Bảo Thy được chồng đại gia ủng hộ diện trang phục sexy nhưng bị mẹ phản đối

Bảo Thy kể với bạn bè sự thay đổi của bản thân sau khi kết hôn với chồng đại gia, người phản đối cô diện trang phục 'táo bạo' không ai khác đó là mẹ nữ ca sĩ.

Mới đây, "mẹ bỉm sữa" Bảo Thy đăng tải hình ảnh mới cùng quý tử khiến dân tình không khỏi "điêu đứng". Nhìn vào hình ảnh dễ nhận thấy, nữ ca sĩ diện trang phục sexy với những đường cắt xẻ táo bạo khoe đường cong cùng số đo 3 vòng "bỏng cả mắt". Hai mẹ con đã có những khoảnh khắc cực "cool ngầu" gây náo loạn mạng xã hội 1 phen. Tuy nhiên dòng trạng thái đăng kèm khiến cư dân mạng "cười ra nước mắt": "Hình ảnh quậy phá của 2 mẹ con nhà Thy thực chất chỉ là diễn thôi cả nhà ạ! Đúng 3 phút sau mẹ thì khoác áo vào còn con thì mặc áo vô ngay ạ".

Hai mẹ con đã có những khoảnh khắc cực "cool ngầu" gây náo loạn mạng xã hội 1 phen - Ảnh chụp màn hình Chia sẻ của Bảo Thy trở thành topic được bàn tán rôm rả. Bên cạnh lời khen nhan sắc mẹ bỉm sữa, người thân, bạn bè cũng hào hứng "bóc" sự thay đổi 180 độ sau khi kết hôn của "công chúa bong bóng". Nổi bật là bình luận của một người anh em thân thiết, kể lại quá khứ khắt khe mỗi khi lựa chọn trang phục của Bảo Thy. Người này cho biết ở thời con gái, nữ ca sĩ rất sợ mặc đồ hở hang, nhưng nay cô lại có thể ăn vận "bạo" như vậy.

Nữ ca sĩ diện trang phục sexy với những đường cắt xẻ táo bạo khoe đường cong "bỏng cả mắt" - Ảnh: FBNV Trò chuyện với người anh, Bảo Thy cho biết ngày xưa chưa lấy chồng là vậy. Còn bây giờ khi đã là mẹ bỉm, được ông xã khen đẹp và thấy không hở lắm nên nữ ca sĩ đã mạnh dạn sexy. Tuy nhiên, vẫn còn sự xuất hiện của một "thế lực khủng" thường xuyên ngăn cản nữ ca sĩ thực hiện việc này. Bảo Thy cho hay: "Chồng chụp xong còn khen 'đẹp quá vợ ơi', nên là thôi an tâm. Chứ mẹ Thy là vẫn gọi điện khuyên rất nhỏ nhẹ 'con ơi nên xóa đi' là bình thường nha"; "Giờ mẹ vẫn hay gọi điện kêu hở quá ha. 35 tuổi với mẹ vẫn còn là cô bé bé bỏng ha".

Những chia sẻ thú vị của Bảo Thy xung quanh việc diện trang phục sexy - Ảnh: Internet Với mẹ, Bảo Thy dù ở tuổi 35 hay lấy chồng thì vẫn là một cô con gái bé bỏng, được mẹ nuông chiều. Hiện tại giọng ca "Công chúa bong bóng" đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng doanh nhân Phan Lĩnh và cậu quý tử nhí 7 tháng tuổi. Hiện tại giọng ca "Công chúa bong bóng" đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng doanh nhân Phan Lĩnh và cậu quý tử nhí 7 tháng tuổi - Ảnh: Internet Hiện Bảo Thy chủ yếu dành thời gian chăm sóc con nhỏ, bên cạnh đó điều hành công việc kinh doanh riêng. Trong 3 năm chung sống, Bảo Thy khá kiệm lời về chồng hay gia đình anh. Vì vậy, cuộc sống hôn nhân, làm dâu của nữ ca sĩ luôn là ẩn số với người hâm mộ.

Cuộc sống hạnh phúc sau khi có con của Bảo Thy: Chẳng còn chút tham vọng, bận tâm gì với thế giới bên ngoài Chia sẻ trên mạng xã hội cuộc sống sau khi có con: Bảo Thy hạnh phúc đến nổi chẳng còn chút tham vọng nào với thế giới bên ngoài.

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