia đình sao Việt sum vầy đón Giáng Sinh: Lê Dương Bảo Lâm viên mãn đủ trai đủ gái, nhà Lý Hải lên đồ đi xem phim - Ảnh 6
 Cris Phan và vợ hâm nóng tình cảm dịp Noel. (Ảnh: FB Cris Phan)
Gia đình sao Việt sum vầy đón Giáng Sinh: Lê Dương Bảo Lâm viên mãn đủ trai đủ gái, nhà Lý Hải lên đồ đi xem phim - Ảnh 7
Nam diễn viên Quang Tuấn hưởng hạnh phúc trọn vẹn cạnh bà xã và con gái cưng. (Ảnh: FB Ngo Quang Tuan)

Một mùa Noel lại gõ cửa, hòa vào không khí ấm cúng và vui tươi của ngày Giáng sinh sao Việt rộn ràng đón lễ bên người thân. Sau một năm lao động chăm chỉ, dịp lễ cuối năm là thời khắc để các diễn viên - ca sĩ Việt dành thời gian ở bên người thân và gia đình.

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