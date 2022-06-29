Bảo Thy xử lí 'thông minh' khi gặp sự cố sân khấu khiến Netizen phải dành lời khen

Hậu trường 29/06/2022 13:25

Giọng hát "Công chúa bong bóng" tái xuất trên sân khấu âm nhạc và có hành động ghi trọn điểm trong lòng khán giả.

Bảo Thy tên thật là Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đến như một người nghệ sĩ đa tài khi vừa làm ca sĩ,diễn viên điện ảnh, mc, nhạc sĩ vừa là nhà kinh doanh tài giỏi. Cô là nữ ca sĩ không còn xa lạ gì đối với khán giả thuộc thế hệ 8x,9x, từng là ngôi sao sáng trên làng nhạc Vpop, thậm chí gắn với thanh xuân, tuổi trẻ của nhiều người với biệt danh "Công chúa bong bóng".

Bảo Thy xử lí 'thông minh' khi gặp sự cố sân khấu khiến Netizen phải dành lời khen - Ảnh 1
Ca sĩ Bảo Thy - Ảnh: Internet

Gần đây, Bảo Thy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu âm nhạc sau khi ở ẩn dành thời gian cho gia đình nhỏ đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo fan hâm mộ. Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video nữ ca sĩ tham gia sân khấu âm nhạc diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được lan truyền rộng rãi, trong đoạn video là hình ảnh Bảo Thy đang chuẩn bị hát một đoạn ca khúc Ngôi nhà hoa hồng -  bản hit song ca đình đám cùng nam ca sĩ Quang Vinh thì bộ phận âm thanh lại gặp trục trặc. Nhưng với kinh nghiệm của một ca sĩ lâu năm, Bảo Thy đã có màn xử lí khéo léo tránh trường hợp "chết sân khấu" khiến Netizen phải ngưỡng mộ.

Cụ thể, cô đã nhanh trí hát chay mà không cần nhạc. Giọng hát ngọt ngào, tình cảm qua bao nhiêu năm vẫn không hề giảm sút mà ngày càng có chiều sâu khiến khán giả không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Bảo Thy xử lí 'thông minh' khi gặp sự cố sân khấu khiến Netizen phải dành lời khen - Ảnh 2
 Bảo Thy xử lí hát chay trên sân khấu - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trong suốt chương trình Bảo Thy liên tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, đặc biệt là fan club đã gắn bó với nữ ca sĩ suốt một quãng thời gian dài.

 

 

Bảo Thy lộ nhan sắc thật qua camera thường: Ngoại hình mũm mĩm, 'hơi khác' ảnh tự đăng

Bảo Thy lộ nhan sắc thật qua camera thường: Ngoại hình mũm mĩm, 'hơi khác' ảnh tự đăng

Mặc dù vậy, Bảo Thy vẫn nhận được cơn mưa lời khen vì vẻ đẹp mặn mà của 'gái một con'.

Xem thêm
Từ khóa:   bảo thy sự cố hát chay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An