Cát Phượng viết: "Đưa Ngoại Bom Vào bệnh viện từ sáng sớm nay. Định không viết, nhưng mấy chị em y tá và hai ba bác sĩ viện S.V.H nạt nộ, lớn tiếng với người nhà của các bệnh nhân quá xá nên bức xúc chút xíu (10 người y tá hết 8 người nạt nộ quát tháo). Cát cũng không ngoại lệ (do là Cát đã bịt kín mít). Người ta vào bệnh viện đóng phí mà, đâu có vào nằm miễn phí đâu, mà nạt nộ lớn tiếng như kiểu người ta là tội phạm giết người á. Cảm giác rất khó chịu mọi người ạ".

Cát Phượng phẫn nộ kể lại trải nghiệm khi đưa mẹ đi cấp cứu. (Ảnh: FB Cát Phượng)

Theo nữ nghệ sĩ, việc một số bác sĩ, y tá lớn tiếng với bệnh nhân và người nhà thăm nuôi là điều không thể chấp nhận. Cát Phượng cho biết cô vô cùng cảm thông với đội ngũ bác sĩ, y tá vì khối lượng công việc áp lực và bệnh nhân quá nhiều. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không đồng ý việc nhiều bệnh nhân "bỗng nhiên" bị bác sĩ quát tháo vô cớ, gây khó dễ. "Biết rằng 1 ngày quá xá nhiều bệnh nhân, các chị em y tá và bác sĩ sẽ mệt nhưng không vì thế mà lớn tiếng, quát tháo, nạt nộ với người nhà đang chăm nuôi bệnh nhân. Nói chuyện nhỏ nhẹ xíu khi người nhà bạn hỏi về vấn đề gì đó khi họ không biết. Cũng là một câu nhưng khác nhau thái độ nói sẽ được phước lớn", Cát Phượng bức xúc chia sẻ.

Cát Phượng không đồng ý việc nhiều bệnh nhân "bỗng nhiên" bị bác sĩ quát tháo vô cớ, gây khó dễ. (Ảnh: FB Cát Phượng)

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng trăn trở về bệnh tình của mẹ: "Sáng nay, ngày 13/09/2022. Ngoại Bom lên huyết áp gần 200, lưỡi bị đớ không nói được. Tay không cầm nắm được. Chở ra bệnh viện gần nhất Nhà Bè, sau đó bác sĩ chích hạ áp và chuyển vào bệnh viện S.V.H. Bác sĩ cho chụp não. Kết quả: cục máu đông nhỏ nằm nghẽn mạch máu não. Tiếp theo bác sĩ chích một mũi thuốc đả thông cục máu đó".