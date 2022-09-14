Khi 2 mẹ bỉm Bảo Thy và vợ Chi Bảo chung một khung hình: nhan sắc 'một chín một mười', body nuột nà, gái đôi mươi cũng phải ái ngại

Hậu trường 14/09/2022 10:20

Nhan sắc rạng rỡ, đẹp mê mẩn cùng body "khét lẹt" của Bảo Thy và vợ Chi Bảo khiến netizen đồng loạt: "Gái một con trông mòn con mắt".

Nữ ca sĩ Bảo Thy với bà xã nam diễn viên Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang luôn là những mẹ bỉm hot nhất nhì của showbiz Việt. Vừa qua, bộ ảnh mới của cả hai đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Khi 2 mẹ bỉm Bảo Thy và vợ Chi Bảo chung một khung hình: nhan sắc 'một chín một mười', body nuột nà, gái đôi mươi cũng phải ái ngại - Ảnh 1

Khi 2 mẹ bỉm Bảo Thy và vợ Chi Bảo chung một khung hình: nhan sắc 'một chín một mười', body nuột nà, gái đôi mươi cũng phải ái ngại - Ảnh 2
Bảo Thy và vợ diễn viên Chi Bảo - Lý Thuỳ Trang - vừa thực hiện bộ ảnh sinh đôi ầy tươi trẻ và quyến rũ.

Lý Thuỳ Chang tiết lộ hễ hai mẹ có thời gian rảnh là lại tìm nhau để làm đẹp vì đều sợ xấu. "Hai đứa tớ mê nhau quá, rủ nhau đi chụp bộ ảnh sinh đôi”, cô hóm hỉnh chia sẻ.

Khi 2 mẹ bỉm Bảo Thy và vợ Chi Bảo chung một khung hình: nhan sắc 'một chín một mười', body nuột nà, gái đôi mươi cũng phải ái ngại - Ảnh 3

Khi 2 mẹ bỉm Bảo Thy và vợ Chi Bảo chung một khung hình: nhan sắc 'một chín một mười', body nuột nà, gái đôi mươi cũng phải ái ngại - Ảnh 4
 Dù đã là mẹ một con, những đường cong gợi cảm của 2 bà mẹ một con vẫn thu hút sự chú ý bởi nét tươi tắn đầy nhuận sắc.

Với vẻ ngoài quyến rũ và nét tươi tắn trên gương mặt, bộ đôi nhận được cơn mưa lời khen từ phía công chúng. Trong bộ trang phục với sắc tím nhẹ nhàng, nhan sắc của Bảo Thy và Lý Thùy Chang nổi bần bật nhờ lan da trắng sứ cùng thần thái ngút ngàn với vẻ đẹp quý phái. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã dành những lời khen có cánh cho 2 người đẹp:

- "U là trời mê mẩn vẻ đẹp kiêu sa với body của 2 mẹ bỉm sữa".

- "Hai nàng đẹp mê luôn. Vóc dáng đỉnh lắm luôn mẹ bỉm ơi".

- "Trên cả tuyệt vời luôn hai chị ơi, đẹp ngất ngây không rời mắt được luôn".

Được biết, cả hai đã quen biết nhau thông qua công việc và sau đó đã trở thành những người chị em thân thiết. Không chỉ thế, bà xã Chi Bảo chia sẻ cả 2 còn có nhiều điểm chung, "hợp cạ" nhau trong suy nghĩ lẫn lối sống. Mỗi khi có dịp gặp gỡ, Bảo Thy và Lý Thùy Chang đều tâm sự để tìm hiểu thêm những phương pháp nuôi dạy con cái hoặc chia sẻ bí quyết làm đẹp. 

Khi 2 mẹ bỉm Bảo Thy và vợ Chi Bảo chung một khung hình: nhan sắc 'một chín một mười', body nuột nà, gái đôi mươi cũng phải ái ngại - Ảnh 5

Lý Thùy Chang kết hôn với ông xã Chi Bảo vào tháng 3/2021, đến đầu năm 2022 thì cặp đôi chào đón con trai ra đời. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Lý Thùy Chang còn là nữ doanh nhân thành đạt khi sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện quy mô. Ngay sau khi sinh con, Lý Thùy Chang vẫn có được vóc dáng thon gọn, săn chắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khi 2 mẹ bỉm Bảo Thy và vợ Chi Bảo chung một khung hình: nhan sắc 'một chín một mười', body nuột nà, gái đôi mươi cũng phải ái ngại - Ảnh 6
Gia đình của Chi Bảo - Lý Thùy Chang bên con trai nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu.

Trong khi đó, Bảo Thy đã không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Năm 2019, chủ nhân hit "Công chúa bong bóng" thông báo lên xe hoa với ông xã là doanh nhân thành đạt Phan Lĩnh. Trải qua gần 3 năm kết hôn, hiện tại, Bảo Thy có một mái ấm hạnh phúc bên chồng và con trai đầu lòng. Ngoài sự nghiệp riêng và quán xuyến gia đình, Bảo Thy còn dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hoặc nghỉ dưỡng trong những chuyến du lịch sang trọng.

Khi 2 mẹ bỉm Bảo Thy và vợ Chi Bảo chung một khung hình: nhan sắc 'một chín một mười', body nuột nà, gái đôi mươi cũng phải ái ngại - Ảnh 7
Sau khi kết hôn, vợ chồng Bảo Thy - Phan Lĩnh có cuộc sống sung túc, hạnh phúc cùng con trai đầu lòng.
Bảo Thy 'bật mí' cách 'giảm size' sau sinh, đúng là 'gái một con trông mòn con mắt'

Bảo Thy 'bật mí' cách 'giảm size' sau sinh, đúng là 'gái một con trông mòn con mắt'

Bảo Thy là một trong những sao Việt trong showbiz khi mang bầu và hậu sinh nở luôn khiến người hâm mộ phải tròn mắt ghen tị bởi vóc dáng thon gọn cùng thân hình quyến rũ.

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Từ khóa:   Bảo Thy vợ Chi Bảo Lý Thùy Chang

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