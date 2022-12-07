Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn”

Hậu trường 07/12/2022 09:49

Chứng kiến mẹ 2 lần "đổ vỡ" trong chuyện tình duyên, con trai Cát Phượng nghẹn ngào an ủi mẹ khiến khán giả vô cùng xúc động.

Sau cuộc hôn nhân dang dở với Thái Hòa, tưởng chừng như Cát Phượng đã tìm được hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, chuyện tình 12 năm của Kiều - Cát tan vỡ khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đến nay, Cát Phượng đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống và dành nhiều thời gian hơn cho công việc nghệ thuật. Nữ diễn viên càng hạnh phúc hơn khi cậu quý tử giờ đây đã khôn lớn, hiểu chuyện. Con trai Cát Phượng cũng mong mẹ sẽ tìm được người đàn ông phù hợp của riêng mình.

Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn” - Ảnh 1
Cát Phượng muốn mặc váy cưới để lưu giữ lại những kỉ niệm. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, con trai Cát Phượng đã có những lời nhắn nhủ đầy xúc động gửi đến mẹ sau khi chứng kiến Cát Phượng "đổ vỡ" lần thứ 2. Theo đó, đối với quý tử, nữ diễn viên là một người mẹ rất tuyệt vời và giỏi giang. Cát Phượng chăm sóc cho con trai cưng từng li từng tí, 2 mẹ con thân thiết và thoải mái tâm sự cùng nhau.

Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn” - Ảnh 2
Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai, muốn gánh vác cuộc sống cùng với mẹ. (Ảnh: Thiếu Niên Nói)

Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn” - Ảnh 3

Con trai Cát Phượng chia sẻ: "Con đã bắt đầu lớn, nhận thức được rất nhiều điều. Con nghĩ mẹ có những đam mê, mong muốn mẹ muốn theo đuổi nhưng mẹ từ bỏ hết để mẹ dành thời gian cho con. Mẹ không nghĩ tới mẹ gì hết. Điều thứ nhất, con muốn nói với mẹ là mẹ hãy dành một chút thời gian để chăm sóc cho mẹ, hãy nghĩ về những đam mê mẹ muốn theo đuổi để đuổi theo nó".

Bên cạnh đó, quý tử nhà Cát Phượng cũng cho biết cậu muốn gánh vác gia đình cùng mẹ. Khi gặp những vấn đề, Bom mong mẹ có thể tâm sự với mình nhiều hơn. Nữ diễn viên không nén được xúc động và bật khóc khi nghe những lời chia sẻ của con trai.

Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn” - Ảnh 4
Con trai bày tỏ mong muốn Cát Phượng hãy sống vì bản thân mình khiến nữ diễn viên không kiềm được nước mắt mà bật khóc. (Ảnh: Thiếu Niên Nói)

Con trai Cát Phượng nhắn gửi đến mẹ: "Thứ hai, con biết là mẹ đang có rất nhiều chuyện mà mẹ không nói với con được, con chỉ muốn nói với mẹ là không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua. Như con nói là con bắt đầu trưởng thành, con muốn những gì mẹ có thể nói được với con mẹ hãy ngồi xuống tâm sự với con.

Mẹ vẫn tâm sự với con nhưng con cảm thấy nó không đủ để con hiểu được mẹ. Con muốn hiểu mẹ nhất có thể để con có thể giúp đỡ mẹ, cùng mẹ vượt qua. Điều thứ ba con muốn nói là con yêu mẹ rất nhiều".

Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn” - Ảnh 5
Chuyện tình "tan đàn xẻ nghé" của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn khiến đông đảo khán giả không ngừng xôn xao bàn tán trong một thời gian dài. (Ảnh: FB Đỗ Cát Phượng)

Trước đây, Cát Phương từng tiết lộ, mặc dù con trai khá mạnh mẽ nhưng cậu lại cũng tỏ ra tiếc nuối khi chứng kiến sự đổ vỡ mối tình thứ 2 của mẹ và bạn trai là Kiều Minh Tuấn. Cô cho biết: "Lúc đó Bom vuốt lưng tôi, bảo là: 'Mẹ phải cố lên nhe, mẹ đã từng gặp nhiều nỗi buồn rồi. Lúc nhỏ mẹ ly dị ba, con còn nhỏ quá nên con không biết. Đến khi con lớn, có chú Tuấn bên cạnh, chú Tuấn lo cho con, quen hình ảnh đó nên mẹ với chú Tuấn như vậy, con cũng buồn'. Thế là tôi phải an ủi ngược lại con.

Sau nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên, Cát Phượng khóc nứt nở trước lời nhắn gửi của con trai: “Mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn” - Ảnh 6

Có thể nói, sau 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình yêu, Cát Phượng vẫn hạnh phúc khi có con trai làm chỗ dựa vững chắc. Giờ đây, nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống độc thân và tận hưởng niềm vui bên cạnh quý tử.

Kiều Minh Tuấn sau khi chia tay Cát Phượng mất vẻ phong độ, gây lo lắng với dáng gầy gò, tay khẳng khiu báo động

Kiều Minh Tuấn sau khi chia tay Cát Phượng mất vẻ phong độ, gây lo lắng với dáng gầy gò, tay khẳng khiu báo động

Kể từ ngày "đường ai nấy đi" với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đã có những thay đổi rõ rệt, nam diễn viên dường như ngày càng gầy, gương mặt lộ rõ góc cạnh, cánh tay khá khẳng khiu.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng con trai Cát Phượng Kiều Minh Tuấn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 7 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh