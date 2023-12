Chăm con theo 'phong cách hoàng gia' của Bảo Thy: Mọi thứ đến cậu ấm nhỏ đều đậm đặc 'mùi tiền'

Bộ ba gấu bông được Bảo Thy mua từ Hàn Quốc sau đó ship máy bay về.

Theo tìm hiểu, bộ ba gấu bông mà Bảo Thy tậu về cho con trai trị giá lên đến khoảng 2,5 triệu đồng. Những món đồ chơi này được nữ ca sĩ cẩn thận lựa chọn, vừa mang ngoại hình dễ thương lại còn có đường may chắc chắn, được làm bằng chất liệu 100% cotton organic an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ. Có lẽ cũng vì vậy mà nó có mức giá cao hơn so với những loại thú nhồi bông thông thường.

Khoe set ăn dặm của con trai, Bảo Thy phải lập tức thốt lên: "Mê chịu sao nổi". Ảnh: IGNV

Không chỉ có đồ chơi, Bảo Thy cũng sắm luôn set khay ăn dặm đến từ thương hiệu Rocou của Hàn Quốc. Bộ sản phẩm bao gồm: Khay gấu, chén gấu, 2 muỗng ăn dặm và 1 con dao. Sản phẩm này được làm bằng chất liệu platinum silicone cao cấp cực xịn sò, chắc chắn và an toàn cho bé. Set đồ này được bán với giá 89000 won, tương đương 1,6 triệu đồng.

Ngoài ra, khi chiêm ngưỡng một góc phòng của quý tử nhà Bảo Thy, nhiều người còn trầm trồ khi phát hiện có sự xuất hiện của chiếc ghế ngồi cho bé trị giá lên đến 3,6 triệu đồng. Chiếc ghế sofa mini này mang hình gấu đáng yêu, được tậu về để làm phương tiện tập ngồi cho quý tử nhà nữ ca sĩ.

Chiếc ghế ngồi mini của con trai Bảo Thy có giá lên đến 3,6 triệu đồng. Ảnh: FBNV

Song, món đồ đắt đỏ nhất mà Bảo Thy đầu tư cho con trai nhỏ có lẽ là chiếc xe đẩy trị giá 50 triệu đồng. Được biết, chiếc xe này có xuất xứ từ Tây Ban Nha (giá niêm yết là 36 triệu đồng chưa bao gồm phí vận chuyển).

Đáng chú ý hơn, chiếc "siêu xe" Bảo Thy sắm cho quý tử còn có tính năng biến thành nôi chỉ trong 15 giây. Ngoài ra, nếu muốn thì phụ huynh cũng có thể dễ dàng lắp thêm ghế ngồi cho bé thứ 2. Một chiếc xe với nhiều công dụng như vậy thì giá thành đắt đỏ cũng là điều dễ hiểu.

Chiếc xe đẩy của con trai Bảo Thy trông rất sang trọng. Ảnh: FBNV

Thật thiếu sót khi không nói đến chế độ dinh dưỡng đặc biệt mà Bảo Thy dành cho con trai cưng. Mới đây Bảo Thy gây chú ý khi chia sẻ việc cô đang nấu nước dùng dashi cá bào tảo bẹ cho quý tử ăn dặm. Nhìn qua có thể thấy nguyên liệu rất ít nhưng thực chất giá thành của loại nguyên liệu này rất đắt.

Bảo Thy có điều kiện kinh tế nên luôn dành những điều tốt nhất cho con trai. Ảnh: IGNV

Cái bào (katsuo) của Nhật được làm từ cá sống rút ruột và thái lát, làm khô. Thành phẩm chỉ còn nặng ít hơn 20% trọng lượng ban đầu. Cá bào chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể của bé như protein cho cơ thể, giúp bổ não; amino acid tốt cho da, Vitamin B12, sắt, canxi và các loại khoáng chất tăng cường sức đề kháng cho cơ thể; đặc biệt thành phần DHA bổ não và mắt, giúp em bé phát triển thông minh, khỏe mạnh. Chính vì sự chế biến kì công và lợi ích của nó mà cá bào được bán trên thị trường với giá thành khá đắt đỏ, trên 1 triệu đồng/kg.

Nói Bảo Thy chăm con theo phong cách hoàng gia cũng chẳng sai, khi việc nữ ca sĩ đăng tìm bảo mẫu cho quý tử cũng khiến nhiều người giật mình bởi tiêu chí đưa ra khá cao.

Theo đó, Bảo Thy yêu cầu bảo mẫu phải là người có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con nhưng cũng phải không vướng bận gia đình, có thể đi cùng con trai cô mọi lúc mọi nơi vì gia đình nữ ca sĩ đi du lịch rất nhiều. Cụ thể bài đăng với hàng loạt yêu cầu khác của Bảo Thy như: Có bề dày kinh nghiệm, cần người chuyên nghiệp 100%; Nếu đã từng học & làm việc qua các lớp điều dưỡng, hộ lý khoa Nhi thì càng tốt; Chăm bé hiện đại, khoa học...

Cậu ấm nhà giàu được hưởng mọi đặc ân mà bố mẹ dành cho. ẢNh: IGNV

Vốn nổi tiếng và giàu có nên việc nữ ca sĩ nghiêm khắc trong việc lựa chọn bảo mẫu cũng là điều dễ hiểu. Người này sẽ sống cùng, chăm bé trực tiếp và gần như tính cách của con có tác động rất lớn từ bảo mẫu nên nữ ca sĩ rất cẩn trọng và nghiêm túc trong việc tìm người. Hơn nữa, với những quy tắc này thì số lương chi trả cũng sẽ rơi vào con số không hề nhỏ.