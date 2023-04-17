Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh

Hậu trường 17/04/2023 19:55

Tổ ấm Lê Dương Bảo Lâm là một trong những tổ ấm nhận được sự yêu mến từ công chúng bởi sự thân thiện, hài hước. Trên các nền tảng mạng xã hôi, nam diễn viên chăm cập nhật khoảnh khắc giản dị, vui vẻ của vợ và các con. Thế nhưng, có đôi lúc Lê Dương Bảo Lâm lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội vì nhưng hành động thiếu ga lăng với vợ.

Cụ thể, cộng đồng mạng nổ ra hàng loạt tranh cãi khi Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 bị trách không biết phụ bà xã khuân vác đồ nặng. Trong khi vợ phải xách nặng với những bao xoài to nặng thì nam diễn viên lại mải mê quay phim. Nhiều người phẫn nộ cho rằng anh chỉ nên ghi lại các thước phim trong thời gian ngắn, sau đó đến hỗ trợ bà xã. Thế nhưng, trong suốt quá trình bà xã Quỳnh Quỳnh thì anh 'chẳng thèm' đụng tay đến.

Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh là hai cái tên quen thuộc trong làng giải trí Việt - Ảnh: Internet
Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh 2
Trong khi vợ phải xách nặng với những bao xoài to nặng thì nam diễn viên lại mải mê quay phim - Ảnh: Cắt từ clip
Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh 3
Nhiều người phẫn nộ cho rằng anh chỉ nên ghi lại các thước phim trong thời gian ngắn, sau đó đến hỗ trợ bà xã - Ảnh: Cắt từ clip

Vào thời điểm cách đây không lâu, nam diễn viên khiến dân tình xôn xao và tranh luận sôi nổi khi đăng tải hình ảnh vợ bị té xe. Thay vì đỡ bà xã và lo lắng, Lê Dương Bảo Lâm lại nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc của bà xã. Quỳnh Quỳnh đã phải lên tiếng giải vây trước nhiều ồn ào và cùng chồng hành động như thế để mang lại tiếng cười cho khán giả.

Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh 4
Nam diễn viên khiến dân tình xôn xao và tranh luận sôi nổi khi đăng tải hình ảnh vợ bị té xe - Ảnh: FBNV
Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh 5
Anh còn in cả hình vợ bị té xe lên bánh sinh nhật - Ảnh: FBNV
Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã theo dõi gia đình của Lê Dương Bảo Lâm một thời gian dài, ai cũng biết Quỳnh Quỳnh là một người phụ nữ chẳng ngại hy sinh vì chồng con, chịu thương chịu khó. Qua lời kể của Lê Dương Bảo Lâm thì vợ anh là một người ít nói, giỏi giang và đảm đương hầu hết các phần việc của đàn ông trong gia đình. Đã có lúc Quỳnh Quỳnh tiết lộ bản thân yêu chiều chồng như công chúa.

Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh 7
Quỳnh Quỳnh là một người phụ nữ chẳng ngại hy sinh vì chồng con, chịu thương chịu khó - Ảnh: FBNV
Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh 8
Đã có lúc Quỳnh Quỳnh tiết lộ bản thân yêu chiều chồng như công chúa - Ảnh: FBNV
Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh 9
 Qua lời kể của Lê Dương Bảo Lâm thì vợ anh là một người ít nói, giỏi giang - Ảnh: Internet

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Hồi đó ảnh thích em làm mẹ của ảnh lắm. Lúc mà còn ở trọ chưa có con thì ảnh làm con của em. Ảnh nằm trong phòng sung sướng nhất là trời mưa được ấm áp mẹ lo. Em hay vào đắp mền, xong ảnh khoái kêu mẹ ơi mẹ ơi".

Mặc dù có những hành động gây tranh cãi, song Lê Dương Bảo Lâm cũng là người chồng chuẩn mực, hết lòng cưng chiều vợ còn. Dù bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, nam diễn viên vẫn luôn có thời gian nhất định cho gia đình nhỏ, hỗ trợ vợ chăm con. Là nghệ sĩ có tên tuổi hiện tại tên mạng xã hội, thế nhưng Lê Dương Bảo Lâm chẳng ngại đến chợ buôn bán cùng bà xã. Anh cũng từng chi hàng trăm triệu đồng để bà xã Quỳnh Quỳnh có nơi sinh nở tiên tiến, hiện đại nhất.

Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh 10
Nam diễn viên vẫn luôn có thời gian nhất định cho gia đình nhỏ, hỗ trợ vợ chăm con - Ảnh: FBNV

 

Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi khi đăng clip vợ bán xoài kiếm thêm tiền: 'Vừa vô tâm lại nhiều chuyện'

Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi khi đăng clip vợ bán xoài kiếm thêm tiền: 'Vừa vô tâm lại nhiều chuyện'

Trong đoạn clip gần 10 phút ghi lại cảnh Lê Dương Bảo Lâm quay cảnh vợ bê xoài đi bán, anh nhận về nhiều chỉ trích của khán giả.

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