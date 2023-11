Bị đồn 'giải nghệ' sau khi sinh con, ca sĩ Bảo Thy một lần nói rõ về việc này!

Dòng trạng thái này khiến người hâm mộ không khỏi phấn khởi và mong chờ. Trước đây, Bảo Thy từng sở hữu khối bản hit gây bão trên các bản xếp hạng như Công Chúa Bong Bóng, Please Tell Me Why, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau,...

Nữ ca sĩ hứa hẹn comeback khi con trai cứng cáp - Ảnh: FBNV

Đến cuối năm 2019, Bảo Thy bất ngờ thông báo lên xe hoa cùng doanh nhân Phan Lĩnh. Sau gần 2 năm gắn bó, nữ ca sĩ đã hạ sinh quý tử đầu lòng. Kể từ khi kết hôn và sinh con, nữ ca sĩ ít hoạt động showbiz, thay vào đó là lui về hậu trường chăm lo cho tổ ấm nhỏ.