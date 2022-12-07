Kể từ ngày "đường ai nấy đi" với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đã có những thay đổi rõ rệt, nam diễn viên dường như ngày càng gầy, gương mặt lộ rõ góc cạnh, cánh tay khá khẳng khiu.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhiều năm qua đều được biết đến là một cặp đôi "chị ơi, anh yêu em" có tình yêu đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng sau hơn 13 năm quen nhau, họ đã chẳng thể bên nhau đi đến bến đỗ cuối cùng. Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đã có những thay đổi rõ rệt khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Trong đó, điểm khác biệt lớn nhất của nam diễn viên chắc chắn là về ngoại hình. Cát Phương và Kiều Minh Tuấn thuở còn mặn nồng. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Mới đây, Kiều Minh Tuấn khoe loạt ảnh gây chú ý trên mạng xã hội. Trong ảnh là khoảnh khắc nam diễn viên thả dáng trên phố với outfit năng động, trẻ trung. Tuy nhiên, khiến dân mạng chú ý hơn cả lại là dáng vẻ diễn viên 8X. Kiều Minh Tuấn dường như ngày càng gầy, gương mặt lộ rõ góc cạnh, cánh tay khá khẳng khiu.

Kiều Minh Tuấn sau khi chia tay Cát Phượng mất vẻ phong độ, gây lo lắng với dáng gầy gò, tay khẳng khiu báo động. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Nhìn những hình ảnh mới, nhiều người hâm mộ tỏ ra quan tâm, lo lắng cho Kiều Minh Tuấn, mong anh giữ gìn sức khỏe giữa lịch trình công việc bận rộn. Một số đồng nghiệp như Cris Phan, Vinh Râu cũng cho rằng Kiều Minh Tuấn trong những hình ảnh này có phần xanh xao.

Sau khi chia tay Cát Phượng, sự thay đổi ngoại hình của Kiều Minh Tuấn nhận được nhiều sự chú ý. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn) Sau khi "đường ai nấy đi" với Cát Phượng, anh được khen trẻ trung, ngày càng phong độ, gu thời trang cũng lên tầm cao mới. Theo đó, nam diễn viên cũng trau chuốt bản thân nhiều hơn nên Kiều Minh Tuấn trẻ trung hẳn ra, rất khác với hình ảnh trưởng thành và lịch lãm trong thời gian quen Cát Phượng. Bên cạnh ngoại hình, dễ nhận thấy, sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn cũng lên hương theo năm tháng. Vì liên tục được góp mặt vào những vai diễn xịn xò trên màn ảnh nên tên tuổi của nam diễn viên cũng được nhiều người biết đến. Khi đi đến đâu, anh cũng luôn có một lượng fans nhất định chào đón nồng nhiệt. Trước đó, Cát Phượng cũng từng chia sẻ rằng cô từng cầu nguyện cho nam diễn viên có được một chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt và giờ đây, điều ước đó đã trở thành sự thật.

Có “bến đỗ” mới hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng chạnh lòng vì bị mỉa “tìm người mới để lấp đầy khoảng trống” Sau khi tiết lộ đã mở lòng và đang tìm hiểu một người đàn ông Việt Nam ở nước ngoài. Cát Phượng bị nói chỉ để lấp đầy khoảng trống, nữ diễn viên ngay lập tức đáp trả cực căng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kieu-minh-tuan-sau-khi-chia-tay-cat-phuong-mat-ve-phong-o-gay-lo-lang-voi-dang-gay-go-tay-khang-khiu-bao-ong-532420.html