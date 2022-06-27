Bảo Thy lộ nhan sắc thật qua camera thường: Ngoại hình mũm mĩm, 'hơi khác' ảnh tự đăng

Sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu để tập trung lo cho gia đình và có thiên thần nhỏ, tối 26/6, Bảo Thy quay trở lại sân khấu. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ tại một sự kiện âm nhạc tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ. Trong chương trình, Bảo Thy thể hiện lại hàng loạt hit gắn liền với tên tuổi như Công chúa bong bóng, Một chút quên anh thôi, Ngốc nghếch...

Diện mạo của bà mẹ một con cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ lựa chọn trang phục ôm sát và thú thật với khán giả rằng cô có tăng cân đôi chút so với trước đây. Mặc dù vậy, giọng ca Công chúa bong bóng vẫn vô cùng tự tin và gương mặt tràn đầy hạnh phúc, khi được thực hiện thiên chức làm mẹ.

So với hình ảnh nữ ca sĩ tự đăng trên trang cá nhân thì có khác đôi chút. Ảnh: FBNV

Những khán giả có mặt tại chương trình đêm qua ủng hộ cuồng nhiệt phần trình diễn của Bảo Thy cùng những ca sĩ có mặt. Sau bao năm, giọng hát Bảo Thy vẫn vô cùng ngọt ngào và đầy nội lực. Nhiều khán giả có mặt tại sự kiện không ngừng nhún nhảy và hát theo những bài hát gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ.

Bảo Thy hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2019, Bảo Thy bất ngờ thông báo kết hôn. Chồng của nữ ca sĩ tên là Phan Lĩnh, là một doanh nhân, quê gốc Hà Tĩnh. Đây là bạn làm ăn nên quen biết với cả gia đình Bảo Thy, cặp đôi nảy sinh tình cảm rồi bắt đầu tìm hiểu nhau. Bảo Thy nhận xét Phan Lĩnh là người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, sống nguyên tắc và được rất nhiều bạn bè đối tác quý trọng.

Lấy được chồng đại gia, Bảo Thy nâng cấp thêm khối tài sản siêu to khổng lồ. Hiện tại, cô đang sống cùng chồng trong biệt thự rộng lớn, có bể bơi như một tòa lâu đài giữa khu phố người giàu ở Quận 7, TP.HCM. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ và chồng rất thường xuyên đi nghỉ dưỡng sang chảnh. Không chỉ đi du lịch nước ngoài như đi chợ, Bảo Thy còn dành một khoản tiền không nhỏ cho việc mua sắm hàng hiệu.

Giữa tháng 11/2021, Bảo Thy xác nhận đã sinh quý tử đầu lòng cho chồng đại gia. Cuộc sống của "nàng chông chúa bong bóng" vốn đã hạnh phúc nay càng viên mãn thêm bội phần. Cô được chồng "cưng như trứng", hưởng thụ cuộc sống thượng lưu trong tòa lâu đài riêng biệt cùng chồng con.

Hiện tại khi con trai đã dần cứng cáp, người hâm mộ Bảo Thy mong mỏi nữ ca sĩ sẽ sớm ra mắt sản phẩm mới.