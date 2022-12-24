Hàng loạt sao Việt khoe "tin vui" dịp cuối năm, Cát Phượng thông báo đón “con cưng” sau nhiều năm chờ đợi khiến CĐM bất ngờ

Hậu trường 24/12/2022 14:47

Giai đoạn cuối năm nhìn lại năm cũ và hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới, nhiều sao Việt như Cát Phượng, Ngô Thanh Vân, Thúy Diễm đồng loạt thông báo "tin vui" trên mạng xã hội.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Lương Thế Thành - Thúy Diễm là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi cũng được nhiều người ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen. Có cuộc sống hôn nhân viên mãn, mới đây, diễn viên tiếp tục thông báo "tin vui" sau thời gian "thai nghén". Cụ thể, Thúy Diễm đăng tải hình ảnh một ngôi biệt thự lộng lẫy trên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "Loading 80%...". 

Hàng loạt sao Việt khoe 'tin vui' dịp cuối năm, Cát Phượng thông báo đón “con cưng” sau nhiều năm chờ đợi khiến CĐM bất ngờ - Ảnh 1
Lương Thế Thành - Thúy Diễm
Hàng loạt sao Việt khoe 'tin vui' dịp cuối năm, Cát Phượng thông báo đón “con cưng” sau nhiều năm chờ đợi khiến CĐM bất ngờ - Ảnh 2
Thúy Diễm đăng tải hình ảnh ngôi biệt thự lộng lẫy đang đc xây dựng. (Ảnh: FB Thúy Diễm)

Có thể thấy, sau khoảng thời gian dài sống trong căn hộ chung cư, diễn viên Thúy Diễm đã xây dựng được "tổ ấm" vững chãi hơn là một biệt thự "sang, xịn, mịn" mà vợ chồng nữ diễn viên đã ấp ủ trong một khoảng thời gian dài.

Ngô Thanh Vân

Mới đây nhất sau thời gian kết hôn với doanh nhân Huy Trần, Ngô Thanh Vân đã chính thức đón "tin vui". Cụ thể trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã thông báo tin sắp tới đây, Thanh Sói sẽ chính thức ra mắt khán giả sau thời gian dài phải nằm rạp và hậu kỳ.

Hàng loạt sao Việt khoe 'tin vui' dịp cuối năm, Cát Phượng thông báo đón “con cưng” sau nhiều năm chờ đợi khiến CĐM bất ngờ - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân thông báo "tin vui" dịp cuối năm (Ảnh: FC Ngô Thanh Vân)

Ngô Thanh Vân chia sẻ vì lý do dịch bệnh, thế nên cô đã phải chờ đợi trong 5 năm kể từ khi bắt đầu chắp bút viết về bộ phim, và lúc này, chính là lúc thích hợp để "cho em Sói về chuồng". Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết của Ngô Thanh Vân đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, đông đảo netizen đã gửi lời chúc mừng đến bà xã Huy Trần, đồng thời tỏ ra vô cùng thích thú và mong chờ dự án điện ảnh mới của "đả nữ".

Cát Phượng

Mới đây sau thời gian dài chờ đợi, nghệ sĩ Cát Phượng đã thông báo "tin vui" đến người hâm mộ. Cụ thể sao quãng thời gian dài, nữ nghệ sĩ đã tậu được xế hộp mà bản thân hằng ao ước.

Hàng loạt sao Việt khoe 'tin vui' dịp cuối năm, Cát Phượng thông báo đón “con cưng” sau nhiều năm chờ đợi khiến CĐM bất ngờ - Ảnh 4
Khoảnh khắc Cát Phượng diện váy cưới thu hút sự quan tâm của công chúng. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Nghệ sĩ Cát Phượng vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân: "Đăng lên để năm sau Facebook nhắc kỷ niệm và để có thêm năng lượng tích cực mà cày bừa trả ngân hàng nha. Em không có nhiều tiền mà mua xe trả một lần, em phải vay ngân hàng đó trời ơi. Em nghèo... Các anh chị em đừng nhắn tin em nói em như đúng rồi vậy...".

Hàng loạt sao Việt khoe 'tin vui' dịp cuối năm, Cát Phượng thông báo đón “con cưng” sau nhiều năm chờ đợi khiến CĐM bất ngờ - Ảnh 5
Cát Phượng khoe tậu xế sau thời giai dài chờ đợi. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Có thể thấy Cát Phượng rất vui khi đón "con cưng" về với mình sau một thời gian ao ước. Bên cạnh đó nữ nghệ sĩ cũng khẳng định bản thân không hề giàu như những gì mà dân tình đồn đoán. 

Giai đoạn cuối năm nhiều sao Việt như Cát Phượng, Ngô Thanh Vân, Thúy Diễm tranh thủ khoe "tin vui" trên mạng xã hội. Đây là khoảng thời gian để mỗi người trong chúng ta có cơ hội nhìn lại năm cũ và hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới.

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