Lê Dương Bảo Lâm bức xúc khi bị tố sở hữu xế sang, biệt thự nhưng vẫn bắt vợ đi làm nhân viên siêu thị kiếm tiền, giả tạo với gia đình vợ?

Hậu trường 26/04/2023 07:24

Giữa lúc dư luận xôn xao, chiều ngày 25/4, Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm đã đồng loạt lên tiếng trên livestream để nói rõ sự việc này.

Thời gian qua, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi có những màn livestream tương tác hài hước với khán giả. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn thường xuyên đăng tải nhiều clip hài của gia đình khiến không ít người thích thú.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ xuất hiện các bài viết, clip có nội dung "phốt" diễn viên Lê Dương Bảo Lâm với nội dung giả làm người chồng tốt, lợi dụng lòng thương của người hâm mộ và còn sinh con đưa hết cho gia đình ngoại nuôi mà không quan tâm.

Đáng nói nhất, một người cho biết còn bắt gặp Quỳnh Quỳnh phải làm nhân viên bán hàng ở siêu thị để kiếm thêm tiền. Bài viết này được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang dư luận. Bởi trước đó, anh được yêu mến bởi một phần ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của mình.

Lê Dương Bảo Lâm bức xúc khi bị tố sở hữu xế sang, biệt thự nhưng vẫn bắt vợ đi làm nhân viên siêu thị kiếm tiền, giả tạo với gia đình vợ? - Ảnh 1
Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ xuất hiện các bài viết, clip có nội dung "phốt" diễn viên Lê Dương Bảo Lâm với nội dung giả làm người chồng tốt, lợi dụng lòng thương của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Giữa lúc dư luận xôn xao, chiều ngày 25/4, Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm đã đồng loạt lên tiếng trên livestream để nói rõ sự việc này. Thậm chí, Lê Dương Bảo Lâm còn đối chất trực tiếp với mẹ vợ. Theo đó, anh hỏi: "Người ta nói mẹ vợ nói rõ ràng, mẹ khẳng định Quỳnh Quỳnh cam chịu, sợ chồng. Bây giờ mẹ phải lên tiếng giải thích cho con".

Lê Dương Bảo Lâm bức xúc khi bị tố sở hữu xế sang, biệt thự nhưng vẫn bắt vợ đi làm nhân viên siêu thị kiếm tiền, giả tạo với gia đình vợ? - Ảnh 2
Nam diễn viên còn hài hước trêu chọc vợ làm nhân viên siêu thị lương 4,5 triệu/tháng - Ảnh: Chụp màn hình

Mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm tỏ ra rất hoang mang, giật mình trước thông tin này và nhanh chóng đáp lại: "Không, mẹ không có nói bậy như vậy, con cái của mình mà sao nói vậy được. Mẹ không có gặp gỡ ai mà nói chuyện tầm bậy quá. Bây giờ tụi bây đẻ một chục đứa mẹ cũng nuôi hết, toàn cháu mình".

Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh đồng loạt phủ nhận những thông tin tiêu cực. Nam diễn viên còn hài hước trêu chọc vợ làm nhân viên siêu thị lương 4,5 triệu/tháng. Nam diễn viên thể hiện rõ sự bức xúc và nhấn mạnh: "Tôi xin lỗi, kể từ nay tôi sẽ yêu thương vợ tôi, không bắt vợ tôi đi làm siêu thị hay công nhân nữa. Vừa lòng mọi người chưa, hay muốn như thế nào đây".

Lê Dương Bảo Lâm bức xúc khi bị tố sở hữu xế sang, biệt thự nhưng vẫn bắt vợ đi làm nhân viên siêu thị kiếm tiền, giả tạo với gia đình vợ? - Ảnh 3
Mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm cũng tỏ ra bất ngờ trước tin đồn vô căn cứ - Ảnh: Cắt từ clip

Về vấn đề Quỳnh Quỳnh bị nói đi làm nhân viên siêu thị, cô cũng lên tiếng bênh vực chồng: "Người ta muốn nói gì nói kệ tôi chỉ lo buôn bán, một khi người ta đã ghét rồi thì nói có hay thì cũng sai, người ta nói chán thì thôi.

Tôi không hiểu nổi cái hình nói tôi đi làm siêu thị ở đâu ra. Thiệt tình, sao cứ có nhiều người nói tầm bậy tầm bạ xong ai không biết rõ chuyện sẽ vào chửi chồng tôi, tội nghiệp chồng tôi lắm. Chồng tôi làm sao nỡ để tôi làm như vậy để bôi xấu hình ảnh chồng tôi, mọi người phải hiểu rõ nguyên nhân chứ sao cứ vào chửi chồng tôi".

Lê Dương Bảo Lâm bức xúc khi bị tố sở hữu xế sang, biệt thự nhưng vẫn bắt vợ đi làm nhân viên siêu thị kiếm tiền, giả tạo với gia đình vợ? - Ảnh 4
Gia đình hạnh phúc của Lê Dương Bảo Lâm nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả - Ảnh: Internet

Trước đó, nói về cuộc sống ở rể, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ trên sóng truyền hình: "Tôi có nhà ở Quận 9, TP.HCM nhưng sau khi sinh đứa con đầu tiên thì em bé còi quá, suy dinh dưỡng. Sau đó tôi đưa con về bà ngoại nuôi, bà nuôi bé tròn trịa dễ thương quá nên đứa 2 đứa 3 đều mang về bà ngoại nuôi phụ, cứ đi làm về là tôi chạy xuống Đồng Nai nên thành quen rồi ở rể luôn.

Tôi không nói với ba mẹ nhưng nói với vợ là ba mẹ vợ cần gì thì sẽ mua. Cứ Tết tôi không có thời gian đi chơi nhưng dặn vợ đưa ba mẹ đi. Tôi thương mẹ vợ lắm, ở nhà có cái shop thì bà hay gom thùng giấy lại trong 1 năm rồi bán để dành tiền mua cái lắc. Tôi nghe mà thấy đứt ruột và đau lòng nên kêu Quỳnh Quỳnh đi mua cho mẹ, sao để mẹ làm vậy. Nhiều khi tôi thấy rất xúc động, khi về làm rể, ba mẹ vợ đều thương, vợ cũng hiền. Ai nói ở rể là khó khăn, cực khổ nhưng đối với tôi, tôi hạnh phúc lắm".

Ba vợ Lê Dương Bảo Lâm từng cho biết nam diễn viên không làm gì cho gia đình buồn, luôn có hành động quan tâm đến người lớn tuy nhiên vì công việc bận rộn nên cả nhà ít có thời gian ngồi lại cùng nhau. Trong những dịp lễ, sinh nhật,... đích thân lên Dương Bảo Lâm sẽ mua hoa và quà tặng cho gia đình nhà vợ. Gần đây, nam diễn viên còn tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ba mẹ vợ.

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