Vừa đi du lịch mà Bảo Thy 'than thở' phải thức trắng đêm về ngay lại Sài Gòn?

Hậu trường 31/05/2022 08:49

Sau thời gian làm việc mệt mỏi, Bảo Thy đã tự thưởng cho mình chuyến du lịch ngắn ngày sang Pháp. Vùa kết thúc chuyến đi, nữ ca sĩ liền vội bay về thăm quý tử rồi mới tiếp tục bay sang địa điểm khác tham dự sự kiện.

Sau vài tháng sinh con, Bảo Thy đã dần trở lại công việc. Vừa qua, nữ ca sĩ có chuyến du lịch sang Pháp để tự thưởng cho quá trình làm việc mệt mỏi của mình. Sau đó, cô nàng đã vội đáp chuyến bay về nhà chăm sóc con rồi lại tiếp tục bay sang địa điểm khác tham dự sự kiện.

Vừa đi du lịch mà Bảo Thy 'than thở' phải thức trắng đêm về ngay lại Sài Gòn? - Ảnh 1
Con trai được 6 tháng tuổi, Bảo Thy đã bắt đầu trở lại guồng quay công việc - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy đã đăng tải hình ảnh đã có mặt tại Sài Gòn sau khi đi công tác xa. Đặc biệt, đính kèm hình ảnh là dòng trạng thái bày tỏ nỗi nhớ con da diết của mẹ bỉm sữa: "Được về với Cục Cưng rồi trời ơi đêm đầu xa con mẹ Thy thức trắng!".

Vừa đi du lịch mà Bảo Thy 'than thở' phải thức trắng đêm về ngay lại Sài Gòn? - Ảnh 2
Vừa đi du lịch mà Bảo Thy 'than thở' phải thức trắng đêm về ngay lại Sài Gòn? - Ảnh 3
Mẹ bỉm nhớ con da diết phải bay đáp chuyến bay về nhà thăm con rồi mới tiếp tục đi công tác - Ảnh: Chụp màn hình

Nghe đến đây thôi thì không khỏi không nói Bảo Thy đã nhập hội "cuồng con". Vừa đi công tác vài ngày mà đã nôn nao được quay về. Dưới phần bình luận bài viết, nữ ca sĩ còn bày tỏ thêm niềm hạnh phúc: "Vừa hạ cánh Sài Gòn mưa như bão táp phong ba cả nhà ạ! Thy thật may mắn chứ nếu trễ thêm xíu có khi lại phải hạ nơi khác do mưa quá to! Về ôm Cục cưng ngủ 1 giấc thật đã đây! Nghe Ba kể Em bé sáng giờ không chịu ngủ chắc nghe mẹ về ảnh nôn hihi".

Vừa đi du lịch mà Bảo Thy 'than thở' phải thức trắng đêm về ngay lại Sài Gòn? - Ảnh 4
Bảo Thy bày tỏ niềm hạnh phúc khi vừa đáp chuyến bay xuống Sài Gòn - Ảnh: Chụp màn hình

Dù con trai chỉ mới hơn 6 tháng tuổi nhưng có thể thấy Bảo Thy đã tất tả vừa phải chạy sự kiện liên tục, vừa phải dành thời gian chăm sóc cho em bé và lo việc kinh doanh. Người hâm mộ cũng gửi lời khen cho sự tài giỏi của mẹ bỉm nhưng vẫn không quên dặn dò cô giữ sức khỏe của mình.

Bị đồn 'giải nghệ' sau khi sinh con, ca sĩ Bảo Thy một lần nói rõ về việc này!

Bị đồn 'giải nghệ' sau khi sinh con, ca sĩ Bảo Thy một lần nói rõ về việc này!

Bảo Thy cho biết, sau khi kết hôn và sinh con, cô tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ nhiều hơn nhưng không vì thế mà từ bỏ niềm đam mê ca hát.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ bảo thy Bảo Thy sinh con Bảo Thy Phan Lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 21 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 11 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 36 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An