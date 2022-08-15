'Tình tin đồn' Kiều Minh Tuấn tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng, không ngờ lại giống nhân vật này?

Hậu trường 15/08/2022 09:15

Trong một chương trình truyền hình, Midu đã tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Mới đây, trong chương trình ‘Sao Hỏa Sao Kim’, Midu từng tham gia bàn luận việc nếu đàn ông ở dơ thì liệu phụ nữ có thích không? Nữ diễn viên cũng chia sẻ về mẫu đàn ông mà cô yêu thích. Midu chia sẻ: "Em cảm thấy hơi ngại nếu như tiếp xúc với người đàn ông quá sạch sẽ, quá kĩ tính, làm việc gì 1 tí xíu vẫn phải lau tay và tóc tai, mặt mũi quá chỉnh sửa, sửa soạn. Theo em, đàn ông phải hơi xuề xòa một chút".

'Tình tin đồn' Kiều Minh Tuấn tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng, không ngờ lại giống nhân vật này? - Ảnh 1
Midu tiết lộ mẫu bạn trai trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

 

Qua đó, người đẹp cho biết cô khá ngại gặp gỡ những người đàn ông quá sạch sẽ, cầu toàn và đòi hỏi mọi thứ phải chỉn chu.

Phần chia sẻ của Midu được khán giả ủng hộ. Nhiều người cho rằng đàn ông không nên quá mức sạch sẽ, đòi hỏi mọi thứ phải chu toàn.

“Đúng rồi, Midu nói quá chuẩn. Do đàn ông quá kĩ tính thường khó ở chung lắm".

"10 điểm cho Midu, nói chung là bình thường thôi không cần phải sạch sẽ quá mức vậy đâu",...

"Nghe chia sẻ là biết Midu cần người đàn ông bình dân, chân thành hơn là người đẹp trai, bóng bẩy rồi".

“Mình cũng không hề thích người quá sạch sẽ. Cảm giác cứ sao sao á”.

Midu là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Không chỉ có sự nghiệp thành công, mà cô còn trở thành “đại gia” bất động sản nức tiếng và giảng viên đại học. Tuy nhiên đến hiện tại, Midu vẫn “độc thân vui vẻ” và chưa có ý định kết hôn.

'Tình tin đồn' Kiều Minh Tuấn tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng, không ngờ lại giống nhân vật này? - Ảnh 2
Midu nổi tiếng là mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa tài năng nhất nhì showbiz - Ảnh: Internet

 

Trước đó, đoạn clip Kiều Minh Tuấn cầu hôn Midu đã gây xôn xao cư dân mạng. Nam diễn viên sinh năm 1988 xuất hiện với bó hoa hồng trên tay, đứng dưới nhà Midu nhảy và tỏ tình với người đẹp này. Nam diễn viên Nghề siêu dễ chia sẻ: "Hãy tin anh. Hãy cho anh thời gian chứng minh tình cảm của mình". Trong video hài hước, Midu đáp lại với chú thích: "Không nha anh ơi. Không ai tin đâu".

'Tình tin đồn' Kiều Minh Tuấn tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng, không ngờ lại giống nhân vật này? - Ảnh 3
Midu từng dính tin đồn tình cảm với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

 

Không chỉ có thế, cặp đôi này còn nhiều lần úp mở hình ảnh thân mật cùng nhau, rất nhiều khán giả đã tò mò về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, sự thật cả hai chỉ đang tham gia cùng một dự án phim và đóng cặp với nhau.

Sau màn cầu hôn trên màn ảnh, Midu cũng trả lời về tin đồn tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Người đẹp nói: "Phim nào ra thì mọi người cũng hay có tin đồn 'phim giả tình thật', nhưng đoạn clip hôm trước chỉ là một cảnh trong phim. Với tôi thì anh Kiều Minh Tuấn là một đàn anh, một diễn viên rất chuyên nghiệp. Còn chuyện chúng tôi có tình cảm với nhau là không có".

Hotgirl Cà Mau từng khiến Midu đau khổ từ hôn Phan Thành bất ngờ nhập viện vì tình trạng sức khỏe bất ổn

Hotgirl Cà Mau từng khiến Midu đau khổ từ hôn Phan Thành bất ngờ nhập viện vì tình trạng sức khỏe bất ổn

Hotgirl Thúy Vi bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nằm viện vì lý do sức khỏe, tay kẹp máy đo nồng độ oxy trong máu khiến cộng đồng mạng tò mò.

Xem thêm
Từ khóa:   Midu Kiều Minh Tuấn vbiz

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 58 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 23 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 4 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An