Mới đây, trên trang facebook cá nhân Cát Phượng khiến dân tình chú ý khi khoe bộ ảnh thả dáng "cực nuột" tại bờ biển. Theo đó, trong loạt khoảnh khắc nữ diễn viên đăng tải, cô diện trang phục đi biển không quá sexy, phù hợp với độ tuổi, song vẫn khoe được hình thể thon gọn ở tuổi 52.

Đặc biệt, điều gây chú ý là thời trang của Cát Phượng trong loạt ảnh này sành điệu hơn hẳn thường thấy, Cát Phượng được cư dân mạng nhận xét là "lột xác" ngoại hình hậu chia tay Kiều Minh Tuấn.