Cát Phượng mở lòng hậu tan vỡ: “Bạn trai mới” đang làm việc ở nước ngoài, quen sau 8 tháng chia tay Kiều Minh Tuấn

Hậu đổ vỡ, Cát Phượng đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn sau chia tay, nữ diễn viên có chia sẻ mới nhất về chuyện tình yêu của mình sau một quãng thời gian ngược lối với "tình trẻ" Kiều Minh Tuấn.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thời gian gắn bó với nhau từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình "chị ơi, anh yêu em" nổi đình nổi đám trong làng giải trí Việt. Tưởng chừng cả hai sẽ có cái kết đẹp nhưng chuyện tình của Cát Phượng cùng đàn em dừng lại khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Mới đây, nữ diễn viên đã có chia sẻ mới nhất về chuyện tình yêu của mình sau một quãng thời gian chia tay "tình trẻ" Kiều Minh Tuấn. Cát Phượng tiết lộ đã mở lòng hậu tan vỡ. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thuở còn mặn nồng. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Cụ thể, thông qua cuộc trò chuyện với báo Thanh Niên, nói về chuyện tình yêu, Cát Phượng cho biết sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Cô tâm sự: "Tôi nghĩ dù ở tuổi nào cũng có cái tình của tuổi đó, tuổi trẻ là tình yêu, tuổi già là tình nghĩa, tình thương!"

Cát Phượng nhiều lần bị soi sử dụng nhẫn ở ngón áp út. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Đặc biệt, trong buổi phỏng vấn, Cát Phượng còn thú nhận: "Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một người Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Hôm sinh nhật tôi, anh ấy tặng chiếc nhẫn, tôi đồng ý đeo, nghĩa là tôi đồng ý mở lòng, không hẳn là nhận lời yêu mà tìm hiểu làm bạn. Đến khi nào người ấy về Việt Nam, mình gặp mặt rồi tính sau!" Cát Phượng cho biết thêm mình cô và người ấy gặp nhau cách đây 16 năm. 8 tháng sau chia tay Kiều Minh Tuấn, anh ấy nhắn tin hỏi thăm và hỏi cô có nhớ anh ấy không. Sau khi chia sẻ hình ảnh, Cát Phượng mới nhớ ra người này là ai và cứ nói chuyện thuận theo tự nhiên.

Cát Phượng thường xuyên tạo dáng tích cực khoe nhẫn bạn trai mới tặng với công chúng thời gian qua. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Gần đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng gây chú ý khi đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc diện đồ cưới lộng lẫy của mình. Theo đó, người đẹp chọn thiết kế váy bồng bềnh, tạo điểm nhấn với phần cổ áo trễ váy, xếp voan độc đáo. Thả dáng trong bộ cánh, Cát Phượng lộ rõ niềm hạnh phúc, viên mãn. Dù chưa trang điểm chỉn chu, cô cũng vẫn ghi điểm trong lòng fan bởi thần sắc rạng rỡ. Ngoài ra, bà mẹ 1 con còn hứa hẹn sẽ là cô dâu trong veo nhất. Cát Phượng gây chú ý với khoảnh khắc đi thử đồ cưới. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Tuy nhiên, Cát Phượng nhanh chóng trần tình về hình ảnh mình mặc váy cưới xuất hiện trên MXH gần đây với báo Thanh Niên. Nữ diễn viên đính chính: "Đây là bộ ảnh tôi chụp với con trai để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, một trang báo nào đó đã lấy tấm ảnh tôi đi ăn cùng em trai kết nghĩa và nói rằng tôi đi bước nữa, khiến khán giả chỉ trích tôi rất nhiều. Tôi khẳng định đó không phải sự thật!" Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phương gây bão với nhan sắc "lão hóa ngược". (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Khoảng thời gian thông báo chia tay Kiều Minh Tuấn, nữ diễn viên 7x khiến nhiều người xót xa khi bày tỏ mong muốn được diện đồ cưới vào ngày sinh nhật. Cô bộc bạch: "8 năm nữa đúng 60 tuổi rất mong cái ngày sinh nhật của Cát cũng là ngày Cát mặc áo cưới". Cát Phượng thay đổi gu thời trang trẻ trung hơn hậu tan vỡ.(Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Hậu đổ vỡ, Cát Phượng có nhiều thay đổi đáng kể về khoản ngoại hình. Cô tập trung chăm sóc bản thân để giữ nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Người đẹp cũng không ngại thử sức với những item thời trang tưởng chừng chỉ dành cho giới trẻ. Việc chăm sóc bản thân thông minh giúp bà mẹ 1 con luôn có diện mạo tươi tắn, lạc quan khi xuất hiện trước công chúng.

Hậu thử váy cưới lộng lẫy, Cát Phượng gây bão với vẻ đẹp căng bóng tuổi 52, lên đời nhan sắc chuẩn bị lên xe hoa? Sau đổ vỡ với "tình trẻ" Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng có nhiều thay đổi đáng kể về khoản ngoại hình. Dù đã bước sang tuổi 52, vẻ trẻ trung xinh đẹp và sự tự tin của nữ diễn viên vẫn "gây sốt" cõi mạng.

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