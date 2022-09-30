Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lộ sức khoẻ sa sút và ngoại hình tiều tụy tới mức báo động

Hậu trường 30/09/2022 11:20

Tình hình sức khỏe Kiều Minh Tuấn đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Chiều 29/9, trên trang facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải hình ảnh Kiều Minh Tuấn lủi thủi một mình, tay cầm bịch thuốc với vẻ tiều tụy. Nam danh hài bất ngờ tiết lộ về tình hình sức khỏe Kiều Minh Tuấn hiến nhiều người không khỏi bất ngờ. 

Theo đó, nam diễn viên chia sẻ: "Diễn viên người ta cầm hoa, cầm mic, anh tui sơ hở là cầm bịch thuốc ruột thừa. Sau cú nhảy chí mạng ở tập 15, cái ruột của anh sưng lên 2cm. Tội nghiệp anh tui, Kiều Minh Tuấn, chiều nay lên clip anh tự tiệt trùng ruột mình". 

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lộ sức khoẻ sa sút và ngoại hình tiều tụy tới mức báo động - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ tình hình sức khỏe của Kiều Minh Tuấn khiến khán giả bất ngờ. (Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm)

 Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lộ sức khoẻ sa sút và ngoại hình tiều tụy tới mức báo động - Ảnh 2

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lộ sức khoẻ sa sút và ngoại hình tiều tụy tới mức báo động - Ảnh 3

Kiều Minh Tuấn lộ sức khoẻ sa sút báo động hậu chia tay Cát Phượng. (Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm)

Chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm khiến cư dân mạng khá lo lắng cho sức khỏe Kiều Minh Tuấn. Được biết, Kiều Minh Tuấn vừa trải qua ca phẫu thuật ruột thừa, cách đây không lâu. Vì vết mổ chưa lành, điều đó đã ít nhiều ảnh hưởng tới việc anh tham gia show truyền hình thực tế.

Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết thêm, vì vẫn đang phải tích cực điều trị đau ruột thừa. Kiều Minh Tuấn thậm chí phải mang thuốc bên mình.

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lộ sức khoẻ sa sút và ngoại hình tiều tụy tới mức báo động - Ảnh 4
Kiều Minh Tuấn xuống sắc sau chia tay Cát Phượng. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn)
Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lộ sức khoẻ sa sút và ngoại hình tiều tụy tới mức báo động - Ảnh 5
Hình ảnh xuề xòa, già nua của Kiều Minh Tuấn hậu chia tay Cát Phượng. (Ảnh: FB Kiều Minh Tuấn)

Chưa dừng lại, dạo gần đây Kiều Minh Tuấn cũng gây chú ý vì ngoại hình có sự thay đổi khác lạ. Trong loạt ảnh khoe thiệp cưới Diệu Nhi - Anh Tú, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ với mái tóc dài lớt phớt sợi bạc, râu ria rậm rạp, thân hình gầy gò, ốm yếu. 

Hậu chia tay Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lộ sức khoẻ sa sút và ngoại hình tiều tụy tới mức báo động - Ảnh 6
Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng chia tay chấm dứt mối tình 12 năm. (Ảnh: FB Cát Phượng)

Nhiều fan tỏ ra lo lắng trước sự thay đổi của Kiều Minh Tuấn. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng nguyên nhân nam diễn viên xuống sắc có liên quan đến câu chuyện anh và nghệ sĩ hài Cát Phượng chia tay nhau sau nhiều năm gắn bó cách đây không lâu. Sau khi chia tay, cuộc sống của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn khi không có nhau luôn được dư luận quan tâm. 

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