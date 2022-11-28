Có “bến đỗ” mới hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng chạnh lòng vì bị mỉa “tìm người mới để lấp đầy khoảng trống”

Sau khi tiết lộ đã mở lòng và đang tìm hiểu một người đàn ông Việt Nam ở nước ngoài. Cát Phượng bị nói chỉ để lấp đầy khoảng trống, nữ diễn viên ngay lập tức đáp trả cực căng.

Sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng trở lại với cuộc sống độc thân vui tính. Cô tập trung cho công việc, tận hưởng cuộc sống và du lịch nhiều hơn. Gần đây, Cát Phượng thú nhận chuyện đang tìm hiểu một người Việt Nam ở nước ngoài và nữ diễn viên đã đồng ý mở lòng để tìm hiểu làm bạn. Trước thông tin trên, đa phần fan đều bày tỏ sự vui mừng và mong nữ nghệ sĩ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc. Bên cạnh đó vẫn xuất hiện nhiều bình luận kém duyên. Cát Phượng đã mở lòng và đang tìm hiểu một người đàn ông Việt kiều nhưng lại nhận về nhiều bình luận kém duyên. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Cát Phượng thường xuyên chụp ảnh tạo dáng khỏe nhẫn được cho của "người ấy" tặng. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Cát Phượng khoe khoảnh khắc thử váy cưới gây chú ý cõi mạng. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Cụ thể, dưới bài đăng của Cát Phượng, một cư dân mạng đã để lại bình luận "kém duyên" với thái độ mỉa mai:“Mới đây mà mở lòng lẹ vậy má. Tìm người lấp đầy khoảng trống hả?”

Trước động thái này của anti fan, Cát Phượng đã thẳng thắn đáp trả đanh thép: “Đừng lấy bạn ra mà nói người khác. Với tôi, yêu là yêu, không là không, không có chuyện thay thế. Và đừng đọc cái tít rồi áp đặt. Sao không thông minh và nghĩ tinh tế hơn mở lòng làm bạn cũng là mở lòng vậy má”. Cát Phượng thẳng thắn đáp trả đanh thép trước bình luận kém duyên. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Động thái mới đây của Cát Phượng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trước đó, Cát Phượng khiến nhiều người tiếc nuối khi công khai chuyện đã “đường ai nấy đi” với bạn trai Kiều Minh Tuấn sau thời gian gắn bó. Sau khi chia tay, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đều thăng hạng nhan sắc và có cuộc sống riêng nhưng cả hai vẫn liên tục nhận nhiều bình luận chỉ trích và mỉa mai.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn lúc con mặn nồng. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Có “bến đỗ” mới hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng chạnh lòng vì bị mỉa “tìm người mới để lấp đầy khoảng trống”. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng được nhận xét nhan sắc lên hương. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng) Được biết, đây không phải lần đầu tiên Cát Phượng bị fans mỉa mai, chỉ trích, cô thường xuyện bị réo gọi về chuyện tình cảm trong quá khứ. Động thái này của Cát Phượng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khi thẳng thắn đối chất với anti-fan. Màn đáp trả cực tinh tế của nữ diễn viên trước những bình luận kém duyên lần này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Cát Phượng mở lòng hậu tan vỡ: “Bạn trai mới” đang làm việc ở nước ngoài, quen sau 8 tháng chia tay Kiều Minh Tuấn Hậu đổ vỡ, Cát Phượng đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn sau chia tay, nữ diễn viên có chia sẻ mới nhất về chuyện tình yêu của mình sau một quãng thời gian ngược lối với "tình trẻ" Kiều Minh Tuấn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-ben-do-moi-hau-chia-tay-kieu-minh-tuan-cat-phuong-chanh-long-vi-bi-mia-tim-nguoi-moi-de-lap-day-khoang-trong-529230.html