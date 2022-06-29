Bảo Thy xử lí 'thông minh' khi gặp sự cố sân khấu khiến Netizen phải dành lời khen

Giọng hát "Công chúa bong bóng" tái xuất trên sân khấu âm nhạc và có hành động ghi trọn điểm trong lòng khán giả.

Bảo Thy tên thật là Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đến như một người nghệ sĩ đa tài khi vừa làm ca sĩ,diễn viên điện ảnh, mc, nhạc sĩ vừa là nhà kinh doanh tài giỏi. Cô là nữ ca sĩ không còn xa lạ gì đối với khán giả thuộc thế hệ 8x,9x, từng là ngôi sao sáng trên làng nhạc Vpop, thậm chí gắn với thanh xuân, tuổi trẻ của nhiều người với biệt danh "Công chúa bong bóng".

Ca sĩ Bảo Thy - Ảnh: Internet

Gần đây, Bảo Thy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu âm nhạc sau khi ở ẩn dành thời gian cho gia đình nhỏ đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo fan hâm mộ. Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video nữ ca sĩ tham gia sân khấu âm nhạc diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được lan truyền rộng rãi, trong đoạn video là hình ảnh Bảo Thy đang chuẩn bị hát một đoạn ca khúc Ngôi nhà hoa hồng - bản hit song ca đình đám cùng nam ca sĩ Quang Vinh thì bộ phận âm thanh lại gặp trục trặc. Nhưng với kinh nghiệm của một ca sĩ lâu năm, Bảo Thy đã có màn xử lí khéo léo tránh trường hợp "chết sân khấu" khiến Netizen phải ngưỡng mộ.

Cụ thể, cô đã nhanh trí hát chay mà không cần nhạc. Giọng hát ngọt ngào, tình cảm qua bao nhiêu năm vẫn không hề giảm sút mà ngày càng có chiều sâu khiến khán giả không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Bảo Thy xử lí hát chay trên sân khấu - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trong suốt chương trình Bảo Thy liên tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, đặc biệt là fan club đã gắn bó với nữ ca sĩ suốt một quãng thời gian dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-thy-xu-li-thong-minh-khi-gap-su-co-san-khau-khien-netizen-phai-danh-loi-khen-479581.html