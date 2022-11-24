Hậu thử váy cưới lộng lẫy, Cát Phượng gây bão với vẻ đẹp căng bóng tuổi 52, lên đời nhan sắc chuẩn bị lên xe hoa?

Sau đổ vỡ với "tình trẻ" Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng có nhiều thay đổi đáng kể về khoản ngoại hình. Dù đã bước sang tuổi 52, vẻ trẻ trung xinh đẹp và sự tự tin của nữ diễn viên vẫn "gây sốt" cõi mạng.

Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, cuộc sống của Cát Phượng trở thành đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Mới đây, nhan sắc thực của người đẹp 7x trong loạt ảnh bị chụp lén khiến fan bàn luận sôi nổi. Cận cảnh nhan sắc của Cát Phượng ở tuổi 52. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok khanhnguyen1509) Cụ thể, tại một sự kiện giải trí Cát Phượng đặc biệt thu hút sự chú ý từ truyền thông bởi lẽ đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện trước công chúng hậu chia tay Kiều Minh Tuấn. Tại đây, Cát Phượng diện mẫu váy vest trắng trang nhã kết hợp cùng mẫu túi tông cam cháy nổi bật. Cô cũng sử dụng kiểu make up và làm tóc đơn giản để tăng độ thanh lịch cho tổng thể. Dù outfit không quá cầu kỳ, song người đẹp lại có sự lựa chọn thông minh với trang phục vừa hợp tuổi vừa sang trọng.

Cát Phượng hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông hậu chia tay Kiều Minh Tuấn. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok khanhnguyen1509) Đặc biệt, khán giả cũng đặc biệt quan tâm tới nhan sắc xinh đẹp và làn da căng bóng của Cát Phượng. Ở tuổi 52, Cát Phượng gây choáng với nhan sắc dường như "lão hóa ngược". Tuy nhiên, phần mắt lộ đường nhấn mí cũng như mũi cao hơn thường thấy nên người đẹp vướng nghi vấn "dao kéo". Trước đó, nói về vấn đề can thiệp "dao kéo", Cát Phượng khẳng định mình chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. "Mắt của Cát chưa cắt mí nhấn mí ạ, Cát vẫn còn đang dán mí, nên chị em mình có thấy miếng dán mí lồi lên không. Mũi của tôi cũng tự nhiên, cao tự nhiên không có sửa. Lần ba Cát sẽ chịu đau xíu để cà cho nó thấp nữa. Sống mũi cao lận đận đủ đường các chị ạ", cô viết.

Cát Phượng gây bão với vẻ đẹp căng bóng tuổi 52 qua camera thường. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok khanhnguyen1509) Cách đây ít ngày, Cát Phượng khiến người hâm mộ hoang mang và vô cùng bất ngờ khi đăng tải đoạn clip thả dáng trong bộ váy cưới lộng lẫy như bà hoàng. Dù đã bước sang tuổi 52, vẻ trẻ đẹp và sự tự tin của nữ diễn viên trong đoạn clip vẫn "gây sốt" cõi mạng. Chưa kể, chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi có phần cổ được đính lông vũ sang trọng càng làm tôn lên vẻ đẹp gợi cảm bền bỉ theo năm tháng của nữ nghệ sĩ đình đám Vbiz. Cát Phượng gây chú ý với khoảnh khắc đi thử đồ cưới. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Đáng chú ý hơn, nữ diễn viên cũng hé lộ sẽ đi phát thiệp mời cho những người thân. Đi kèm với đoạn clip, Cát Phượng chia sẻ: “Ú oà, lần này là tới công đường chứ không phải tới công chiện nha. Chưa makeup nhé mọi người. Cát sẽ là cô dâu trong veo nhất nhé, sẽ gửi thiệp đến anh chị em yêu thương Cát nhất nè". Từ đây, dân tình xôn xao lan truyền tin đồn người đẹp chuẩn bị lên xe hoa. Nguyên do bởi trước đó, cô cũng để lộ khoảnh khắc đeo nhẫn ở ngón áp út. Số khác lại cho rằng có thể cô chỉ thực hiện bộ ảnh cưới để làm kỷ niệm. Cát Phượng tự tin khoe làn da bóng mịn bất chấp tuổi 52. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Hậu đổ vỡ với "tình trẻ" Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng có nhiều thay đổi đáng kể về khoản ngoại hình. Cô tập trung chăm sóc bản thân để giữ nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Người đẹp cũng không ngại thử sức với những item thời trang tưởng chừng chỉ dành cho giới trẻ. Những thiết kế crop-top, quần hộp, váy ngắn đều được nữ diễn viên sinh năm 1970 tự tin cân đẹp. Việc chăm sóc bản thân thông minh giúp bà mẹ 1 con luôn có diện mạo tươi tắn, lạc quan khi xuất hiện trước công chúng.

Cát Phượng trải lòng hậu “đường ai nấy đi” với tình trẻ Kiều Minh Tuấn: “Con trai không ủng hộ mẹ lấy thêm chồng” Sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng thoải mái chia sẻ hết những góc khuất trong cuộc tình. Khi được hỏi về chuyện "đi bước nữa", Cát Phượng cho biết con trai không đồng ý cho mẹ lấy thêm chồng.

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