Bất ngờ trước mối quan hệ đặc biệt của Hà Thanh Xuân và Bảo Thy, hé lộ điểm chung của cả hai khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 16/05/2022 11:15

Có thể nói ít ai biết mối quan hệ giữa Bảo Thy và Hà Thanh Xuân. Họ đã có thời gian quen biết nhau hơn cả chục năm trời. Cả hai nữ ca sĩ vô cùng thân thiết với nhau dù không thường xuyên chia sẻ về đối phương.

Có lẽ những ngày vừa qua Hà Thanh Xuân trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên khắp mạng xã hội. Bởi vì cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ và "Vua cá Koi" Thắng Ngô đã nhận về không ít những ý kiến trái chiều. Theo đó, dư luận cũng như người hâm mộ vẫn hoài nghi Hà Thanh Xuân chính là nhân vật "tiểu tam" xen ngang vào gia đình "Vua cá Koi". Cũng qua đó, Thắng Ngô lại bị chê trách phụ bạc, không chung thủy với người vợ tần tảo sớm hôm bên cạnh mình khi anh chưa có gì trong tay.

Bất ngờ trước mối quan hệ đặc biệt của Hà Thanh Xuân và Bảo Thy, hé lộ điểm chung của cả hai khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Đám cưới của "Vua cá Koi" Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân. - Ảnh: Internet

Cũng nhân lúc Hà Thanh Xuân được nhắc đến nhiều, cộng đồng mạng lại có dịp tranh thủ tìm hiểu thông tin về nữ ca sĩ này. Có thể thấy từ chuyện quá khứ đến các mối quan hệ xung quanh đều không thể qua mặt được mọi người.

Mới đây, một đoạn clip từ hồi tháng 5/2020, khi ca sĩ Hà Thanh Xuân góp mặt tham gia trong chương trình "Ca sĩ ẩn danh" lại bất ngờ được chia sẻ một cách rầm rộ trở lại. Khi đó cô còn "đánh lừa" được tất cả những nghệ sĩ có mặt tại chương trình, khiến cho không một ai có thể nhận ra mình.

Bất ngờ trước mối quan hệ đặc biệt của Hà Thanh Xuân và Bảo Thy, hé lộ điểm chung của cả hai khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2
Hà Thanh Xuân và Bảo Thy cùng xuất hiện trong chương trình "Ca sĩ ẩn danh". -  Ảnh: Internet

Đáng chú ý, ca sĩ Bảo Thy cũng có mặt ở chương trình "Ca sĩ ẩn danh". Chứng kiến Hà Thanh Xuân biểu diễn, cô chia sẻ: "Mình ngồi dưới đây nhìn nhỏ bạn mình tỏa sáng mình hãnh diện cực kỳ luôn".

Bên cạnh đó, Hà Thanh Xuân bộc bạch tâm sự: "Đặc biệt là hôm nay Hà Thanh Xuân tham gia chương trình này vì một người bạn, không biết bao giờ mình mới có thể đứng chung sân khấu được với nhau… Cảm ơn người anh đã kết nối để Hà Thanh Xuân được đến với khán giả, với mọi người và người bạn của mình là Bảo Thy".

Tiết lộ thêm về Hà Thanh Xuân, Bảo Thy tỏ ra thích thú khi cho biết: "Ngoài đời nó quậy lắm chứ không phải vậy đâu. Từ lúc biết nhau là năm lớp 7, 14 tuổi đã hát nhóm nhạc có 3 thành viên".

Bất ngờ trước mối quan hệ đặc biệt của Hà Thanh Xuân và Bảo Thy, hé lộ điểm chung của cả hai khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3
Mối quan hệ của cả hai vẫn rất khăng khít sau hàng chục năm gắn bó nhau. - Ảnh: Internet

Được biết, về sau nhóm nhạc này tan rã, nhưng có thể nhận thấy tình bạn của họ vẫn không hề phai mờ. Khi trưởng thành Bảo Thy theo nhạc trẻ, còn Hà Thanh Xuân lại theo dòng nhạc trữ tình. Thoạt nhìn ban đầu sẽ không ai nghĩ họ có quen biết hay liên hệ gì với nhau. Chính Dương Triệu Vũ khi biết cũng phải ngạc nhiên hỏi ngược lại đàn em: "Bạn em hả? Anh quen cả 2 đứa mà anh có biết gì đâu".

Hà Thanh Xuân còn xúc động tiết lộ một bí mật: "Thực sự ra, mình không có liên lạc nhiều nhưng mỗi khi có gì buồn, có gì khó là lại gọi điện, Thy không bao giờ không bắt phone hết. Hai đứa tâm sự với nhau rất là nhiều".

Trong ngày cưới của Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" vừa qua, Bảo Thy cũng đã xuất hiện để chúc mừng cho cô bạn thân. Cũng chừng đó thôi đủ cho thấy mối quan hệ của hai bên vẫn rất khăng khít, thắm thiết sau hàng chục năm gắn bó với nhau.

Bất ngờ trước mối quan hệ đặc biệt của Hà Thanh Xuân và Bảo Thy, hé lộ điểm chung của cả hai khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4

Bất ngờ trước mối quan hệ đặc biệt của Hà Thanh Xuân và Bảo Thy, hé lộ điểm chung của cả hai khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 5
Bảo Thy có mặt trong đám cưới của Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi". - Ảnh: Internet

Riêng về phía khán giả, mọi người còn phát hiện ra một điểm chung của Hà Thanh Xuân và Bảo Thy là đều lấy chồng đại gia và đang tận hưởng một cuộc sống dư dả, hạnh phúc. Dường như cả hai mỹ nhân sinh năm 1988 đều không phải mẫu nghệ sĩ hoạt động quá năng nổ trong làng giải trí, nhưng họ vẫn để lại dấu ấn rõ nét, cá tính riêng nên luôn được khán giả nhớ đến.

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Sau khi tin tức "Vua cá Koi" Thắng Ngô kết hôn với bà xã kém tuổi, mọi động thái về vợ cũ của anh là chị Thanh Đào được cộng đồng mạng quan tâm chú ý.

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Từ khóa:   Hà Thanh Xuân “Vua cá Koi” Thắng Ngô Bảo Thy  Hà Thanh Xuân và Bảo Thy 

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