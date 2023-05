Vừa đi du lịch mà Bảo Thy 'than thở' phải thức trắng đêm về ngay lại Sài Gòn?

Mẹ bỉm nhớ con da diết phải bay đáp chuyến bay về nhà thăm con rồi mới tiếp tục đi công tác - Ảnh: Chụp màn hình

Nghe đến đây thôi thì không khỏi không nói Bảo Thy đã nhập hội "cuồng con". Vừa đi công tác vài ngày mà đã nôn nao được quay về. Dưới phần bình luận bài viết, nữ ca sĩ còn bày tỏ thêm niềm hạnh phúc: "Vừa hạ cánh Sài Gòn mưa như bão táp phong ba cả nhà ạ! Thy thật may mắn chứ nếu trễ thêm xíu có khi lại phải hạ nơi khác do mưa quá to! Về ôm Cục cưng ngủ 1 giấc thật đã đây! Nghe Ba kể Em bé sáng giờ không chịu ngủ chắc nghe mẹ về ảnh nôn hihi".

Bảo Thy bày tỏ niềm hạnh phúc khi vừa đáp chuyến bay xuống Sài Gòn - Ảnh: Chụp màn hình

Dù con trai chỉ mới hơn 6 tháng tuổi nhưng có thể thấy Bảo Thy đã tất tả vừa phải chạy sự kiện liên tục, vừa phải dành thời gian chăm sóc cho em bé và lo việc kinh doanh. Người hâm mộ cũng gửi lời khen cho sự tài giỏi của mẹ bỉm nhưng vẫn không quên dặn dò cô giữ sức khỏe của mình.