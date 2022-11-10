Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng giữ nguyên hình xăm về tình trẻ, U60 ngày càng hở bạo

Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: "Cát Phượng trở lại… Cát chính thức quay lại là chính mình 30 năm trước: 1 xíu bụi đời, 1 xíu bất cần nhưng rất cần, 1 xíu sang chảnh tiềm ẩn xíu điệu đà. Cát sẽ thực hiện những dự án dở dang đang treo lủng lẳng.Cát chính thức quay lại sân khấu sau 5 năm Cát từ chối không nhận bất cứ gì. Bây giờ không có bất kỳ lý do nào làm Cát lui về sau sân khấu."

Ngay lập tức phía dưới bài đăng, rất nhiều khán giả hào hứng đặt kỳ vọng vào sự lột xác ngày trở lại của Cát Phượng. Tuy nhiên, trong loạt ảnh Cát Phượng đăng tải, khán giả đã tinh ý phát hiện cô vẫn vẫn giữ hình xăm tên của tình cũ Kiều Minh Tuấn dù cả hai đã chia tay khá lâu. Theo đó, trong một bức ảnh, nữ diễn viên còn khoe cận hình xăm với dòng chữ "Cát Kiều" trên cánh tay của mình.

Cát Phượng cho biết cô sẽ trở lại là chính mình của 30 năm trước. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Cát Phượng gây chú ý khi vẫn giữ hình xăm Kiều Minh Tuấn trong bộ ảnh comeback. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Trước sự việc trên, nhiều cư dân mạng thậm chí còn "hiến kế" giúp Cát Phượng sửa hình xăm nhưng cô không màng tới. Được biết, Cát Phượng từng cho biết nữ diễn viên không có ý định sẽ xóa đi hình xăm tên của Kiều Minh Tuấn. Bởi lẽ, cô xem đây là một minh chứng cho chuyện tình suốt 12 năm của cô. Hiện tại, dù cả hai đã “đường ai nấy đi” nhưng đối với cô đó vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp.

Cát Phượng với Kiều Minh Tuấn từng là cặp đôi đẹp của Vbiz. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Tháng 5/2022, Cát Phượng bất ngờ lên tiếng xác nhận đã chia tay với Kiều Minh Tuấn sau 12 năm gắn bó bên nhau. Hiện tại, cả hai đều đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống và tập trung vào công việc.

Có thể thấy, khán giả từng tiếc nuối khi chuyện tình giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đi vào hồi kết, bởi cả hai từng là một cặp đôi đẹp trong showbiz Việt. Tuy nhiên, sau tất cả Cát Phượng trở lại showbiz, lấy lại cân bằng cuộc sống sau chuyện tình tan vỡ. Giờ đây, nữ diễn viên muốn tập trung vào sự nghiệp và chăm chút bản thân mình ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ hơn. Cát Phượng lột xác thường xuyên khoe hình ảnh mới với phong cách trẻ trung khiến fan trầm trồ.