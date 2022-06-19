Xuýt xoa vóc dáng hoàn mỹ của 'mẹ bỉm' Bảo Thy sau 7 tháng kể từ ngày sinh quý tử

Hậu trường 19/06/2022 10:14

Nhan sắc lẫn vóc dáng của Bảo Thy được nhận xét là thậm chí còn "lên hương" hơn so với thời cô còn chưa lập gia đình và sinh con.

Đã lâu không tái xuất TikTok, mới đây Bảo Thy đã có màn trở lại cực ấn tượng trên nền tảng này với video khoe trọn nhan sắc mặn mà của mình. Trong clip, nữ ca sĩ diện trang phục ôm sát làm lộ ra vóc dáng nóng bỏng.

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Bảo Thy khoe dáng đẹp trong video đăng tải lên TikTok - Ảnh: Internet

Đăng tải kèm đoạn video, Bảo Thy chú thích: "Body mẹ bỉm sau 7 tháng sinh Cục cưng cũng tàm tạm ha cả nhà ơi".

Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã xuýt xoa khen ngợi nhan sắc lẫn vóc dáng hoàn mỹ của Bảo Thy sau 7 tháng sinh con. Netizen không tiếc lời cho rằng nữ ca sĩ chính là minh chứng sống cho câu nói "gái một con trông mòn con mắt".

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Nữ ca sĩ sẽ sớm trở lại làng nhạc Việt trong thời gian sắp tới - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc khoe khéo nhan sắc, Bảo Thy cũng tiết lộ trong thời gian tới cô sẽ quay trở lại đường đua nhạc Việt sau nhiều năm vắng bóng để tập trung kinh doanh và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Được biết, Bảo Thy vốn đã lấy lại được vóc dáng của mình chỉ sau 3 tháng sinh con nhờ việc ăn uống và luyện tập khoa học. Nữ ca sĩ thường đăng tải lên trang cá nhân của mình những bức diện trang phục quyến rũ để lộ đường cong hoàn mỹ.

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Bảo Thy vốn đã lấy lại được vóc dáng của mình chỉ sau 3 tháng sinh con nhờ việc ăn uống và luyện tập khoa học - Ảnh: Internet

Vào ngày 11/9/2019, Bảo Thy và doanh nhân Phan Lĩnh chính thức kết hôn. Sau đám cưới, nữ ca sĩ tập trung vào việc chăm sóc ông xã và quán xuyến gia đình, cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh chụp món ăn tự nấu cho chồng lên MXH.

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Bảo Thy và doanh nhân Phan Lĩnh chính thức kết hôn vào ngày 11/9/2019 - Ảnh: Internet

Vào kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Bảo Thy bất ngờ "đánh úp" công chúng khi công khai đã sinh con trai đầu lòng. Trong thời gian mang thai, nữ ca sĩ không chia sẻ nhiều về em bé vì bản thân không muốn và ông xã cô cũng thích giữ riêng tư việc này hơn.

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