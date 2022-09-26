Hậu “đường ai nấy đi” với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng U60 lộ bằng chứng có “tình yêu” mới

Mới đây nhất, Cát Phượng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi để lộ chiếc nhẫn kim cương được đeo ở ngón áp út. Theo đó, Cát Phượng đang có chuyến nghỉ dưỡng xin xò tận hưởng khoảng thời gian hậu chia tay Kiều Minh Tuấn.

Sau khi "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn , cuộc sống cá nhân của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn luôn được người hâm mộ theo dõi sát sao. Theo đó, Cát Phượng được khán giả nhận xét có nhiều thay đổi lớn về ngoại hình, thời trang .

Trong loạt ảnh đăng tải, Cát Phượng được nhận xét nhan sắc ngày càng "lão hóa ngược". Dù đã là U60 nhưng bà mẹ 1 con được khen ngợi hết lời vì trẻ trung bất ngờ, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây khi cô dành thời gian chăm chút cho ngoại hình và nâng cấp đáng kể gu ăn mặc.

Cát Phượng đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út nghi vấn có “tình yêu” mới.

(Ảnh: FB Cát Phượng)

Tuy nhiên, điều đáng chú ý, trong khung ảnh của Cát Phượng, cô lại đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út. Theo dân tình suy đoán, những thiết kế nhẫn được đeo ở vị trí này mang ý nghĩa đến chuyện tình cảm, hôn nhân. Vì vậy, cư dân mạng cho rằng, Cát Phượng đã tìm được người mới sau chia tay mối tình 12 năm. Dù vậy, cũng không loại trừ khả năng người đẹp 7x tự thưởng cho mình món hàng đắt đỏ này.

Hậu chia tay tình trẻ Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng thăng hạng nhan sắc ở tuổi 52. (Ảnh: FB Cát Phượng)

Cát Phượng được nhận xét trẻ trung hơn sau khi chia tay "tình trẻ" Kiều Minh Tuấn. (Ảnh: FB Cát Phượng)

Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, trang cá nhân "Cô Cát" tràn ngập những hình ảnh năng lượng. Có thể thấy, dường như sau khi chia tay một mối tình, Cát Phượng như có dịp để chiêm nghiệm bản thân và tìm cho mình lối đi mới mẻ và yêu đời hơn. Chuyện Cát Phượng có tình yêu mới cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Cặp đôi Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chia tay sau 12 năm gắn bó. (Ảnh: FB Cát Phượng)

Từng được xem là cặp đôi lãng mạn của Vbiz Việt dù chênh lệch nhau khá nhiều tuổi, Kiều Minh Tuấn – Cát Phượng là hai cái tên gắn với nhau trong thời gian dài. Tưởng chừng sẽ có một cái kết đẹp thì cặp đôi lại bất ngờ thông báo chia tay trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Trải qua một lần nữa tổn thương trong đời sống tình ái, dân tình đặc biệt dành sự quan tâm cho bạn gái cũ của nam thần họ Kiều