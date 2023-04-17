Những lần Lê Dương Bảo Lâm kém duyên, hành động thiếu tinh tế với bà xã Quỳnh Quỳnh

Cụ thể, cộng đồng mạng nổ ra hàng loạt tranh cãi khi Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 bị trách không biết phụ bà xã khuân vác đồ nặng. Trong khi vợ phải xách nặng với những bao xoài to nặng thì nam diễn viên lại mải mê quay phim. Nhiều người phẫn nộ cho rằng anh chỉ nên ghi lại các thước phim trong thời gian ngắn, sau đó đến hỗ trợ bà xã. Thế nhưng, trong suốt quá trình bà xã Quỳnh Quỳnh thì anh 'chẳng thèm' đụng tay đến.

Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh là hai cái tên quen thuộc trong làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Trong khi vợ phải xách nặng với những bao xoài to nặng thì nam diễn viên lại mải mê quay phim - Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều người phẫn nộ cho rằng anh chỉ nên ghi lại các thước phim trong thời gian ngắn, sau đó đến hỗ trợ bà xã - Ảnh: Cắt từ clip

Vào thời điểm cách đây không lâu, nam diễn viên khiến dân tình xôn xao và tranh luận sôi nổi khi đăng tải hình ảnh vợ bị té xe. Thay vì đỡ bà xã và lo lắng, Lê Dương Bảo Lâm lại nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc của bà xã. Quỳnh Quỳnh đã phải lên tiếng giải vây trước nhiều ồn ào và cùng chồng hành động như thế để mang lại tiếng cười cho khán giả.