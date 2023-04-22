Cuộc hôn nhân bí ẩn của diễn viên Trung Dũng: Giấu kín danh tính nửa kia, sau chia tay không được gặp con

Vốn là người khá kín tiếng về chuyện đời tư nhưng cách đây 10 năm, Trung Dũng từng xác nhận đã có con đầu lòng ở Mỹ, thời điểm này bé chỉ mới 8 tuổi.
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Trung Dũng ghi ấn tượng trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn trên phim truyền hình lẫn điện ảnh, đặc biệt là bộ phim Gạo nếp gạo tẻ được công chiếu vào năm 2019. Thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng ít ai biết con đường tình duyên của nam diễn viên điển trai này lại lận đận trăm bề.
Vốn là người khá kín tiếng về chuyện đời tư nhưng cách đây 10 năm, Trung Dũng từng xác nhận đã có con đầu lòng ở Mỹ, thời điểm này bé chỉ mới 8 tuổi. Tuy nhiên, danh tính nửa kia thì được Trung Dũng giấu kín và chỉ cho biết thông tin hiếm hoi là người không hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, do tính chất công việc nên cả hai thống nhất không chia sẻ bất kì thông tin nào về đối phương.
Sau thời gian ngắn xác nhận chuyện có vợ con, Trung Dũng lại một lần nữa khiến người hâm mộ được phen ngỡ ngàng khi thông báo đổ vỡ. Thậm chí, người cũ còn đưa con chung sang Mỹ sinh sống vì không muốn cho nam diễn viên gặp gỡ con. Nam diễn viên cho biết tình cũ là một "fan cứng" và cả hai có con ngoài ý muốn. Cách đây 3 năm, Trung Dũng từng tiết lộ đã được gọi điện cho con để thăm hỏi tình hình thì biết vợ cũ đã có gia đình mới.
Kể từ lúc đó, không ai còn thấy Trung Dũng chia sẻ thêm một mối tình nào khác. Hiện tại ở tuổi 50, nam diễn viên "Gao nếp gạo tẻ" chỉ tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp và cuộc sống tự do, thoải mái. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự phong độ, bảnh bao không đổi theo thời gian của Trung Dũng.