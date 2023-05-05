Trung Dũng đã có chia sẻ chân thành về chuyện làm nghề và hậu trường phim của Lý Hải

Hậu trường 05/05/2023 13:15

Trung Dũng được biết đến là 1 trong những diễn viên thực lực và đã đảm nhận qua rất nhiều vai diễn tại thị trường phim ảnh Việt Nam.

Trung Dũng tên thật là Phạm Trung Dũng sinh năm 1973 tại Vĩnh Long. Anh là một diễn viên truyền hình và diễn viên điện ảnh Việt Nam. Ngoài ra anh còn được biết đến với vai trò MC cho chương trình truyền hình.

Trung Dũng gây ấn tượng nhờ khuôn mặt nam tính, gai góc. Cùng nét diễn cá tính trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh. Nam diễn viên nổi tiếng qua những bộ phim như: ‘Lạc giới, Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung…

Với vẻ ngoài điển trai và lối diễn xuất tự nhiên, nam diễn viên đã chinh phục rất nhiều trái tim khán giả yêu phim ảnh. Gần đây, Trung Dũng còn có màn tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đang làm mưa làm gió tại các rạp phim. Chia sẻ với truyền thông về chuyện làm nghề cũng như về hậu trường bộ phim đang hot này, Trung Dũng đã có nhưng bộc bạch hết sức chân thành.

Trung Dũng đã có chia sẻ chân thành về chuyện làm nghề và hậu trường phim của Lý Hải - Ảnh 1
Trung Dũng gây ấn tượng với nhiều vai diễn- Ảnh: Internet

Chia sẻ về cảm nhận khi thấy phản ứng của khán giả trong buổi công chiếu phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh tại Đồng Tháp, Trung Dũng cho biết: "Khán giả rất thích, bởi lẽ có những người lâu lắm rồi không được xem phim chiếu rạp. Gần đây ở Đồng Tháp mới mở rạp chiếu phim, những khán giả ở xa phải đi vài chục cây số và không phải ai cũng có cái thú ra rạp xem phim. Có những người cả đời họ chỉ xem phim truyền hình thôi, đặc biệt là những người lớn tuổi. Chính vì vậy việc anh Lý Hải đem Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh chiếu ở Đồng Tháp là cơ hội để rất nhiều khán giả được xem phim trên màn ảnh rộng".

Trung Dũng đã có chia sẻ chân thành về chuyện làm nghề và hậu trường phim của Lý Hải - Ảnh 2
Trung Dũng - Ảnh : Internet

Ngoài ra, cũng trong cuộc trò chuyện Trung Dũng đã có những chia sẻ thẳn thắng về nghề. Anh bộc bạch: "Trung Dũng có một nguyên tắc làm việc đó là chưa bao giờ đổ thừa, chưa bao giờ ước mình làm lại. Bởi lẽ phim ảnh không có chuyện làm lại, chỉ có khi diễn sân khấu 'hôm nay mình diễn dở, ngày mai mình sẽ diễn lại tốt hơn'. Khi diễn, tôi biết chắc cảnh quay của mình phải được vì trước đó đã chuẩn bị rất kỹ càng. Ở tuổi này với hơn 30 năm kinh nghiệm, tôi sẽ không để xảy ra sai sót trong bất kỳ cảnh quay nào".

Trung Dũng đã có chia sẻ chân thành về chuyện làm nghề và hậu trường phim của Lý Hải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, mạng xã hội mới đây dậy sóng khi có thông tin cho rằng, ngôi sao của phim Gạo nếp gạo tẻ - diễn viên Trung Dũng vừa mới công khai là người đồng tính. Thông tin trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Trước sự ồn ào của dư luận, Trung Dũng lên tiếng khẳng định: "Đó là những thông tin vô căn cứ. Bản thân tôi cũng không kiểm soát được những thông tin của các trang mạng đăng tin lá cải". Dù đã hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm nhưng nam diễn viên rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Trong quá khứ và cả ở hiện tại, Trung Dũng nhiều lần vướng tin đồn giới tính. 

Trung Dũng đã có chia sẻ chân thành về chuyện làm nghề và hậu trường phim của Lý Hải - Ảnh 4
Trung Dũng bất ngờ vướng vào tin đồn về giới tính - Ảnh: Internet

Được biết, Trung Dũng là nam diễn viên góp mặt trong phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ được công chiếu năm 2019. Tính đến thời điểm này, Trung Dũng đã có hơn 1 thập kỷ làm nghề và để lại những ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Tuy nhiên, ít ai biết được chuyện nam diễn viên có đường tình duyên không suôn sẻ, từng tan vỡ trong ồn ào với người vợ bí mật.

Trung Dũng đã có chia sẻ chân thành về chuyện làm nghề và hậu trường phim của Lý Hải - Ảnh 5
Trung Dũng cho biết đã từng kết hôn và cũng đã ly hôn nhưng đến hiện tại, chưa từng công khai vợ con - Ảnh: Internet
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