Dù đã được chồng cũ hỗ trợ, Cát Phượng vẫn để lộ những khó khăn liên quan đến con trai của mình

Diễn viên Cát Phượng và Thái Hòa hạnh phúc đón nhận "trái ngọt" đầu lòng là bé Bom. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân mặn nồng của họ lại kết thúc chỉ sau vỏn vẹn có 7 ngày sống chung, Cát Phượng làm mẹ đơn thân kể từ ngày đó.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ hình ảnh mệt mỏi vì thiếu ngủ kèm caption: "Buồn ngủ quá đê. Mắt lờ đờ, mở hết lên rồi nhưng phải cố ngồi đợi vậy. Tất cả vì con trai". Theo đó, nữ nghệ sĩ than thở phải làm việc vất vả dù mệt mỏi và buồn ngủ. Tất cả là vì cô muốn đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con trai. Với những ai thường xuyên theo dõi Cát Phượng thì đều biết cô và chồng cũ Thái Hòa có với nhau 1 con trai chung. Sau khi ly hôn, cậu bé sống cùng với mẹ. Dù vậy, Thái Hòa vẫn đỡ đần nữ nghệ sĩ rất nhiều trong việc nuôi con.

Cát Phượng để lộ cuộc sống vất vả, lo toan dù đã được chồng cũ hỗ trợ - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, trong khoảng thời gian yêu Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng cũng nhiều lần dành lời khen cho tình cũ khi có tình cảm tốt đẹp, thân thiết với con trai riêng của mình. Nam diễn viên Em Chưa 18 cũng tiết lộ tình trẻ thường xuyên mua quà cáp, dẫn con trai cô đi chơi, trở thành người bạn đặc biệt của cậu bé. Tuy nhiên, sau khi thiếu vắng đi Kiều Minh Tuấn, nữ diễn viên mới đây tuyên bố sẽ bán hàng online để nuôi bé Bom. Nỗi lo toan của Cát Phượng khiến khán giả không khỏi xót xa và thương cảm với người mẹ đơn thân này hơn. Hi vọng cô sẽ sớm kiếm được chỗ dựa vững chắc để bớt đi phần nào những vất vả hiện này.

Ồn ào về đời tư nhưng trong việc dạy con nữ nghệ sĩ lại nhận được rất nhiều sự đồng tình - Ảnh: FBNV Có thể thấy, Cát Phượng dành cho cậu con trai duy nhất tình yêu vô bờ bến. Ở độ tuổi U50, ngoài một sự nghiệp được khán giả biết đến, nữ diễn viên chỉ còn lại Bom là nguồn động viên tinh thần sau hai mối tình đổ vỡ. Tuy Bom không được lớn lên trong môi trường gia đình hoàn hảo nhưng nhờ cách dạy dỗ tuyệt vời của mẹ, Bom đã trưởng thành, học giỏi và ngoan ngoãn và Cát Phượng hoàn toàn có thể tự hào về hành trình làm mẹ đơn thân của mình.

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