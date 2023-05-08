Phim của Lý Hải lọt top 3 phim Việt ăn khách nhất lịch sử nhưng vẫn chưa thể 'vượt mặt' Nhà Bà Nữ và Bố Già của Trấn Thành

Liệu kết quả chung cuộc Lật mặt 6 có thể vượt qua 2 phim của Trấn Thành?

Thời gian gần đây, ngoài cuộc chiến phòng vé giữa Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải và Con Nhót mót chồng của Thu Trang thì không ít khán giả cực kỳ quan tâm vấn đề so kè doanh thu phim của Lý Hải và Trấn Thành. Theo Box Office Vietnam, Sau 10 ngày công chiếu, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải đã vượt mốc 200 tỷ doanh thu. Thành tích này giúp phần 6 của series Lật mặt vươn lên vị trí top 3 phim Việt ăn khách nhất lịch sử, vị trí này trước đó thuộc về Hai Phượng của Ngô Thanh Vân. Như vậy, Lật mặt 6 đang tạm xếp sau 2 phim điện ảnh của Trấn Thành về doanh thu.

BXH phim Việt ăn khách nhất lịch sử (thống kê từ Box Office Vietnam, theo Wikipedia). Trước đó, phim Lật mặt 6 đạt cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 5 ngày chiếu, thống lĩnh thị trường rạp Việt từng ngày trong hai tuần qua. Dịp cuối tuần gần nhất (5-7/5), phim của Lý Hải kiếm thêm gần 40 tỷ đồng và sở hữu số suất chiếu nhiều nhất tại rạp Việt (8.855 suất toàn quốc). Thành tích của phim vượt mặt bom tấn Vệ binh dải ngân hà 3 của Marvel (hơn 14,5 tỷ đồng ba ngày cuối tuần) và bỏ xa phim Việt phát hành cùng đợt - Con Nhót mót chồng (gần 6 tỷ đồng ba ngày cuối tuần). Cục diện phòng vé hôm qua (7/5) - Ảnh: Internet Lật mặt 6 bỏ xa phim Việt phát hành cùng đợt - Con Nhót mót chồng (gần 6 tỷ đồng ba ngày cuối tuần).Ảnh: Internet Lật mặt 6 là phần tiếp theo thuộc series cùng tên của Lý Hải, lần này, anh thử sức với thể loại giật gân, thay vì hành động như các phần tiền nhiệm. Sau khi ra mắt, phim nhận được đánh giá tích cực về sự chỉn chu trong việc xây dựng kịch bản và bối cảnh.

Tuy nhiên, nhìn vào mức độ tăng trưởng hiện tại của Lật mặt 6, việc vượt qua doanh thu 2 phim của Trấn Thành là hơi khó. Đến nay, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh vẫn đang xếp sau Nhà bà nữ (475 tỷ đồng) và Bố già (427 tỷ đồng), vượt lên Hai Phượng (200 tỷ đồng) và Cua lại vợ bầu (191,8 tỷ đồng). Về vấn đề doanh thu này, Lý Hải và các thành viên trong ê-kíp cho biết mình không quá áp lực. Bởi theo họ, sự hài lòng của khán giả khi đến rạp thưởng thức sản phẩm của mình còn quan trọng hơn nhiều. Lý Hải và ekip cho biết không đặt nặng vấn đề doanh thu của phim - Ảnh: Internet

Trung Dũng đã có chia sẻ chân thành về chuyện làm nghề và hậu trường phim của Lý Hải Trung Dũng được biết đến là 1 trong những diễn viên thực lực và đã đảm nhận qua rất nhiều vai diễn tại thị trường phim ảnh Việt Nam.

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