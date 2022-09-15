Mới được khen “trẻ hóa” hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lại quay về diện mạo già nua râu ria phát hoảng

Mới đây nhất, trên trang facebook cá nhân Kiều Minh Tuấn đã đăng bộ ảnh gây chú ý khoe thiệp cưới của Diệu Nhi - Anh Tú. Cụ thể, trong ảnh, nam diễn viên diện outfit cá tính, tạo đủ mọi dáng với thiệp mời từ 2 đàn em thân thiết. Đính kèm loạt ảnh, Kiều Minh Tú dí dỏm: "Anh Tú - Diệu Nhi, ngày đẹp nha 2 em".

Thế nhưng, hình ảnh mới đây do chính Kiều Minh Tuấn đăng tải lại khiến dân tình phát hoảng. Theo đó, nam diễn viên có phần khác lạ với râu ria rậm rạp và mái tóc dài lớt phớt sợi bạc.

Nhiều người sau đó đã tinh ý nhận ra, nam chính của "Em Chưa 18" sử dụng mái tóc giả để gây ấn tượng. Đây được cho là tạo hình nghệ thuật của tình cũ Cát Phượng mà thôi. Bởi lẽ, vài ngày trước, nam diễn viên vẫn xuất hiện với mái tóc ngắn, ngoại hình trông trẻ trung, phong độ. Nhiều lời khuyên rằng, anh nên tránh xa kiểu ăn mặc bụi bặm này. Nó hoàn toàn khiến anh kém sắc và dừ đi chứ không ngầu và chất như anh nghĩ.

Kiều Minh Tuấn khác lạ với mái tóc dài hoa râm. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn)

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đã “lột xác” hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ trung và lịch lãm. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn)

Cách đây không lâu, hậu khi chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn thay đổi 180 độ với phong cách và ngoại hình hoàn toàn khác. Anh ghi điểm với làn da sáng hơn, tóc cắt ngắn, cạo đi bộ râu rậm nên trẻ ra đến chục tuổi. Từ kiểu thích gì mặc nấy, nam diễn viên ăn diện thời trang và sành điệu chuẩn quý ông thời thượng.