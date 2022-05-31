Vừa đi du lịch mà Bảo Thy 'than thở' phải thức trắng đêm về ngay lại Sài Gòn?

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy đã đăng tải hình ảnh đã có mặt tại Sài Gòn sau khi đi công tác xa. Đặc biệt, đính kèm hình ảnh là dòng trạng thái bày tỏ nỗi nhớ con da diết của mẹ bỉm sữa: "Được về với Cục Cưng rồi trời ơi đêm đầu xa con mẹ Thy thức trắng!".

Sau vài tháng sinh con, Bảo Thy đã dần trở lại công việc. Vừa qua, nữ ca sĩ có chuyến du lịch sang Pháp để tự thưởng cho quá trình làm việc mệt mỏi của mình. Sau đó, cô nàng đã vội đáp chuyến bay về nhà chăm sóc con rồi lại tiếp tục bay sang địa điểm khác tham dự sự kiện.

Mẹ bỉm nhớ con da diết phải bay đáp chuyến bay về nhà thăm con rồi mới tiếp tục đi công tác - Ảnh: Chụp màn hình

Nghe đến đây thôi thì không khỏi không nói Bảo Thy đã nhập hội "cuồng con". Vừa đi công tác vài ngày mà đã nôn nao được quay về. Dưới phần bình luận bài viết, nữ ca sĩ còn bày tỏ thêm niềm hạnh phúc: "Vừa hạ cánh Sài Gòn mưa như bão táp phong ba cả nhà ạ! Thy thật may mắn chứ nếu trễ thêm xíu có khi lại phải hạ nơi khác do mưa quá to! Về ôm Cục cưng ngủ 1 giấc thật đã đây! Nghe Ba kể Em bé sáng giờ không chịu ngủ chắc nghe mẹ về ảnh nôn hihi".

Bảo Thy bày tỏ niềm hạnh phúc khi vừa đáp chuyến bay xuống Sài Gòn - Ảnh: Chụp màn hình

Dù con trai chỉ mới hơn 6 tháng tuổi nhưng có thể thấy Bảo Thy đã tất tả vừa phải chạy sự kiện liên tục, vừa phải dành thời gian chăm sóc cho em bé và lo việc kinh doanh. Người hâm mộ cũng gửi lời khen cho sự tài giỏi của mẹ bỉm nhưng vẫn không quên dặn dò cô giữ sức khỏe của mình.