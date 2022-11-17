Cát Phượng trải lòng hậu “đường ai nấy đi” với tình trẻ Kiều Minh Tuấn: “Con trai không ủng hộ mẹ lấy thêm chồng”

Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng từng là cặp đôi "chị ơi anh yêu em" nổi tiếng của showbiz Việt. Tuy nhiên, sau 12 năm gắn bó cả hai chính thức "đường ai nấy đi" khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Hậu chia tay, Cát Phượng đã có những trải lòng sau ồn ào với tình trẻ Kiều Minh Tuấn. Trong thời gian qua, cuộc sống của nữ diễn viên cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Khi được hỏi về chuyện "đi bước nữa", Cát Phượng thẳng thắn cho biết con trai không ủng hộ mẹ lấy thêm chồng: "Hôm nọ, tôi đùa sẽ lấy thêm một ông chồng nữa, Bom tròn mắt nói ngay: 'Không!'. Con trai sợ tôi yêu nhiều rồi đâm ra buồn khổ. Thú thật, hiện tại tôi đang vui, chưa muốn có thêm ông nào. Con trai tôi cũng chưa có bạn gái. Với tôi, con trai yêu nam hay nữ cũng không sao, người làm mẹ này ủng hộ 1000 %, miễn là con tử tế và hạnh phúc".

Con trai Cát Phượng ngày càng trưởng thành và hiểu chuyện. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Sau những sóng gió, Cát Phượng đã dần lấy lại được ổn định cuộc sống. Theo đó, Cát Phượng chia sẻ cô đang sống những ngày rất bình yên, trái ngược vẻ mỏi mệt, lờ đờ trong suốt một thời gian dài trước đó. Sức khỏe của nữ diễn viên giờ đây cũng rất tốt. Cô cho biết mình đã đăng ký hiến xác cho y học, mỗi năm khám tổng quát ít nhất 1 lần.

"Cuộc sống của tôi hiện tại rất nhẹ nhàng, bình dị. Mỗi sáng, tôi dậy lúc 5h để thiền, nấu cơm cho Bom rồi đưa con đi học. Tôi dành thời gian thiền, lo cho gia đình và làm lụng kiếm tiền", Cát Phượng chia sẻ.

Con trai Cát Phượng không muốn mẹ lấy thêm chồng vì sợ mẹ buồn khổ. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Theo lời Cát Phượng, cô không gặp nhiều áp lực trong việc nuôi con vì bé Bom (tên gọi thân mật con trai Cát Phượng) có ý thức tự lập rất cao. Xem qua những hình ảnh mới nhất của con trai Cát Phượng, nhiều người không ngớt trầm trồ vì cậu nhóc năm nào còn nằm trong vòng tay bố mẹ nay đã cao lớn vượt trội, nhỉnh hơn mẹ cả một cái đầu. Nhiều năm qua, con trai Cát Phượng lớn khôn dưới sự yêu thương chăm sóc của mẹ và nam diễn viên Kiều Minh Tuấn. Được biết, bé Bom và Kiều Minh Tuấn có mối quan hệ rất tốt. Bố ruột của Bom - nam đạo diễn Thái Hòa cũng rất cảm kích và trân trọng sự săn sóc mà "tình trẻ" của vợ cũ dành cho con mình.

Hẹn hò từ năm 2009, nữ diễn viên ban đầu ngại vì đàn em kém 18 tuổi. Sau một thời gian, chị cảm nhận sự chững chạc, trưởng thành của Kiều Minh Tuấn. Anh điềm đạm, khéo ứng xử, còn nữ diễn viên nóng tính, bộc trực nên bù đắp cho nhau. Họ giữ kín về mối quan hệ suốt tám năm yêu, đến năm 2017 mới công bố. Khi quen Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lui về hậu trường, làm quản lý cho bạn trai theo đuổi nghiệp diễn. Anh dần tạo được chỗ đứng trong làng phim, trở thành ngôi sao với vai chính trong Em chưa 18.

Cát Phượng công bố chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn nhằm chấm dứt chuyện cũ rồi bước tiếp.((Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Cát Phượng trải lòng hậu “đường ai nấy đi” với tình trẻ Kiều Minh Tuấn: “Con trai không ủng hộ mẹ lấy thêm chồng”. (Ảnh: Thanh Niên)

Tuy nhiên, trong tiệc sinh nhật lần thứ 52, Cát Phượng thông báo chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm chung sống. Nữ diễn viên nói: “Tôi và Kiều Minh Tuấn không còn sát cánh bên nhau nữa. Truyền thông thời gian qua cũng đồn đoán nên tôi muốn nói một lần. Tôi và Kiều Minh Tuấn đã chia tay từ 14/2/2021. Mọi người phải vui dùm tôi chứ đừng buồn”.

Cát Phượng bật khóc khi thông báo chia tay bạn trai kém 18 tuổi. Tuy nhiên, nữ diễn viên giải thích sự xúc động ở đây theo hướng tích cực. Sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã có màn "lột xác" về ngoại hình và phong cách đều trở nên trẻ trung hơn rất nhiều.