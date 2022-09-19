Cát Phượng gây bão khi "lột xác" ngoạn mục, trẻ trung sành điệu chục tuổi hậu chia tay tình trẻ Kiều Minh Tuấn

Hậu trường 19/09/2022 14:06

Sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng gần như lên đời cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân Cát Phượng khiến dân tình chú ý khi khoe bộ ảnh thả dáng "cực nuột" tại bờ biển. Theo đó, trong loạt khoảnh khắc nữ diễn viên đăng tải, cô diện trang phục đi biển không quá sexy, phù hợp với độ tuổi, song vẫn khoe được hình thể thon gọn ở tuổi 52.

Đặc biệt, điều gây chú ý là thời trang của Cát Phượng trong loạt ảnh này sành điệu hơn hẳn thường thấy, Cát Phượng được cư dân mạng nhận xét là "lột xác" ngoại hình hậu chia tay Kiều Minh Tuấn.

Cát Phượng gây bão khi 'lột xác' ngoạn mục, trẻ trung sành điệu chục tuổi hậu chia tay tình trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 1
Cát Phượng gây bão khi "lột xác" ngoạn mục hậu chia tay Kiều Minh Tuấn. (Ảnh: FB Cát Phượng)
Cát Phượng gây bão khi 'lột xác' ngoạn mục, trẻ trung sành điệu chục tuổi hậu chia tay tình trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 2
Cát Phượng tự tin khoe dáng thon gọn trên biển. (Ảnh: FB Cát Phượng)

 Cát Phượng gây bão khi 'lột xác' ngoạn mục, trẻ trung sành điệu chục tuổi hậu chia tay tình trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 3Cát Phượng gây bão khi 'lột xác' ngoạn mục, trẻ trung sành điệu chục tuổi hậu chia tay tình trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 4Cát Phượng gây bão khi 'lột xác' ngoạn mục, trẻ trung sành điệu chục tuổi hậu chia tay tình trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 5

Cát Phượng gây bão khi 'lột xác' ngoạn mục, trẻ trung sành điệu chục tuổi hậu chia tay tình trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 6
Vóc dáng thon gọn ở tuổi 52 của Cát Phương khiến dân tình ngưỡng mộ. (Ảnh: FB Cát Phượng)

Về phía Kiều Minh Tuấn, trước đó nam diễn viên cũng được nhận xét "lột xác" ngoại hình hậu chia tay Cát Phượng. Anh được khen trẻ trung, ngày càng phong độ, gu thời trang cũng lên tầm cao mới. Kiều Minh Tuấn khá chăm chút ngoại hình, được nhận xét ngày càng "lên hương".

Nói cách khác, Kiều Minh Tuấn trẻ trung ra hẳn sau khi chia tay Cát Phượng. Nhiều người còn cho rằng ngôi sao sinh năm 1988 đang “lão hóa ngược”. 

Cát Phượng gây bão khi 'lột xác' ngoạn mục, trẻ trung sành điệu chục tuổi hậu chia tay tình trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 7

Kiều Minh Tuấn cũng lên đời nhan sắc trẻ hóa hậu chia tay Cát Phượng. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn)

Cát Phượng gây bão khi 'lột xác' ngoạn mục, trẻ trung sành điệu chục tuổi hậu chia tay tình trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh 8
Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn thời còn mặn nồng. (Ảnh: Fb Kiều Minh Tuấn)

Trước đó, ngày 15/05, nhân dịp sinh nhật tuổi 52. Diễn viên Cát Phượng gây sốc khi thừa nhận đã chính thức “đường ai nấy đi” với Kiều Minh Tuấn. Chuyện tình “đũa lệch” kéo dài 12 năm kết thúc bởi duy nhất 2 từ “không hợp”. Cát Phượng từng thừa nhận cú sốc tình cảm vừa rồi chính là động lực để nữ diễn viên thay đổi, yêu bản thân và tìm niềm vui mới ở công việc kinh doanh.

Mới được khen “trẻ hóa” hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lại quay về diện mạo già nua râu ria phát hoảng

Mới được khen “trẻ hóa” hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lại quay về diện mạo già nua râu ria phát hoảng

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đã “lột xác” hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ trung. Tuy nhiên, loạt ảnh mới của nam diễn khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo "dừ" hơn thường thấy.

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