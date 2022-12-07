Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn”

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, con trai Cát Phượng đã có những lời nhắn nhủ đầy xúc động gửi đến mẹ sau khi chứng kiến Cát Phượng "đổ vỡ" lần thứ 2. Theo đó, đối với quý tử, nữ diễn viên là một người mẹ rất tuyệt vời và giỏi giang. Cát Phượng chăm sóc cho con trai cưng từng li từng tí, 2 mẹ con thân thiết và thoải mái tâm sự cùng nhau.

Sau cuộc hôn nhân dang dở với Thái Hòa, tưởng chừng như Cát Phượng đã tìm được hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn . Tuy nhiên, chuyện tình 12 năm của Kiều - Cát tan vỡ khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đến nay, Cát Phượng đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống và dành nhiều thời gian hơn cho công việc nghệ thuật. Nữ diễn viên càng hạnh phúc hơn khi cậu quý tử giờ đây đã khôn lớn, hiểu chuyện. Con trai Cát Phượng cũng mong mẹ sẽ tìm được người đàn ông phù hợp của riêng mình.

Con trai Cát Phượng chia sẻ: "Con đã bắt đầu lớn, nhận thức được rất nhiều điều. Con nghĩ mẹ có những đam mê, mong muốn mẹ muốn theo đuổi nhưng mẹ từ bỏ hết để mẹ dành thời gian cho con. Mẹ không nghĩ tới mẹ gì hết. Điều thứ nhất, con muốn nói với mẹ là mẹ hãy dành một chút thời gian để chăm sóc cho mẹ, hãy nghĩ về những đam mê mẹ muốn theo đuổi để đuổi theo nó".

Bên cạnh đó, quý tử nhà Cát Phượng cũng cho biết cậu muốn gánh vác gia đình cùng mẹ. Khi gặp những vấn đề, Bom mong mẹ có thể tâm sự với mình nhiều hơn. Nữ diễn viên không nén được xúc động và bật khóc khi nghe những lời chia sẻ của con trai.

Con trai bày tỏ mong muốn Cát Phượng hãy sống vì bản thân mình khiến nữ diễn viên không kiềm được nước mắt mà bật khóc. (Ảnh: Thiếu Niên Nói)

Con trai Cát Phượng nhắn gửi đến mẹ: "Thứ hai, con biết là mẹ đang có rất nhiều chuyện mà mẹ không nói với con được, con chỉ muốn nói với mẹ là không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua. Như con nói là con bắt đầu trưởng thành, con muốn những gì mẹ có thể nói được với con mẹ hãy ngồi xuống tâm sự với con.

Mẹ vẫn tâm sự với con nhưng con cảm thấy nó không đủ để con hiểu được mẹ. Con muốn hiểu mẹ nhất có thể để con có thể giúp đỡ mẹ, cùng mẹ vượt qua. Điều thứ ba con muốn nói là con yêu mẹ rất nhiều".

Chuyện tình "tan đàn xẻ nghé" của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn khiến đông đảo khán giả không ngừng xôn xao bàn tán trong một thời gian dài. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Trước đây, Cát Phương từng tiết lộ, mặc dù con trai khá mạnh mẽ nhưng cậu lại cũng tỏ ra tiếc nuối khi chứng kiến sự đổ vỡ mối tình thứ 2 của mẹ và bạn trai là Kiều Minh Tuấn. Cô cho biết: "Lúc đó Bom vuốt lưng tôi, bảo là: 'Mẹ phải cố lên nhe, mẹ đã từng gặp nhiều nỗi buồn rồi. Lúc nhỏ mẹ ly dị ba, con còn nhỏ quá nên con không biết. Đến khi con lớn, có chú Tuấn bên cạnh, chú Tuấn lo cho con, quen hình ảnh đó nên mẹ với chú Tuấn như vậy, con cũng buồn'. Thế là tôi phải an ủi ngược lại con.

Có thể nói, sau 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình yêu, Cát Phượng vẫn hạnh phúc khi có con trai làm chỗ dựa vững chắc. Giờ đây, nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống độc thân và tận hưởng niềm vui bên cạnh quý tử.