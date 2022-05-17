Bị đồn 'giải nghệ' sau khi sinh con, ca sĩ Bảo Thy một lần nói rõ về việc này!

Bảo Thy cho biết, sau khi kết hôn và sinh con, cô tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ nhiều hơn nhưng không vì thế mà từ bỏ niềm đam mê ca hát.

Bảo Thy là một trong những nữ ca sĩ đình đám thế hệ 9x mà vẫn giữ được sức hút đến nay. Những năm gần đây, nữ ca sĩ tập trung vào công việc kinh doanh riêng và thi thoảng vẫn hoạt động nghệ thuật như tham gia các chương trình gameshow, trình diễn sân khấu,... Bảo Thy vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy bất ngờ đăng tải dòng trạng thái lên tiếng về tin đồn giải nghệ, thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cụ thể, nữ ca sĩ khẳng định chưa bao giờ nói tuyên bố "giải nghệ". Có chăng là sau khi kết hôn, sinh con, Bảo Thy tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ nhiều hơn nhưng không phải thế mà từ bỏ niềm đam mê với âm nhạc.

"Để khán giả không quên mình, chắc chắn lâu lâu Thy vẫn sẽ lựa chọn những chương trình, gameshow phù hợp để xuất hiện, ra bài hát mới, quay MV chẳng vì giải thưởng hay cạnh tranh với ai mà đó là những món quà để tri ân khán giả và FC thân yêu - những người dù Thy có ngã rẽ nào trong cuộc sống vẫn yêu thương và ủng hộ Thy vô điều kiện" - Bảo Thy viết. Bảo Thy nói về tin đôn giải nghệ thu hút nhiều sự quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình Giọng ca Công Chúa Bong Bóng cũng cho biết, cô vẫn hoạt động năng nổ trên những phương diện phù hợp với cuộc sống hiện tại của mình. Còn về việc ra mắt sản phẩm âm nhạc, Bảo Thy hứa hẹn đến khi con trai cứng cáp và xinh đẹp trở lại, cô sẽ comeback.

Dòng trạng thái này khiến người hâm mộ không khỏi phấn khởi và mong chờ. Trước đây, Bảo Thy từng sở hữu khối bản hit gây bão trên các bản xếp hạng như Công Chúa Bong Bóng, Please Tell Me Why, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau,... Nữ ca sĩ hứa hẹn comeback khi con trai cứng cáp - Ảnh: FBNV Đến cuối năm 2019, Bảo Thy bất ngờ thông báo lên xe hoa cùng doanh nhân Phan Lĩnh. Sau gần 2 năm gắn bó, nữ ca sĩ đã hạ sinh quý tử đầu lòng. Kể từ khi kết hôn và sinh con, nữ ca sĩ ít hoạt động showbiz, thay vào đó là lui về hậu trường chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-giai-nghe-sau-khi-sinh-con-ca-si-bao-thy-mot-lan-noi-ro-ve-viec-nay-469349.html