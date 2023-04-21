Cơ ngơi 'sang xịn' của diễn viên Chi Bảo cùng vợ trẻ kém 16 tuổi: Diện tích rộng đến 1600m2, tổng thể như một resort giữa thành phố

Được biết, cặp đôi đang sinh sống trong ngôi biệt thự rộng 1600m2, nằm ở mặt tiền tại khu trung tâm của Quận 3, TP.HCM.
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Sau khi thông báo giải nghệ, Chi Bảo và bà xã Lý Thuỳ Chang cùng nhau làm kinh doanh và tập trung chăm sóc cho quý tử đầu lòng. Khối tài sản khủng hiện tại của đôi vợ chồng Chi Bảo sở hữu cũng khiến không ít người trầm trồ.
Được biết, cặp đôi đang sinh sống trong ngôi biệt thự rộng 1600m2, nằm ở mặt tiền tại khu trung tâm của Quận 3, TP.HCM. Chỉ riêng cơ ngơi này đã được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng vì vị trí đắc địa, diện tích rộng lớn và thiết kế vô cùng "sang xịn mịn".
Căn nhà của Chi Bảo có màu trắng chủ đạo, xây dựng theo phong cách hiện tại và ưu tiên bố trí nhiều không gian xanh. Bên ngoài sân vườn, nam diễn viên trồng nhiều cây cối, hoa và dành thời gian chăm sóc, tận hưởng không gian xanh mát mỗi ngày.
Tại biệt thự này còn có khu vực hồ bơi để Lý Thuỳ Chang tập yoga và cho nhóc tỳ phơi nắng vào mỗi buổi sáng. Nhìn tổng thể cơ ngơi của vợ chồng Chi Bảo không khác gì một khu resort giữa thành phố. Đặc biệt, Lý Thuỳ Chang từng tiết lộ sẽ cải tạo thêm và dự định mở một nhà hàng tại đây trong thời gian tới.
Trước đó, Lý Thuỳ Chang còn gây choáng khi khoe "toà lâu đài" hoành tráng của gia đình ở Anh. Nhà của mẹ vợ Chi Bảo có diện tích lớn, cổ kính và nằm ngay trung tâm thủ đô London của nước Anh. Thỉnh thoảng, Chi Bảo và Lý Thuỳ Chang sẽ đưa nhóc tỳ đến đây để thăm gia đình và nghỉ dưỡng.