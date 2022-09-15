Mới được khen “trẻ hóa” hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lại quay về diện mạo già nua râu ria phát hoảng

Hậu trường 15/09/2022 09:28

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đã “lột xác” hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ trung. Tuy nhiên, loạt ảnh mới của nam diễn khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo "dừ" hơn thường thấy.

Mới đây nhất, trên trang facebook  cá nhân Kiều Minh Tuấn đã đăng bộ ảnh gây chú ý khoe thiệp cưới của Diệu Nhi - Anh Tú. Cụ thể, trong ảnh, nam diễn viên diện outfit cá tính, tạo đủ mọi dáng với thiệp mời từ 2 đàn em thân thiết. Đính kèm loạt ảnh, Kiều Minh Tú dí dỏm: "Anh Tú - Diệu Nhi, ngày đẹp nha 2 em".

Mới được khen “trẻ hóa” hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lại quay về diện mạo già nua râu ria phát hoảng - Ảnh 1

Mới được khen “trẻ hóa” hậu chia tay Cát Phượng không lâu, Kiều Minh Tuấn lại xuất hiện với diện mạo già nua râu ria phát hoảng (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn)

Mới được khen “trẻ hóa” hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lại quay về diện mạo già nua râu ria phát hoảng - Ảnh 2
Kiều Minh Tuấn háo hức khoe đã nhận được thiệp cưới của Diệu Nhi - Anh Tú. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn)

 Mới được khen “trẻ hóa” hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lại quay về diện mạo già nua râu ria phát hoảng - Ảnh 3

Thế nhưng, hình ảnh mới đây do chính Kiều Minh Tuấn đăng tải lại khiến dân tình phát hoảng. Theo đó, nam diễn viên có phần khác lạ với râu ria rậm rạp và mái tóc dài lớt phớt sợi bạc.

Nhiều người sau đó đã tinh ý nhận ra, nam chính của "Em Chưa 18" sử dụng mái tóc giả để gây ấn tượng. Đây được cho là tạo hình nghệ thuật của tình cũ Cát Phượng mà thôi. Bởi lẽ, vài ngày trước, nam diễn viên vẫn xuất hiện với mái tóc ngắn, ngoại hình trông trẻ trung, phong độ. Nhiều lời khuyên rằng, anh nên tránh xa kiểu ăn mặc bụi bặm này. Nó hoàn toàn khiến anh kém sắc và dừ đi chứ không ngầu và chất như anh nghĩ.

Mới được khen “trẻ hóa” hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lại quay về diện mạo già nua râu ria phát hoảng - Ảnh 4
Kiều Minh Tuấn khác lạ với mái tóc dài hoa râm. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn)
Mới được khen “trẻ hóa” hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lại quay về diện mạo già nua râu ria phát hoảng - Ảnh 5
Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đã “lột xác” hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ trung và lịch lãm. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn)

Cách đây không lâu, hậu khi chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn thay đổi 180 độ với phong cách và ngoại hình hoàn toàn khác. Anh ghi điểm với làn da sáng hơn, tóc cắt ngắn, cạo đi bộ râu rậm nên trẻ ra đến chục tuổi. Từ kiểu thích gì mặc nấy, nam diễn viên ăn diện thời trang và sành điệu chuẩn quý ông thời thượng.

Cát Phượng phẫn nộ kể lại trải nghiệm khi đưa mẹ đi cấp cứu: Bị bác sĩ quát tháo, nạt nộ coi thường

Cát Phượng phẫn nộ kể lại trải nghiệm khi đưa mẹ đi cấp cứu: Bị bác sĩ quát tháo, nạt nộ coi thường

Cát Phượng chia sẻ đã có một trải nghiệm khó chịu khi vào bệnh viện, tuy nhiên hiện tại nữ diễn viên đã xóa bài đăng.

Xem thêm
Từ khóa:   Kiều Minh Tuấn hậu khi chia tay Cát Phượng Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn già nua

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 53 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 53 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 48 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh