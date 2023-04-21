Cơ ngơi 'sang xịn' của diễn viên Chi Bảo cùng vợ trẻ kém 16 tuổi: Diện tích rộng đến 1600m2, tổng thể như một resort giữa thành phố

Sau khi thông báo giải nghệ, Chi Bảo và bà xã Lý Thuỳ Chang cùng nhau làm kinh doanh và tập trung chăm sóc cho quý tử đầu lòng. Khối tài sản khủng hiện tại của đôi vợ chồng Chi Bảo sở hữu cũng khiến không ít người trầm trồ.

Khối tài sản khủng hiện tại của đôi vợ chồng Chi Bảo sở hữu cũng khiến không ít người trầm trồ - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi đang sinh sống trong ngôi biệt thự rộng 1600m2, nằm ở mặt tiền tại khu trung tâm của Quận 3, TP.HCM. Chỉ riêng cơ ngơi này đã được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng vì vị trí đắc địa, diện tích rộng lớn và thiết kế vô cùng "sang xịn mịn".