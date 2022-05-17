Bị đồn 'giải nghệ' sau khi sinh con, ca sĩ Bảo Thy một lần nói rõ về việc này!

Hậu trường 17/05/2022 15:05

Bảo Thy cho biết, sau khi kết hôn và sinh con, cô tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ nhiều hơn nhưng không vì thế mà từ bỏ niềm đam mê ca hát.

Bảo Thy là một trong những nữ ca sĩ đình đám thế hệ 9x mà vẫn giữ được sức hút đến nay. Những năm gần đây, nữ ca sĩ tập trung vào công việc kinh doanh riêng và thi thoảng vẫn hoạt động nghệ thuật như tham gia các chương trình gameshow, trình diễn sân khấu,...

Bị đồn 'giải nghệ' sau khi sinh con, ca sĩ Bảo Thy một lần nói rõ về việc này! - Ảnh 1
Bảo Thy vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy bất ngờ đăng tải dòng trạng thái lên tiếng về tin đồn giải nghệ, thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cụ thể, nữ ca sĩ khẳng định chưa bao giờ nói tuyên bố "giải nghệ". Có chăng là sau khi kết hôn, sinh con, Bảo Thy tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ nhiều hơn nhưng không phải thế mà từ bỏ niềm đam mê với âm nhạc

"Để khán giả không quên mình, chắc chắn lâu lâu Thy vẫn sẽ lựa chọn những chương trình, gameshow phù hợp để xuất hiện, ra bài hát mới, quay MV chẳng vì giải thưởng hay cạnh tranh với ai mà đó là những món quà để tri ân khán giả và FC thân yêu - những người dù Thy có ngã rẽ nào trong cuộc sống vẫn yêu thương và ủng hộ Thy vô điều kiện" - Bảo Thy viết.

Bị đồn 'giải nghệ' sau khi sinh con, ca sĩ Bảo Thy một lần nói rõ về việc này! - Ảnh 2
Bị đồn 'giải nghệ' sau khi sinh con, ca sĩ Bảo Thy một lần nói rõ về việc này! - Ảnh 3
Bảo Thy nói về tin đôn giải nghệ thu hút nhiều sự quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Giọng ca Công Chúa Bong Bóng cũng cho biết, cô vẫn hoạt động năng nổ trên những phương diện phù hợp với cuộc sống hiện tại của mình. Còn về việc ra mắt sản phẩm âm nhạc, Bảo Thy hứa hẹn đến khi con trai cứng cáp và xinh đẹp trở lại, cô sẽ comeback. 

Dòng trạng thái này khiến người hâm mộ không khỏi phấn khởi và mong chờ. Trước đây, Bảo Thy từng sở hữu khối bản hit gây bão trên các bản xếp hạng như Công Chúa Bong Bóng, Please Tell Me Why, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau,...

Bị đồn 'giải nghệ' sau khi sinh con, ca sĩ Bảo Thy một lần nói rõ về việc này! - Ảnh 4
Nữ ca sĩ hứa hẹn comeback khi con trai cứng cáp - Ảnh: FBNV

Đến cuối năm 2019, Bảo Thy bất ngờ thông báo lên xe hoa cùng doanh nhân Phan Lĩnh. Sau gần 2 năm gắn bó, nữ ca sĩ đã hạ sinh quý tử đầu lòng. Kể từ khi kết hôn và sinh con, nữ ca sĩ ít hoạt động showbiz, thay vào đó là lui về hậu trường chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

Bất ngờ trước mối quan hệ đặc biệt của Hà Thanh Xuân và Bảo Thy, hé lộ điểm chung của cả hai khiến nhiều người ngỡ ngàng

Bất ngờ trước mối quan hệ đặc biệt của Hà Thanh Xuân và Bảo Thy, hé lộ điểm chung của cả hai khiến nhiều người ngỡ ngàng

Có thể nói ít ai biết mối quan hệ giữa Bảo Thy và Hà Thanh Xuân. Họ đã có thời gian quen biết nhau hơn cả chục năm trời. Cả hai nữ ca sĩ vô cùng thân thiết với nhau dù không thường xuyên chia sẻ về đối phương.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thy giải nghệ Bảo Thy sinh con Bảo Thy bị chơi ngãi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?