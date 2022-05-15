Xúc động khoảnh khắc Bảo Thy khóc nức nở nói về tình cảm dành cho fan, khẳng định 1 điều 'chắc nịch' ai nghe cũng mủi lòng

Tại một sân khấu mới đây đánh dấu sự trở lại của mình, Bảo Thy đã có những chia sẻ từ tận đáy lòng mình về cộng đồng người hâm mộ của mình. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định người hâm mộ chính là thanh xuân của mình, cô cũng bày tỏ sự biết ơn đến các fan dù đã lập gia đình hay định cư nước ngoài vẫn không quên và luôn bên cạnh ủng hộ cô.

Bên cạnh đó, Bảo Thy cũng khẳng định chắc nịch một điều về tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình. Theo cô, dù là 1 tỷ người hay 1 người thì tình yêu mà fan dành cô luôn bền vững vì đó là tình cảm chân thành.

"Mình là thanh xuân của nhau, vậy thì mình sẽ già đi cùng với nhau luôn nha! Fan của Thy bây giờ có nhiều bạn lập gia đình rồi, có em bé rồi và định cư ở nước ngoài rồi, nhưng chưa bao giờ các bạn quên Thy." - Bảo Thy nghẹn ngào nói

Bảo Thy cảm động trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình - Ảnh: Cắt từ clip

"Một khi đã có người yêu mình thì dù là 1 tỷ người, 1 vạn người, 1 triệu người, 100 người hay cuối cùng chỉ còn lại 1 người thôi. Nhưng nếu nó là tình yêu chân thành thì chắc chắn nó sẽ luôn bền vững..." - Bảo Thy bộc bạch.

Nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho tính cách hiền lành và thân thiện của Bảo Thy - Ảnh: Internet

Những lời nhắn nhủ này của "Công chúa bong bóng" đã khiến cho cộng đồng người hâm mộ của cô vô cùng bồi hồi, thậm chí xúc động đến mức rơi nước mắt. Nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho tính cách hiền lành và thân thiện của Bảo Thy, nhất là những lần nhắc đến các fan của mình.

Bảo Thy cũng từng phải đóng cửa một group FC có hơn 20 nghìn người hâm mộ với nhiều lý do khách quan - Ảnh: Chụp màn hình

Trong quá khứ, Bảo Thy cũng từng phải đóng cửa một group FC có hơn 20 nghìn người hâm mộ với nhiều lý do khách quan. Chia sẻ trong chương trình Bài Hát Đầu Tiên, nữ ca sĩ nói về sự việc này: "Có một đợt em đóng cửa group FC hơn 20 ngàn thành viên, khai tử nó luôn. Đối với em, nghệ sĩ sống vì fan, yêu thương fan hết lòng nhưng không có nghĩa là fan đặt đâu thì mình ngồi đó. Fan muốn mình như thế này thì mình phải như vậy. Hoặc là nếu như chỉ cần phật lòng các bạn thì các bạn quay lưng lại, thì đó không phải là fan chân chính nữa".