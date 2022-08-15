'Tình tin đồn' Kiều Minh Tuấn tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng, không ngờ lại giống nhân vật này?

Mới đây, trong chương trình ‘Sao Hỏa Sao Kim’, Midu từng tham gia bàn luận việc nếu đàn ông ở dơ thì liệu phụ nữ có thích không? Nữ diễn viên cũng chia sẻ về mẫu đàn ông mà cô yêu thích. Midu chia sẻ: "Em cảm thấy hơi ngại nếu như tiếp xúc với người đàn ông quá sạch sẽ, quá kĩ tính, làm việc gì 1 tí xíu vẫn phải lau tay và tóc tai, mặt mũi quá chỉnh sửa, sửa soạn. Theo em, đàn ông phải hơi xuề xòa một chút".

Phần chia sẻ của Midu được khán giả ủng hộ. Nhiều người cho rằng đàn ông không nên quá mức sạch sẽ, đòi hỏi mọi thứ phải chu toàn.

Qua đó, người đẹp cho biết cô khá ngại gặp gỡ những người đàn ông quá sạch sẽ, cầu toàn và đòi hỏi mọi thứ phải chỉn chu.

“Đúng rồi, Midu nói quá chuẩn. Do đàn ông quá kĩ tính thường khó ở chung lắm".

"10 điểm cho Midu, nói chung là bình thường thôi không cần phải sạch sẽ quá mức vậy đâu",...

"Nghe chia sẻ là biết Midu cần người đàn ông bình dân, chân thành hơn là người đẹp trai, bóng bẩy rồi".

“Mình cũng không hề thích người quá sạch sẽ. Cảm giác cứ sao sao á”.

Midu là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Không chỉ có sự nghiệp thành công, mà cô còn trở thành “đại gia” bất động sản nức tiếng và giảng viên đại học. Tuy nhiên đến hiện tại, Midu vẫn “độc thân vui vẻ” và chưa có ý định kết hôn.

Midu nổi tiếng là mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa tài năng nhất nhì showbiz - Ảnh: Internet

Trước đó, đoạn clip Kiều Minh Tuấn cầu hôn Midu đã gây xôn xao cư dân mạng. Nam diễn viên sinh năm 1988 xuất hiện với bó hoa hồng trên tay, đứng dưới nhà Midu nhảy và tỏ tình với người đẹp này. Nam diễn viên Nghề siêu dễ chia sẻ: "Hãy tin anh. Hãy cho anh thời gian chứng minh tình cảm của mình". Trong video hài hước, Midu đáp lại với chú thích: "Không nha anh ơi. Không ai tin đâu".

Midu từng dính tin đồn tình cảm với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Không chỉ có thế, cặp đôi này còn nhiều lần úp mở hình ảnh thân mật cùng nhau, rất nhiều khán giả đã tò mò về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, sự thật cả hai chỉ đang tham gia cùng một dự án phim và đóng cặp với nhau.

Sau màn cầu hôn trên màn ảnh, Midu cũng trả lời về tin đồn tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Người đẹp nói: "Phim nào ra thì mọi người cũng hay có tin đồn 'phim giả tình thật', nhưng đoạn clip hôm trước chỉ là một cảnh trong phim. Với tôi thì anh Kiều Minh Tuấn là một đàn anh, một diễn viên rất chuyên nghiệp. Còn chuyện chúng tôi có tình cảm với nhau là không có".