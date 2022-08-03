Bảo Thy 'bật mí' cách 'giảm size' sau sinh, đúng là 'gái một con trông mòn con mắt'

Hậu trường 03/08/2022 09:33

Bảo Thy là một trong những sao Việt trong showbiz khi mang bầu và hậu sinh nở luôn khiến người hâm mộ phải tròn mắt ghen tị bởi vóc dáng thon gọn cùng thân hình quyến rũ.

Mới đây, trên trang cá nhân, mỹ nhân 8x công khai loạt ảnh trước và sau sinh, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ “mắt tròn mắt dẹt” khi hé hộ hình ảnh mang bầu 2,5 tháng và hình ảnh sau sinh 8 tháng của mình. Cô viết: “Cùng 1 địa điểm. Ngày ấy lúc đang bầu 2 tháng rưỡi, ngày nay đại ca nhí đã được 8 tháng rưỡi”.

Bảo Thy 'bật mí' cách 'giảm size' sau sinh, đúng là 'gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh 1
Bảo Thy chia sẻ ảnh mang bầu và sau sinh của mình trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trong khoảng thời gian mang bầu, Bảo Thy đã trải qua một thai kỳ không mấy suôn sẻ khi bị nghén nặng nhưng nhờ có ông xã doanh nhân Phan Lĩnh tâm lý mà quá trình làm mẹ của cô mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc và trôi qua nhẹ nhàng hơn.

Bảo Thy 'bật mí' cách 'giảm size' sau sinh, đúng là 'gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh 2
Vẻ đẹp tựa thiên thần của Bảo Thi khi mang bầu 2,5 tháng - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Bảo Thy 'bật mí' cách 'giảm size' sau sinh, đúng là 'gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh 3

Người hâm mộ thấy rằng sau sinh, Bảo Thy xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, nhan sắc thăng hạng và vóc dáng nuột nà như gái đôi mươi.

Thời gian đầu sau sinh, người đẹp kết hợp chế độ ăn uống khoa học và quyết định nuôi con bằng sữa mẹ để nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Giọng ca Ngôi nhà hoa hồng chia sẻ rằng cô đã giảm được 10kg mà chưa cần ăn kiêng hay luyện tập gì.

Bảo Thy 'bật mí' cách 'giảm size' sau sinh, đúng là 'gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh 4
Sau sinh Bảo Thy đã giảm được 10kg mà chưa cần ăn kiêng hay luyện tập gì - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Song song với việc ăn uống khoa học, thường xuyên hút sữa cho con ra, Bảo Thy còn chịu khó ủ nóng và mang gen nịt bụng để vòng 2 nhanh chóng “giảm size”. Bà mẹ 1 con từng gửi lời nhắn nhủ đến các mẹ khác: “Các chị em mình đừng buồn khi mới sinh xong mà bụng vẫn to. Cứ bình tĩnh, ăn uống kĩ lưỡng lại, cho con bú sữa mẹ và chăm con thôi là chắc chắn sẽ tự động xuống kí. Còn muốn bụng thon gọn thì đeo gen nịt bụng loại mềm mại, dễ chịu, ủ nóng là sẽ cải thiện dần thôi. Cho Thy được lan tỏa điều tích cực này đến các mẹ nha”.

Bảo Thy 'bật mí' cách 'giảm size' sau sinh, đúng là 'gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh 5

Bảo Thy 'bật mí' cách 'giảm size' sau sinh, đúng là 'gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh 6
Nhan sắc thăng hạn hậu sinh nở khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Nhờ có chế độ ăn uống khoa học, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ mà Bảo Thy đã trở lại đường đua nhan sắc chỉ sau 3 tháng. Sau 8 tháng, nữ ca sĩ đã lấy lại vóc dáng như gái 20 mươi.

 

Con trai cưng Bảo Thy mới tí tuổi đã được bố mẹ cho vi vu khắp nơi, check-in nhiều resort đắt đỏ

Con trai cưng Bảo Thy mới tí tuổi đã được bố mẹ cho vi vu khắp nơi, check-in nhiều resort đắt đỏ

Quý tử nhà Bảo Thy chắc hẳn là em bé trong truyền thuyết khi sinh ra đã đầy đủ về chật vất và gần như có mọi thứ khi cả bố và mẹ đều sở hữu khối tài sản khổng lồ.

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Từ khóa:   Bảo Thi ca sĩ Bảo Thi Mỹ nhân hậu sinh nở

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