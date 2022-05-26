Hotgirl Cà Mau từng khiến Midu đau khổ từ hôn Phan Thành bất ngờ nhập viện vì tình trạng sức khỏe bất ổn

Hậu trường 26/05/2022 08:59

Hotgirl Thúy Vi bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nằm viện vì lý do sức khỏe, tay kẹp máy đo nồng độ oxy trong máu khiến cộng đồng mạng tò mò.

Mới đây, hotgirl Thúy Vi bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nằm viện vì lý do sức khỏe, tay kẹp máy đo nồng độ oxy trong máu. Hiện tại Thúy Vi chưa nói gì thêm về tình hình sức khỏe của mình, điều này càng làm netizen thêm tò mò.

Hotgirl Cà Mau từng khiến Midu đau khổ từ hôn Phan Thành bất ngờ nhập viện vì tình trạng sức khỏe bất ổn - Ảnh 1
Hotgirl Thúy Vi nhập viện vì lý do sức khỏe - Ảnh: FBNV

 

Một số người còn cho rằng liệu có phải Thúy Vi nằm viện vì đi trùng tu nhan sắc hay không bởi cô nàng vốn được mệnh danh "nữ hoàng phẫu thuật thẩm mỹ".

Hotgirl Cà Mau từng khiến Midu đau khổ từ hôn Phan Thành bất ngờ nhập viện vì tình trạng sức khỏe bất ổn - Ảnh 2
Nhiều người cho rằng Thúy Vi nhập viện vì trùng tu nhan sắc - Ảnh: Internet

 

Dù không phải ngôi sao hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng hotgirl Thúy Vi vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nếu nói về độ nổi tiếng thì Thúy Vi lại là một mỹ nhân nổi lên như một "hiện tượng" mạng xã hội nhưng hầu hết lại là những thị phi đời tư.

Hotgirl Cà Mau từng khiến Midu đau khổ từ hôn Phan Thành bất ngờ nhập viện vì tình trạng sức khỏe bất ổn - Ảnh 3
Thúy Vi nổi tiếng là 'tiểu tam' xen vào cuộc tình Midu - Phan Thành - Ảnh: Internet

 

Được biết, Thúy Vi từng được biết đến khi vướng vào bê bối chấn động khi trở thành "tiểu tam" trong mối quan hệ của Midu và Phan Thành khi mới 17 tuổi. Midu cùng thiếu gia Phan Thành đính hôn vào cuối năm 2014. Chỉ cách ngày bước vào lễ đường 3 tháng nữa thôi, chuyện ngoại tình giữa chồng sắp cưới của cô và nữ sinh 17 tuổi tên Thúy Vi bất ngờ bị phanh phui rầm rộ trên mạng xã hội.

Hotgirl Cà Mau từng khiến Midu đau khổ từ hôn Phan Thành bất ngờ nhập viện vì tình trạng sức khỏe bất ổn - Ảnh 4
Midu dứt khoát chia tay Phan Thành vì ngoại tình - Ảnh: Internet

 

Theo lời của Thúy Vi, Phan Thành là người chủ động nhắn tin làm quen với cô trên trang cá nhân và hứa hẹn với cô nhiều điều. Thúy Vi cho biết cô hoàn toàn không có ý chia rẽ Midu và Phan Thành, càng không cố tình PR, chen chân vào showbiz. Thế nhưng kết quả từ những điều cô đã làm hoàn toàn ngược lại. Sau một thời gian im ắng, Midu quyết định hủy hôn với thiếu gia Phan Thành.

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Từ khóa:   Midu chia tay Phan Thành hotgirl Thúy Vi vbiz

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