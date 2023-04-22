Cuộc hôn nhân bí ẩn của diễn viên Trung Dũng: Giấu kín danh tính nửa kia, sau chia tay không được gặp con

Trung Dũng ghi ấn tượng trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn trên phim truyền hình lẫn điện ảnh, đặc biệt là bộ phim Gạo nếp gạo tẻ được công chiếu vào năm 2019. Thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng ít ai biết con đường tình duyên của nam diễn viên điển trai này lại lận đận trăm bề.

Trung Dũng gây ấn tượng qua nhiều vai diễn trên phim truyền hình - Ảnh: Internet

Vốn là người khá kín tiếng về chuyện đời tư nhưng cách đây 10 năm, Trung Dũng từng xác nhận đã có con đầu lòng ở Mỹ, thời điểm này bé chỉ mới 8 tuổi. Tuy nhiên, danh tính nửa kia thì được Trung Dũng giấu kín và chỉ cho biết thông tin hiếm hoi là người không hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, do tính chất công việc nên cả hai thống nhất không chia sẻ bất kì thông tin nào về đối phương.